Quảng Ninh đặt mục tiêu thu thêm hơn 8.000 tỷ đồng ngân sách nhà nước trong tháng 12

(TBTCO) - Tính đến ngày 10/12, tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh đã đạt 73.841 tỷ đồng, vượt 33% so với dự toán của Trung ương và 29% so với dự toán của tỉnh.

Cụ thể, với tổng thu ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ninh đạt 73.841 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm ngoái, con số này đã tăng trưởng 55%. Trong đó, thu nội địa đạt 58.713 tỷ đồng, tương đương 156% dự toán Trung ương và 149% dự toán tỉnh, tăng 89% so với năm trước. Quảng Ninh đặt mục tiêu thu thêm ít nhất 8.394 tỷ đồng trong tháng 12.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh là 17.109 tỷ đồng, vượt 5.203 tỷ đồng so với kế hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Đến nay, đã giải ngân được 7.618 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch. Bên cạnh đó, 2.304 doanh nghiệp và 190 hợp tác xã đã được thành lập mới trong năm nay. Tổng vốn thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 475.858 tỷ đồng, gấp 15,8 lần so với năm 2024, và dự kiến sẽ đạt 503.447 tỷ đồng vào cuối năm. Vốn FDI thu hút đạt 780,14 triệu USD, đạt 78% kế hoạch năm.

Tính đến 10/12 thu nội địa của tỉnh Quảng Ninh đã đạt 58.713 tỷ đồng. Ảnh: T.D

Trong năm 2025, UBND tỉnh đã phê duyệt 259 dự án kêu gọi đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn dự kiến 850.420 tỷ đồng, tập trung vào các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ hạ tầng, cảng biển và logistics. Ngoài ra, tỉnh cũng đã phê duyệt 23 dự án trong lĩnh vực điện lực với tổng vốn 40.550 tỷ đồng.

Tỉnh Quảng Ninh hiện đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách quan trọng để thúc đẩy phát triển liên kết vùng và tăng trưởng trong giai đoạn mới. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương đổi mới phương thức làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hoàn thành các mục tiêu trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư và liên kết vùng.

Để đạt được các mục tiêu này, các cơ quan, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường quản lý nguồn thu, khai thác các khoản thu có tiềm năng, đồng thời đẩy mạnh thu hồi nợ đọng và chống thất thu thuế. Về giải ngân đầu tư công, tỉnh yêu cầu các sở, ngành theo dõi sát tiến độ, hoàn thiện thủ tục pháp lý và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án. Đối với các dự án ngoài ngân sách, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính và phát triển cơ sở dữ liệu để cải thiện môi trường đầu tư./.