Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng dự khởi công dự án Tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc

Sáng nay (19/12), UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công 4 dự án chiến lược, quan trọng với tổng vốn đầu tư khoảng 14.800 tỷ đồng phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương năm 2027 ở Phú Quốc (APEC 2027). Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tham dự sự kiện.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, trong 4 dự án khởi công đón APEC 2027 ở Phú Quốc, có dự án Tuyến tàu điện đô thị giai đoạn 1 ở Phú Quốc. Dự án này được đầu tư theo hình thức BOT, do Tập đoàn Sun Group làm nhà đầu tư với tổng vốn gần 9.000 tỷ đồng, chiều dài gần 18 km, tốc độ thiết kế 70 - 100 km/giờ, công suất 4.500 khách mỗi giờ.

Tuyến tàu điện này sẽ kết nối trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đến Đại lộ APEC, dẫn thẳng tới Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC, đảm bảo kết nối thuận tiện cho các sự kiện quốc tế. Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Dự án thứ 2 là dự án hồ nước Dương Đông 2 có diện tích 96,5 ha với công suất 4,7 triệu m3, tiến độ thực hiện trong giai đoạn 2025 - 2027. Dự án được triển khai nhằm đảm bảo nhiệm vụ chính trị trước mắt là phục vụ tốt Hội nghị APEC 2027 và cùng với hồ chứa nước Dương Đông đảm bảo nhu cầu nguồn nước cho đặc khu Phú Quốc về lâu dài.

Các dự án khởi công tại Phú Quốc không chỉ phục vụ APEC 2027, mà còn giúp Phú Quốc hiện thực hiện ước mơ hoàn thiện hạ tầng hiện đại và là điểm đến hấp dẫn, đẳng cấp, đáng sống trong mắt khách quốc tế.

Ngoài ra, còn có 2 dự án là Khu tái định cư Hàm Ninh (quy mô khoảng 103,33 ha, tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng) và Khu tái định cư Cửa Cạn (tổng mức đầu tư 1.650 tỷ đồng), tiến độ thực hiện trong thời gian 2025 - 2027. Hai dự án này tạo quỹ đất ở để bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi trong các dự án phục vụ tổ chức Hội nghị APEC 2027 và các dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đặc khu Phú Quốc góp phần đạt các mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững của Phú Quốc.

"Tỉnh An Giang sẽ không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, tham nhũng và cam kết triển khai dự án khẩn trương, quyết liệt để đón APEC 2027 thành công" - ông Phong khẳng định.

Phát biểu chỉ đạo tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, Việt Nam đăng cai tổ chức APEC 2027 ở Phú Quốc là vinh dự và cũng là để quảng bá hình ảnh quốc gia, du lịch Phú Quốc mang tầm cỡ quốc tế đến với du khách trên thế giới.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, UBND đặc khu Phú Quốc tạo mọi điều kiện để giúp nhà đầu tư thực hiện dự án đúng tiến độ, đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng; khai thác hiệu quả các công trình sau khi phục vụ hoàn thành APEC 2027.

"Bộ Tài chính sẽ phối hợp và đồng hành địa phương để triển khai dự án đúng tiến độ và đưa vào khai thác sử dụng, đưa Phú Quốc trở thành điểm đến du lịch đẳng cấp trên thế giới" - Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh./.