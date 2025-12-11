Dòng tiền chảy mạnh sang chứng khoán phái sinh, khi chỉ số cơ sở giảm 3 phiên

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán phái sinh tiếp tục trở thành nơi “trú ẩn” cho dòng tiền trong ngày giao dịch đầy biến động khi dòng tiền lựa chọn đầu cơ và phòng vệ rủi ro giảm giá trên thị trường cơ sở.

Trong bối cảnh thị trường cơ sở tiếp tục suy yếu mạnh, dòng tiền đầu cơ và phòng vệ rủi ro đã dịch chuyển sang thị trường phái sinh, kéo thanh khoản tăng rõ rệt trong phiên 11/12. Hợp đồng VN30F2512 kết phiên ở mức 1.919,1 điểm, giảm 0,82% so với hôm qua nhưng mức giảm vẫn thấp hơn đáng kể so với chỉ số cơ sở. Chênh lệch âm giữa VN30F2512 và VN30-Index hiện là -5,19 điểm, cho thấy nhà đầu tư đang tăng cường vị thế phòng thủ khi rủi ro trên thị trường cơ sở gia tăng.

Tại các kỳ hạn xa hơn như VN30F2601, VN30F2603 và VN30F2606, giá hợp đồng tương lai tiếp tục thấp hơn chỉ số cơ sở với mức chênh lệch âm dao động từ -8,29 đến -13,19 điểm. Tổng khối lượng hợp đồng giao dịch tăng 23,7%, phản ánh nhu cầu mở vị thế đầu cơ trong bối cảnh biến động mạnh. Khối lượng mở (OI) của kỳ hạn chủ lực VN30F2512 đạt 32.033 hợp đồng., giảm 11,8% so với hôm qua.

Hợp đồng tương lai đều ghi nhận mức chênh lệch âm trong phiên 11/12

Trên thị trường cơ sở, diễn biến không tích cực nối dài sang phiên thứ ba liên tiếp. VN30-Index bao phủ bởi sắc đỏ và mất hơn 20 điểm chỉ trong tiếng giao dịch đầu tiên. Nguyên nhân chính bởi tác động mạnh của nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup như VIC, VPL, VHM. Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn như SAB, FPT, HPG nỗ lực giữ nhịp.

Dù vậy, lực đỡ này không đủ để cân bằng thị trường khi áp lực bán gia tăng tại vùng đỉnh cũ. VN30-Index xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.930 điểm. Dù lực cầu bắt đáy xuất hiện nhưng không đáng kể, thị trường tiếp tục giao dịch cầm chừng cho đến cuối phiên.

Kết thúc ngày, chỉ số VN30 dừng tại 1.924,29 điểm, giảm 22,69 điểm. Chỉ 3 mã giữ được sắc xanh và 26 mã giảm giá. Thanh khoản giảm mạnh. Trong bối cảnh xu hướng ngắn hạn yếu đi rõ rệt, thị trường phái sinh tiếp tục trở thành nơi “trú ẩn” cho dòng tiền trong ngày giao dịch đầy biến động./.