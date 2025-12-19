Giải Diên Hồng lần thứ tư: Vinh danh 64 tác phẩm báo chí xuất sắc

(TBTCO) - Tối 18/12, lễ trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ tư năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam” được tổ chức tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).

Giải Diên Hồng lần thứ tư năm 2026 tôn vinh 64 tác phẩm xuất sắc, trong đó có 5 giải A, 12 giải B, 22 giải C và 25 giải Khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao bằng khen của Văn phòng Quốc hội tặng 15 cơ quan báo chí tiêu biểu và văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND...

Năm nay, Báo Tài chính - Đầu tư vinh dự có tác phẩm được trao giải C của nhà báo Nguyễn Thúy Hòa, tiếp tục khẳng định sự theo sát, phản ánh kịp thời và chuyên sâu của tờ báo kinh tế đối với hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp, cũng như những vấn đề lớn của đời sống lập pháp và giám sát nghị trường. Đây cũng là lần thứ 4 liên tục nhà báo Nguyễn Thuý Hoà có tác phẩm đạt giải cao tại Giải Diên Hồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ trao giải, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, năm 2025 là năm ghi dấu nhiều quyết sách rất quan trọng, tạo bước ngoặt lịch sử của Đảng, Nhà nước, tất cả vì sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Năm 2025, Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn. Quốc hội đã xem xét, thảo luận, thông qua và quyết định khối lượng công việc rất lớn, lần đầu tiên tổ chức thành công diễn đàn xây dựng pháp luật và diễn đàn về hoạt động giám sát,... Bên cạnh đó Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, với chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam", giải Diên Hồng năm nay đã nhận được sự tham gia đông đảo của giới báo chí và sự quan tâm nhiều của công chúng. Ban tổ chức giải nhận được những tác phẩm báo chí đầu tư công phu, kỹ lưỡng, mới mẻ, sáng tạo, có tác động lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội, được độc giả đón nhận và hội đồng chấm giải đánh giá cao.

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trao giải C cho các tác giả đoạt giải.

Nhiều bài viết đã nêu bật được những thành tựu của Quốc hội qua 80 năm hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của đất nước; phản ánh, phân tích sâu sắc về các hoạt động của Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Bước sang năm 2026, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng các nhà báo sẽ tiếp tục phát huy lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh vững vàng, phản ánh khách quan, đa chiều mọi mặt của cuộc sống; đồng hành cùng Quốc hội, chuyển tải kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội,...

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát động Giải Diên Hồng lần thứ năm.

Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu báo chí lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; phản ánh sâu sắc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031;

Đồng thời, tiếp tục làm rõ những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, xác định công tác lập pháp là “đột phá của đột phá”, đi trước, mở đường; hoạt động giám sát phải thực chất, truy đến cùng trách nhiệm; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Như Tổng Bí thư Tô Lâm đã từng nhấn mạnh, mỗi quyết định của Quốc hội phải thể hiện tầm nhìn chiến lược, vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa bảo đảm định hướng phát triển lâu dài.