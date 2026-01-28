“Sức sống” của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hành động và bứt phá

Nghị quyết Đại hội XIV:

(TBTCO) - Nghị quyết Đại hội XIV mang đến “sức sống” của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình với những mục tiêu táo bạo và một tinh thần hành động quyết liệt chưa từng có, được kết tinh rõ nét qua lời hiệu triệu của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!".

Mục tiêu “đột phá chưa từng có”: Tăng trưởng bình quân 10% trở lên

Tại phiên bế mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với những định hướng chiến lược cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Cùng với sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn của 40 năm Đổi mới, Nghị quyết cũng xác lập nền tảng cho tầm nhìn 20 năm và 100 năm tới của đất nước. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động và thách thức đan xen thời cơ, Đại hội đã thống nhất một nhận thức mang tính thời đại: Đất nước đang đứng trước vận hội mới mang tính lịch sử để bước vào "kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Điểm nhấn quan trọng và cũng rất thách thức trong Nghị quyết lần này chính là các chỉ tiêu kinh tế mang tính bứt phá ngoạn mục. Đảng đã xác định mục tiêu phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên. Đây là một con số "đột phá chưa từng có" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận định, đòi hỏi một sự nỗ lực phi thường để đưa GDP bình quân đầu người đạt khoảng 8.500 USD vào năm 2030.

Tăng tốc toàn diện không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh lịch sử để đạt được mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước. Ảnh: Đức Thanh

Mục tiêu này không phải là sự lạc quan duy ý chí, mà dựa trên cơ sở khoa học và niềm tin vào thế và lực của đất nước sau gần 40 năm đổi mới. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Để hiện thực hóa khát vọng đó, Nghị quyết đã chỉ rõ phải "lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững".

Trong bài viết "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta", Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tính chất sống còn của giai đoạn này: "Khoảng thời gian 5 - 10 năm tới chính là giai đoạn bản lề có ý nghĩa quyết định đối với hai mục tiêu chiến lược 100 năm của đất nước". Nếu chúng ta tận dụng tốt thời cơ, đất nước sẽ cất cánh mạnh mẽ; ngược lại, nếu lỡ nhịp, cái giá phải trả có thể là “đánh mất cơ hội của cả dân tộc, tụt hậu xa hơn trong một thế giới biến động nhanh chóng”. Do đó, tăng tốc toàn diện không còn là lựa chọn, mà là mệnh lệnh lịch sử.

Lấy công nghệ và thể chế làm động lực

Một trong những nội dung mới và quan trọng của Nghị quyết Đại hội XIV là sự chuyển dịch mạnh mẽ trong tư duy về động lực phát triển. Không còn dựa chủ yếu vào tài nguyên hay lao động giá rẻ, Đảng ta xác định "lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi xanh là động lực chính".

Nghị quyết nhấn mạnh việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, trọng tâm là kinh tế dữ liệu, kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn. Đặc biệt, Việt Nam sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp, công nghệ chiến lược như chip bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI). Tỷ trọng kinh tế số phấn đấu đạt khoảng 30% GDP vào năm 2030. Đây là những bước đi táo bạo nhằm đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, hiện thực hóa chủ trương "đi tắt đón đầu" trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Để giải phóng nguồn lực cho mô hình tăng trưởng mới này, Đại hội XIV xác định "Đột phá mạnh mẽ về thể chế phát triển" là khâu then chốt. Tư duy làm luật và cơ chế, chính sách sẽ chuyển mạnh sang hướng kiến tạo, tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt. Nghị quyết khẳng định: Thể chế chính trị là then chốt, thể chế kinh tế là trọng tâm. Đồng thời, phát triển kinh tế tư nhân được xác định là "một động lực quan trọng nhất", bên cạnh vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu: Chuyển sang giai đoạn mới, mỗi chủ trương đúng đắn khi ban hành phải được thực hiện với quyết tâm gấp mười lần và hành động gấp trăm lần trong thực tiễn; quyết tâm chính trị phải ở mức cao nhất, nỗ lực ở mức lớn nhất, hành động phải quyết liệt nhất - đó là mệnh lệnh xuất phát từ ý chí và khát vọng phát triển của dân tộc. Từ Trung ương đến địa phương, từ các cơ quan Đảng, Nhà nước đến Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tất cả phải đồng loạt vào cuộc với khí thế mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ rõ yêu cầu cấp bách: "Cải cách thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh phải tiến hành quyết liệt, thông thoáng để giải phóng mọi nguồn lực xã hội". Mọi rào cản cản trở sự phát triển phải được dỡ bỏ để khơi thông dòng chảy của nguồn lực quốc gia.

