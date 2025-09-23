Sun PhuQuoc Airways kết nối mạng lưới đại lý toàn quốc, sẵn sàng mở bán vé từ 15/10

(TBTCO) - Sun PhuQuoc Airways lần đầu tiên kết nối mạng lưới đại lý toàn quốc qua chuỗi hội thảo 3 miền, chuẩn bị mở bán vé từ 15/10 và cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào 01/11/2025.

Ngày 23/9 tại TP.HCM, Sun PhuQuoc Airways (SPA) – hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển – chính thức khởi động chuỗi Hội thảo Đại lý toàn quốc với chủ đề “Rise Together – Nơi vầng dương nâng bước”. Đây là sự kiện đầu tiên trong chuỗi hội thảo sẽ tiếp tục diễn ra tại Đà Nẵng (25/9) và Hà Nội (27/9), nhằm công bố chính sách phân phối, kết nối mạng lưới đại lý trên toàn quốc, chuẩn bị cho ngày mở bán chính thức 15/10 và cất cánh chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1/11/2025.

Sự kiện quy tụ hàng trăm đại lý vé máy bay, công ty lữ hành và đối tác phân phối, từ các tên tuổi lớn như Vietravel, Saigontourist, Hanoitourist đến các nền tảng trực tuyến như Traveloka, Kkday, iVIVU, cùng nhiều đơn vị trong lĩnh vực thanh toán và vận tải như VNPAY, Momo, ZaloPay, Mai Linh. Sự hiện diện đông đảo này cho thấy tiềm năng hợp tác to lớn, đồng thời phản ánh sức hút của một thương hiệu hàng không mới đang bước vào giai đoạn “nước rút” trước khi chính thức tham gia thị trường.

Khởi động mở bán vé với chiến lược phát triển khác biệt

Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào ngày 15/10

Theo kế hoạch, ngay từ giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways sẽ tập trung khai thác mạng bay “trục nan”, lấy Phú Quốc làm trung tâm, kết nối trực tiếp tới các thành phố du lịch – kinh tế trọng điểm trong nước. Chặng bay dự kiến: Hà Nội – TP.HCM, Hà Nội – Phú Quốc, TP.HCM – Phú Quốc, Hà Nội – Đà Nẵng, cùng nhiều đường bay quan trọng khác như TP.HCM – Đà Nẵng, TP.HCM – Vân Đồn, Đà Nẵng – Phú Quốc.

Từ năm 2026, hãng dự kiến sẽ mở rộng sang các đường bay quốc tế trực tiếp từ Phú Quốc đến Seoul (Hàn Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Quảng Châu, Bắc Kinh, Singapore, Hồng Kông. Tới năm 2027, mạng bay sẽ tiếp tục vươn tới Ấn Độ, Trung Đông, Nga và châu Âu, khẳng định tầm nhìn đưa Phú Quốc trở thành trung tâm hàng không – du lịch quốc tế.

Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ về thương hiệu tại Hội thảo đại lý

Đại diện Sun PhuQuoc Airways chia sẻ: “Ngày 15/10 sẽ là cột mốc quan trọng khi chúng tôi chính thức mở bán vé. Đến 1/11, những chuyến bay thương mại đầu tiên sẽ cất cánh, đưa hành khách đến một trong những hòn đảo đẹp nhất thế giới. Chúng tôi mong muốn Sun PhuQuoc Airways sẽ là ấn tượng đầu tiên, gieo thiện cảm cho khách hàng ngay từ lúc đặt vé, và là cánh cửa mở ra hành trình nghỉ dưỡng liền mạch gắn liền với hệ sinh thái Sun Group.”

Đội bay hiện đại – nền tảng vững chắc

Theo chiến lược phát triển, năm 2025 Sun PhuQuoc Airways sẽ vận hành 7 tàu bay gồm A320CEO, A321CEO và A321NEO. Đến 2026, hãng dự kiến bổ sung thêm 8 tàu để phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay quốc tế. Giai đoạn 2031, đội bay sẽ đón thêm 10 tàu thân rộng từ Boeing, sẵn sàng khai thác các đường bay dài xuyên lục địa.

