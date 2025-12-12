Vi phạm nhiều lỗi, Chứng khoán EVS bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng và đình chỉ nghiệp vụ phái sinh 2 tháng

(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 500/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS do có nhiều lỗi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.

Theo quyết định xử phạt, Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (địa chỉ trụ sở chính: tầng 3, 6, 9, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi bố trí người chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ, vị trí mà theo quy định pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán. Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 6/11/2025, Công ty bố trí nhân viên chưa có chứng chỉ hành nghề chứng khoán làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Bên cạnh đó, Chứng khoán EVS cũng bị phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. Từ ngày 22/9/2025 đến ngày 25/9/2025, Công ty thực hiện đầu tư 4.130.000 cổ phiếu Công ty cổ phần G-Automobile - mã chứng khoán GMA, tương ứng 20,65% cổ phiếu đang lưu hành của Công ty cổ phần G-Automobile.

Ngoài ra, Chứng khoán EVS bị phạt 40 triệu đồng do có hành vi không thực hiện đăng ký thành viên bù trừ trong thời hạn quy định. Đến thời điểm 6/11/2025, Công ty chưa thực hiện đăng ký thành viên bù trừ chứng khoán phái sinh trong thời gian quy định. Hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh có thời hạn 2 tháng.

Công ty cũng bị phạt 65 triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định về mở tài khoản giao dịch ký quỹ. Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 6/11/2025, Công ty thực hiện mở tài khoản giao dịch ký quỹ cho người nội bộ của công ty. Công ty còn bị phạt 275 triệu đồng do có hành vi không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Một số hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ do Công ty thực hiện tư vấn hồ sơ chào bán không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

Ảnh minh họa

Chứng khoán EVS còn bị phạt 275 triệu đồng do có hành vi cung cấp dịch vụ khác phải báo cáo UBCKNN trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo UBCKNN hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong giai đoạn từ ngày 1/1/2023 đến ngày 17/9/2025, Công ty cung cấp sản phẩm Elending để vay tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng khi chưa báo cáo UBCKNN, khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thêm vào đó, Công ty bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn đối với Báo cáo hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến năm 2023). Công ty cũng bị phạt 60 triệu đồng do có hành vi công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với Nghị quyết số 01A/2025/NQ-HĐQT ngày 03/1/2025 về việc thông qua hợp đồng/giao dịch giữa Công ty và thành viên HĐQT công ty.

Cuối cùng, Chứng khoán EVS bị phạt 175 triệu đồng do có hành vi báo cáo có nội dung sai lệch (báo cáo không chính xác về tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại các thời điểm ngày 30/9, 31/10, 30/11, 31/12 năm 2024; 31/1, 28/2, 31/3, 30/4, 31/5, 30/6, 31/7, 31/8, 30/9 năm 2025). Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc báo cáo thông tin chính xác đối với hành vi vi phạm báo cáo có nội dung sai lệch theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

Tổng số tiền phạt đối với Chứng khoán EVS là 1,135 tỷ đồng.

Trước đó, UBCKNN đã nhiều lần ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS, lần gần nhất là hồi tháng 3/2025 với tổng mức phạt 177,5 triệu đồng vì các lỗi liên quan đến trái phiếu./.