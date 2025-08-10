Sun PhuQuoc Airways đón Airbus A321NX đầu tiên, khởi đầu cho đội 8 tàu bay cất cánh trong năm 2025

(TBTCO) - Sáng 10/8, Sun PhuQuoc Airways (SPA)- hãng hàng không do Tập đoàn Sun Group đầu tư và phát triển- chính thức đón tàu bay Airbus A321NX đầu tiên tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Cùng ngày, SPA và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn, đánh dấu bước tiến kép trong hành trình xây dựng đội bay hiện đại, an toàn và hiệu quả ngay từ những ngày đầu thành lập của hãng.

Khởi đầu với dòng tàu bay thân hẹp hiện đại nhất của Airbus

Airbus A321NX là tàu bay đầu tiên trong loạt 8 tàu bay hiện đại sẽ lần lượt được bàn giao và cất cánh trong năm 2025, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược đầu tư bài bản vào đội bay hiện đại, vận hành an toàn - ổn định - đẳng cấp quốc tế của Sun PhuQuoc Airways.

Lễ đón Airbus A321NX đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways.

Máy bay được sản xuất và bàn giao mới 100% từ nhà máy của Airbus tại Hamburg (Đức). Thuộc phiên bản mới nhất của dòng A321, A321NX sở hữu khoang hành khách được cải tiến toàn diện. Hành khách sẽ ngay lập tức cảm nhận được không gian thoáng đãng vượt trội nhờ trần cabin cao hơn và cửa sổ lớn hơn, mở ra tầm nhìn rộng. Hệ thống tuần hoàn không khí được trang bị bộ lọc HEPA giúp không khí trong khoang luôn trong lành, tươi mới, loại bỏ tới 99,9% bụi mịn và vi khuẩn, tạo ra một không gian an toàn và dễ chịu tuyệt đối cho mọi hành khách.

Đặc biệt, tàu bay sử dụng động cơ LEAP-1A thế hệ mới, cho hiệu suất khai thác vượt trội: tiết kiệm đến 20% nhiên liệu, giảm 50% khí thải CO₂ và giảm 75% tiếng ồn so với thế hệ trước. Đây là dòng động cơ được đánh giá cao về độ tin cậy, vận hành ổn định và an toàn.

Trong bối cảnh nhu cầu tàu bay trên thế giới đang tăng cao, việc Sun PhuQuoc Airways sở hữu tàu bay A321NX thế hệ mới nhất, vừa xuất xưởng cho thấy tiềm lực và quyết tâm của hãng trong việc xây dựng chất lượng dịch vụ đẳng cấp, chuyên nghiệp.

Lễ đón tàu bay đầu tiên cũng đánh dấu cột mốc ra mắt hình ảnh nhận diện chính thức của Sun PhuQuoc Airways. Lấy cảm hứng từ sắc đỏ hoàng hôn và ánh vàng rực rỡ của bình minh Phú Quốc, hai gam màu chủ đạo Flame Scarlet và vàng cam tạo nên diện mạo giàu cảm xúc cho tàu bay SPA. Trên nền trắng, dòng chữ “SUN PHUQUOC AIRWAYS” nổi bật với sắc đỏ đặc trưng, liền kề quốc kỳ Việt Nam - như một tuyên ngôn tự hào về thương hiệu Việt. Chữ "Q" được tạo hình như mặt trời đang mọc lên từ biển đảo, với phần chân chữ được cách điệu mang hình dáng của Phú Quốc - như lời mời gọi du khách tới đảo ngọc. Biểu tượng 9 cánh hoa ở đuôi máy bay tượng trưng cho 9 kết nối, 9 giá trị dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways.

Khởi đầu chiến lược kết nối đảo ngọc với thế giới

Sự kiện đón tàu bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho một đội bay an toàn, hiện đại, đẳng cấp quốc tế, mà còn khẳng định chiến lược phát triển khác biệt của hãng: lần đầu tiên Việt Nam có một hãng hàng không lấy Phú Quốc làm trung tâm.

Ngay từ tên gọi, Sun PhuQuoc Airways đã thể hiện cam kết đồng hành cùng sự phát triển của đảo Ngọc. Hãng lựa chọn mô hình mạng bay “trục nan”, tập trung mở các đường bay kết nối trực tiếp từ Phú Quốc tới các điểm du lịch- kinh tế tiềm năng trong và ngoài nước, đặc biệt là các đường bay chưa được khai thác, mang lại những triển vọng lớn về luồng, lượt khách từ nhiều thị trường mới tới hòn đảo.

Sun PhuQuoc Airways đón Airbus A321NX đầu tiên.

