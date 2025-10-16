Tận hưởng ưu đãi đặc quyền khi đặt vé máy bay Sun PhuQuoc Airways trên NCB iziMobile

(TBTCO) - Chào mừng chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mang đến chương trình ưu đãi lên đến 20% dành cho khách hàng đặt vé máy bay Sun PhuQuoc Airways trên ứng dụng ngân hàng số NCB iziMobile.

Bay đẳng cấp - Ưu đãi xứng tầm

Sun PhuQuoc Airways không chỉ đánh dấu sự ra đời của một hãng hàng không mới, mà còn mở ra hành trình tới “thiên đường nghỉ dưỡng” Phú Quốc – nơi mỗi chuyến bay đều là một trải nghiệm đẳng cấp, khác biệt và tràn ngập cảm xúc.

Đồng hành cùng hành trình kiến tạo trải nghiệm đẳng cấp ấy, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) mang đến cho khách hàng ưu đãi độc quyền khi đặt vé máy bay Sun PhuQuoc Airways trên ứng dụng NCB iziMobile.

Khách hàng được giảm ngay 20% khi đặt vé máy bay Sun PhuQuoc Airways NCB iziMobile

Theo đó, từ nay đến hết 31/10/2025, 500 khách hàng đầu tiên đặt vé Sun PhuQuoc Airways (SPA) qua ứng dụng NCB iziMobile sẽ được giảm 20%, tối đa 500.000 đồng/đơn. Nếu có kế hoạch khám phá đảo Ngọc trong những tháng cuối năm, khách hàng vẫn có thể tận hưởng ưu đãi giảm 10%, tối đa 200.000 đồng/đơn khi đặt vé trước 31/12/2025. Đây là lựa chọn lý tưởng để lên kế hoạch cho kỳ nghỉ cùng gia đình, bạn bè hay những chuyến đi ngắn ngày, vừa tiết kiệm chi phí, vừa tận hưởng hành trình trọn vẹn cùng Sun PhuQuoc Airways.

Trải nghiệm dễ dàng – Thanh toán tiện lợi

Để tận hưởng ưu đãi hấp dẫn này, khách hàng chỉ cần vài thao tác đơn giản ngay trên ứng dụng NCB iziMobile: đăng nhập, chọn mục iziShop - Đặt vé máy bay, lựa chọn chuyến bay Sun PhuQuoc Airways mong muốn, áp dụng ưu đãi và xác nhận thanh toán.

Toàn bộ quy trình được xử lý nhanh chóng với hệ thống thanh toán điện tử an toàn và chính xác. Người dùng còn có thể dễ dàng tra cứu lại thông tin vé đã đặt thành công, lịch trình chuyến bay ngay trên ứng dụng NCB iziMobile bất cứ khi nào cần một cách thuận tiện, nhanh chóng.

Nhân viên NCB hướng dẫn khách hàng đặt vé máy bay trên ứng dụng NCB iziMobile

Được biết, Sun PhuQuoc Airways đã chính thức được Cục Hàng không Việt Nam cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) và Giấy chứng nhận Tổ chức huấn luyện hàng không (ATO) vào ngày 25/9/2025, khẳng định năng lực toàn diện của hãng về vận hành, an toàn và đào tạo.

Hãng đã tiếp nhận 3 tàu bay đầu tiên là Airbus A321NX và Airbus A321CEO, trong tổng số 8 tàu bay dự kiến khai thác trong năm 2025. Đội bay sẽ tiếp tục được mở rộng nhanh chóng trong các năm tiếp theo.

Sun PhuQuoc Airways đã tiếp nhận 3 tàu bay đầu tiên là Airbus A321NX và Airbus A321CEO

Song song với công tác kỹ thuật và huấn luyện phi hành đoàn, Sun PhuQuoc Airways cũng đã hoàn tất hệ thống vận hành, quy trình an toàn, và kế hoạch khai thác mạng bay “trục – nan”, đặt Phú Quốc làm tâm điểm, kết nối trực tiếp các thành phố lớn trong và ngoài nước, rút ngắn hành trình và giảm phụ thuộc vào trung chuyển.

Việc tích hợp tính năng đặt vé máy bay vào ứng dụng NCB iziMobile, hợp tác với các các đối tác hàng đầu trong lĩnh vực hàng không, du lịch và dịch vụ như Sun PhuQuoc Airways là minh chứng rõ nét cho chiến lược phát triển lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm của NCB: không ngừng đổi mới, kết nối và tạo nên giá trị vượt trội cho cuộc sống hiện đại. Đây cũng là bước tiến tiếp theo của ngân hàng trong việc hoàn thiện hệ sinh thái số, nâng cấp “ngân hàng số bỏ túi” NCB iziMobile tiện lợi, kiến tạo một trải nghiệm sống tiện nghi, thông minh và giàu cảm xúc cho người dùng số.

Đặt vé ngay trên ứng dụng NCB iziMobile để tận hưởng trải nghiệm “hàng không nghỉ dưỡng” đầu tiên tại Việt Nam với chi phí vô cùng ưu đãi./.