Sun PhuQuoc Airways đã đón 3 trên 7 tàu bay trong năm 2025 về Việt Nam

Việc đẩy nhanh tiến độ nhận tàu bay cho thấy tiềm lực mạnh mẽ và cam kết dài hạn của Sun Group trong lĩnh vực hàng không. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để Sun PhuQuoc Airways triển khai chiến lược dài hơi, đưa Phú Quốc sánh ngang những điểm đến hàng không – du lịch hàng đầu khu vực như Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan) hay Maldives.

Chính sách đại lý – cầu nối chiến lược

Trong khuôn khổ hội thảo, Sun PhuQuoc Airways đã công bố các chính sách phân phối và nhấn mạnh vai trò then chốt của các đối tác đại lý, xem đây không chỉ là kênh phân phối chủ lực mà còn là cầu nối chiến lược, đưa những trải nghiệm bay đẳng cấp đến với hành khách, giúp hãng nhanh chóng xây dựng độ phủ và niềm tin trên thị trường.

Khách bay SPA sẽ được tích hợp những đặc quyền từ hệ sinh thái Sun Group

Song song với sản phẩm vé bay, Sun PhuQuoc Airways còn giới thiệu các gói sản phẩm trọn gói. Khách bay SPA sẽ được tích hợp những đặc quyền ưu đãi riêng biệt từ ưu đãi lưu trú tại các khu resort 5 sao, vui chơi tại Sun World tới các trải nghiệm show diễn, mua sắm và ẩm thực trong hệ sinh thái Sun Group - điều mà chưa tập đoàn nào tại Việt Nam từng sở hữu. Sự kết hợp này không chỉ nâng tầm trải nghiệm, mà còn giúp tối ưu chi phí du lịch tổng thể: thay vì mua rời từng dịch vụ, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ tại Phú Quốc với mức giá hợp lý hơn trước, nhờ mỗi hạng mục trong hành trình đều được áp dụng ưu đãi đặc biệt. Đây cũng chính là điểm khác biệt cốt lõi mà Sun PhuQuoc Airways hướng tới – biến việc “bay – ở – chơi” trở thành một hệ giá trị hợp lý và tiện lợi, giúp đại lý có thêm sản phẩm hấp dẫn, gia tăng giá trị cho khách hàng và tối ưu cơ hội bán hàng.

Thị trấn hoàng hôn Sunset Town, Phú Quốc

Đại diện Sun Hospitality & Entertainment (S.H.E) - thành viên Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Điều khiến Sun PhuQuoc Airways khác biệt là chúng tôi không đơn thuần bán một chuyến bay, mà bán cả một hành trình. Khi đại lý phân phối vé của Sun PhuQuoc Airways, nghĩa là họ đang trao tay khách hàng một kỳ nghỉ hoàn chỉnh – từ khoảnh khắc cất cánh đến từng trải nghiệm dưới mặt đất.”

Hội thảo Đại lý 2025 “Nơi vầng dương nâng bước” không chỉ là dịp chia sẻ thông tin, mà còn là dấu mốc khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa Sun PhuQuoc Airways và các đại lý trên toàn quốc. Thông qua diễn đàn này, hãng khẳng định sự chuẩn bị kỹ lưỡng và gửi gắm lời mời đồng hành trân trọng đến các đối tác – những cánh tay nối dài đưa thương hiệu đến gần hơn với khách hàng. Đây cũng chính là nền tảng để Sun PhuQuoc Airways cùng mạng lưới phân phối kiến tạo thành công, góp phần đem đến cơ hội bay tới Phú Quốc cho mọi du khách và hiện thực hóa tầm nhìn đưa đảo ngọc Phú Quốc vươn tầm thế giới./.