Thời gian qua, Phú Quốc định hình một điểm đến với những cơ hội chưa từng có, từ việc được chọn là điểm đến của APEC 2027 cho tới chính thức trở thành đặc khu trực thuộc tỉnh An Giang sau sáp nhập. Trong bối cảnh đó, việc phát triển một hãng hàng không lấy Phú Quốc là trung tâm là bước đi tiên phong đón đầu xu thế, thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo đặc khu Phú Quốc và tập đoàn Sun Group, trong việc hoàn thiện nền tảng hạ tầng vận tải- dịch vụ đồng bộ. Đồng thời, đây còn là yếu tố tạo ấn tượng và thiện cảm đặc biệt cho du khách từ khắp nơi trên thế giới, ngay từ những giây phút đầu tiên họ có nhu cầu đặt vé tới “hòn đảo đẹp thứ hai thế giới sau Maldives, vượt qua cả những “điểm nóng” du lịch như Bali, Indonesia và Phuket, Thái Lan” do Tạp chí du lịch nổi tiếng toàn cầu Travel & Leisure bình chọn.

“Với sứ mệnh đã được xác định từ tên gọi, Sun PhuQuoc Airways hướng tới mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn và trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực. Sun PhuQuoc Airways mong muốn mọi người Việt đều có thể đến với Phú Quốc thông qua chính sách linh hoạt và mạng bay thẳng tới những địa phương chưa từng kết nối trực tiếp với Phú Quốc. Hãng cũng sẽ mở rộng các đường bay quốc tế từ thị trường trọng điểm và tiềm năng, giúp du khách tiếp cận dễ dàng hơn với Phú Quốc và trải nghiệm trọn vẹn vẻ đẹp, văn hóa, dịch vụ nơi đây. Sun PhuQuoc Airways xem đây vừa là định hướng phát triển, vừa là trách nhiệm xã hội và niềm tự hào khi được góp phần đưa vùng biển đảo tươi đẹp của Việt Nam vươn tầm thế giới” - ông Đặng Minh Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ.

Vietcombank là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn tài trợ mua tàu bay cho Sun PhuQuoc Airways, chắp cánh đội bay tương lai

Cùng ngày, Lễ ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn giữa Sun PhuQuoc Airways và Vietcombank đã diễn ra, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Theo đó Vietcombank sẽ là ngân hàng đầu mối thu xếp gói tín dụng cho kế hoạch đầu tư đội bay thuộc sở hữu của Sun PhuQuoc Airways, gồm 10 tàu bay thế hệ mới Airbus A320/321NEO.

Sun PhuQuoc Airways ký kết Hợp đồng nguyên tắc thu xếp vốn với Vietcombank, xây dựng đội bay hiện đại, an toàn và hiệu quả

Thỏa thuận này là nền tảng vững chắc, thể hiện tầm nhìn và sự đầu tư nghiêm túc của Sun PhuQuoc Airways trong việc xây dựng đội bay hiện đại, an toàn và hiệu quả ngay từ những ngày đầu thành lập. Với sự đồng hành của Vietcombank, một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, Sun PhuQuoc Airways có cơ hội khẳng tiềm lực vững chắc, đóng góp cho sự phát triển mạnh mẽ và bền vững của ngành hàng không.

Ông Lê Quang Vinh - Tổng Giám đốc Vietcombank chia sẻ: “Trong bối cảnh thị trường hàng không cùng nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục và đi lên mạnh mẽ, chúng tôi tin rằng chiến lược phát triển mà Sun PhuQuoc Airways theo đuổi bao gồm kế hoạch đầu tư đồng bộ vào đội tàu với các sản phẩm tiên tiến nhất của các nhà sản xuất hàng đầu trên thế giới, sẽ nhanh chóng đưa Sun PhuQuoc Airways vươn lên khẳng định vị thế. Vietcombank cam kết tiếp tục đồng hành cùng Sun PhuQuoc Airways trong các giai đoạn tiếp theo để cùng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch và hạ tầng hàng không quốc gia”.

“Sự đồng hành và tin tưởng của Vietcombank ngay từ những ngày đầu đã tạo nên một khởi đầu tốt đẹp, mở ra nền tảng để Sun PhuQuoc Airways có cơ hội tiếp cận thêm các định chế tài chính uy tín khác, từ đó mở rộng đội bay hơn nữa trong tương lai gần. Đồng thời, góp phần đưa SPA tiến nhanh hơn trong việc hiện thực hóa tầm nhìn về một hãng hàng không hiện đại, an toàn và bền vững, giúp tăng cường năng lực kết nối hàng không của Việt Nam, góp phần phục vụ sự phát triển chung của đất nước trong kỷ nguyên mới” - ông Đặng Minh Trường nhấn mạnh.

Dự kiến, Sun PhuQuoc Airways sẽ mở bán vé vào tháng 10/2025 và thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên trong tháng 11 tới./.