Đặc biệt, lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ đại hội, Đại hội XIV ban hành Chương trình hành động kèm theo Nghị quyết - một bước đột phá nhằm bảo đảm Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống.

Nếu như trước đây, khoảng cách từ Nghị quyết đến thực tiễn thường là khâu yếu, thì nay, với Chương trình hành động, mọi chủ trương đều được cụ thể hóa ngay lập tức. "Từ chủ trương đến kế hoạch và tổ chức thực hiện đều được xác định rõ ràng ai làm, làm khi nào, cần nguồn lực gì và mục tiêu cuối cùng ra sao", như Tổng Bí thư khẳng định. Đây chính là "cẩm nang hành động", là bước đột phá để Nghị quyết đi ngay vào cuộc sống.

Tinh thần xuyên suốt mà Tổng Bí thư truyền tải là chuyển mạnh từ "học tập, quán triệt" sang tư duy "hiểu sâu - hành động đúng - làm đến cùng". Trong bài viết của mình, người đứng đầu Đảng ta đã đưa ra một thông điệp đanh thép về kỷ luật thực thi: "Phải chuyển mạnh từ 'nói' sang 'làm', từ nhận thức thành hành động. Văn kiện Đại hội đã chỉ rõ, cần kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng 'nói nhiều làm ít', 'nói hay, làm dở'".

"Dân là gốc" - Thước đo cao nhất của mọi chính sách

Trong toàn bộ nội dung Nghị quyết Đại hội XIV cũng như thông điệp của Tổng Bí thư, tư tưởng "Dân là gốc" không chỉ là khẩu hiệu, mà đã được cụ thể hóa thành mục tiêu và thước đo.

​​Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu đưa Việt Nam thuộc nhóm 40 quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao nhất thế giới; tuổi thọ trung bình đạt 75,5 tuổi với thời gian sống khỏe tối thiểu 68 năm. Mọi chủ trương của Đảng đều phải xuất phát từ nguyện vọng chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo.

Khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết thắng Kết thúc Đại hội XIV của Đảng, dư âm lớn nhất đọng lại không chỉ là niềm vui thắng lợi, mà là một khí thế hừng hực của toàn Đảng, toàn dân bước vào trận tuyến mới. Cùng với Nghị quyết Đại hội vừa được thông qua, bài viết "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!" của Tổng Bí thư Tô Lâm như một hiệu lệnh xung trận, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý chí quyết thắng.

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh: "Kỷ luật thực thi phải gắn với sự hài lòng của Nhân dân". Nhân dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể trung tâm của công cuộc phát triển. Thành công của Nghị quyết phải được đo bằng những thay đổi thực chất trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt khoảng 0,8, việc giải quyết các vấn đề môi trường, ngập lụt, an sinh xã hội, chính là những cam kết cụ thể của Đảng trước Nhân dân.

Trước mắt là những thách thức không nhỏ từ biến động địa chính trị toàn cầu, từ những điểm nghẽn nội tại của nền kinh tế, nhưng với bản lĩnh Việt Nam, "càng gian nan thử thách thì càng đoàn kết, đồng lòng để chiến thắng". Từ lời hiệu triệu của Tổng Bí thư: "Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!", toàn dân tộc bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế của những người làm chủ vận mệnh, với tư duy đột phá, hành động thần tốc và niềm tin tất thắng.