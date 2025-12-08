Phú Quốc thăng hạng mạnh mẽ trên trường quốc tế với loạt giải thưởng WTA 2025

(TBTCO) - Phú Quốc tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ du lịch thế giới khi đại thắng với 5 giải thưởng tại World Travel Awards (WTA) 2025, giải thưởng danh giá được ví như “Oscar của ngành du lịch”.

Năm nay, lễ trao giải World Travel Awards 2025 diễn ra ngày 6/12 tại Vương quốc Bahrain, trong không gian sang trọng của Exhibition World Bahrain (EWB). Sự kiện được tổ chức với sự đồng hành của Official Host Destination Bahrain, quy tụ hàng trăm lãnh đạo cấp cao và tinh hoa ngành du lịch thế giới.

Tại thảm đỏ danh giá này, Phú Quốc ghi dấu ấn mạnh mẽ khi liên tiếp được xướng tên ở hàng loạt hạng mục quan trọng, khẳng định vị thế “thiên đường du lịch mới” của thế giới.

Phú Quốc xứng danh “thiên đường du lịch” mới của thế giới với vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt mỹ và sản phẩm du lịch đẳng cấp.

4 năm liên tiếp trở thành Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới

Ở hạng mục được mong đợi nhất, Phú Quốc lần thứ 4 liên tiếp chiến thắng danh hiệu “World’s Leading Nature Island Destination – Điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới 2025”. Thành tích này là minh chứng cho sức hút của đảo Ngọc với những bãi biển đẹp hàng đầu hành tinh, hệ sinh thái rừng - biển phong phú và chiến lược phát triển du lịch gắn với bảo tồn bền vững.

Trong tổng thể ấy, Bãi Kem lần đầu tiên được vinh danh “World’s Leading Regional Beach – Bãi biển khu vực hàng đầu thế giới 2025”. Dải cát trắng mịn như kem, nước biển màu ngọc lam và địa hình ôm trọn đường cong bãi biển khiến Bãi Kem trở thành một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh.

Bãi Kem với vẻ đẹp quyến rũ và nhiều trải nghiệm đang thu hút hàng loạt khách quốc tế ghé thăm.

Điều giúp Bãi Kem vươn lên tầm một biểu tượng không chỉ nằm ở thiên nhiên nguyên bản, mà còn ở hệ sinh thái hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng đồng bộ, đẳng cấp mà Sun Group dày công kiến tạo. Tại đây, những khu nghỉ dưỡng hàng đầu như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa, Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay, New World Phu Quoc Resort đã tạo nên chuẩn mực mới cho nghỉ dưỡng cao cấp cho Phú Quốc.

Sunset Town và Kiss Bridge: Tái định nghĩa “điểm du lịch biểu tượng” của Việt Nam

Phú Quốc không chỉ nổi tiếng bởi thiên nhiên mà còn trở nên khác biệt nhờ những điểm đến biểu tượng mang tầm quốc tế.

Thị trấn Hoàng Hôn lần thứ 2 liên tiếp nhận danh hiệu “World’s Leading Iconic Tourist Attraction – Điểm Du lịch Biểu tượng hàng đầu thế giới 2025”. Thị trấn Hoàng Hôn được ví như một bảo tàng nghệ thuật khổng lồ bên bờ biển, nơi kiến trúc Địa Trung Hải rực rỡ sắc màu hòa cùng những điểm check-in biểu tượng, đặc biệt trong khoảnh khắc hoàng hôn được đánh giá đẹp bậc nhất thế giới. Nơi đây còn là sân khấu nghệ thuật ngoài trời đẳng cấp quốc tế, nơi trình diễn hai show đình đám Nụ hôn của biển cả và Bản giao hưởng đại dương. Hai màn trình diễn nghệ thuật đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới sở hữu đồng thời hai show pháo hoa mỗi đêm.

Trong khi đó, Cầu Hôn tiếp tục tạo tiếng vang toàn cầu khi lần thứ 2 liên tiếp được xướng tên “World’s Leading Iconic Tourist Bridge 2025 – Cây cầu du lịch biểu tượng hàng đầu thế giới”. Thiết kế độc đáo với hai nhánh vươn ra biển nhưng không chạm, mà cách nhau 30cm, đã trở thành biểu tượng của tình yêu, của sự kết nối và là điểm check-in gây bão mạng xã hội thế giới.

Cầu Hôn từng được CNN ca ngợi là cây cầu của nụ hôn.

JW Marriott Phu Quoc: 7 năm dẫn đầu thế giới về nghỉ dưỡng cưới

Góp phần hoàn thiện bức tranh chiến thắng của Phú Quốc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa – kiệt tác nghỉ dưỡng tại Bãi Kem, tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu “World’s Leading Luxury Wedding Resort 2025 – Khu nghỉ dưỡng dành cho đám cưới sang trọng hàng đầu thế giới” năm thứ 7 liên tiếp. Không gian được kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế như một trường đại học giả tưởng, cùng bãi biển riêng và dịch vụ đẳng cấp quốc tế, đã đưa resort trở thành lựa chọn số một cho các lễ cưới, honeymoon và sự kiện cao cấp.

WTA 2025 “bệ phóng” cho thập kỷ bứt phá của đảo Ngọc

Chiến thắng tại Bahrain năm nay không chỉ là sự công nhận quốc tế đối với vẻ đẹp và sức hấp dẫn của Phú Quốc mà còn là dấu mốc quan trọng trong hành trình vươn tầm thế giới của đảo Ngọc, đồng thời tạo lực đẩy mạnh mẽ cho thị trường đầu tư tại đảo Ngọc.

Được lựa chọn là điểm đến đăng cai APEC 2027, hàng loạt dự án hạ tầng mới hoàn thiện không gian đô thị, kết nối sân bay đến trung tâm giải trí, nghỉ dưỡng, hội nghị, tạo mô hình đô thị du lịch hiện đại. Phú Quốc đang tiến rất gần đến mục tiêu trở thành “thiên đường du lịch – đầu tư hàng đầu châu Á trong thập kỷ tới”.

Trung tâm Hội nghị - Triển lãm APEC và Nhà biểu diễn đa năng dự kiến hoàn thành tháng 1/2027.

Với những danh hiệu cao quý từ WTA 2025 và sự đồng hành của các nhà kiến tạo điểm đến như Sun Group, Phú Quốc đang bước vào thời kỳ vàng son, thời kỳ mà mỗi công trình, mỗi sản phẩm đầu tư và mỗi trải nghiệm đều góp phần đưa đảo Ngọc đến gần hơn với vị thế một trong những điểm đến đáng mong đợi nhất trên thế giới./.