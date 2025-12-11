Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính triển khai nhiệm vụ đầu nhiệm kỳ và lan tỏa hành động xanh

(TBTCO) - Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã họp triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đầu nhiệm kỳ và ngay sau đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm môi trường qua hoạt động “Thu pin cũ – Đổi cây xanh”, góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh và bền vững.

Chiều ngày 11/12, tại trụ sở Bộ Tài chính, Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ và Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng nhiệm kỳ 2025 – 2030 nhằm thống nhất các nội dung trọng tâm cho giai đoạn mới.

Trong phần làm việc của Ban Thường vụ, Hội nghị xem xét công tác thi đua, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2025. Đồng thời, phân công nhiệm vụ để chuẩn bị cho chương trình chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ I và Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ I nhiệm kỳ 2025 – 2030, cũng như công tác tổng kết Đoàn năm 2025 dự kiến tổ chức tại Học viện Chính sách và Phát triển.

Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị. Ảnh: Thành Duy.

Tiếp đó, Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng thông qua Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ đối với từng ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Bộ nhiệm kỳ mới, tạo cơ sở để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ ngay từ năm đầu nhiệm kỳ.

Hội nghị cũng tiến hành bốc thăm các nội dung thi đấu của Hội thao chào mừng thành công hai Đại hội quan trọng của Bộ Tài chính, đồng thời phân công các đầu mối phụ trách triển khai chương trình chào mừng và tổng kết công tác Đoàn năm 2025.

Song song với đó, Ban Chấp hành quán triệt các yêu cầu về kiểm điểm, đánh giá và xếp loại tổ chức đoàn, cán bộ đoàn theo Hướng dẫn số 01 ngày 7/12/2025 của Đảng ủy Bộ Tài chính và hướng dẫn của Đoàn Khối Chính phủ, nhằm bảo đảm công tác đánh giá cuối năm được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ và đúng quy định.

Ngay sau khi kết thúc Hội nghị, Ban Chấp hành Đoàn Bộ cùng các Bí thư cơ sở đoàn đã tham gia hoạt động “Thu pin cũ – Đổi cây xanh”, hưởng ứng kế hoạch công tác Đoàn năm 2025 và các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Pin đã qua sử dụng chứa nhiều kim loại nặng như chì, thủy ngân hay cadimi, nếu thải bỏ không đúng cách có thể gây ô nhiễm đất, nước và không khí, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng.

Việc thu gom đúng quy định không chỉ góp phần giảm thiểu chất thải nguy hại, mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đoàn, khuyến khích các cơ sở đoàn và đoàn viên tiếp tục hưởng ứng các mô hình xanh. Hoạt động này thể hiện cam kết của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính trong xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện và bền vững.

Một số hình ảnh hoạt động “Thu pin cũ – Đổi cây xanh” sau Hội nghị: