Chính sách ưu đãi thuế, hỗ trợ kinh tế tư nhân phát triển

(TBTCO) - Để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế phục hồi sau đại dịch, Quốc hội và Chính phủ đã liên tục ban hành các chính sách miễn, giảm, gia hạn nhiều khoản thuế, phí và tiền thuê đất. Đồng thời, nhiều Luật thuế sửa đổi, bổ sung cũng được thông qua nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 68 - NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Ban hành các giải pháp hỗ trợ tài chính mạnh mẽ

Năm 2025, một trong những chính sách tài khóa quan trọng được triển khai là Nghị định số 82/2025/NĐ-CP của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất, tiếp nối các chính sách đã phát huy hiệu quả trong giai đoạn phục hồi sau đại dịch Covid-19. Cùng với đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ trong giai đoạn từ ngày 1/7/2025 đến 31/12/2026.

Việc giảm thuế thuế giá trị gia tăng xuống 8% cho đa số nhóm hàng hóa, dịch vụ không chỉ góp phần trực tiếp giảm giá bán lẻ, kích thích tiêu dùng trong nước mà còn hỗ trợ dòng tiền của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang gặp khó khăn về thanh khoản. Đây là chính sách tài khóa nằm trong định hướng vĩ mô, vừa hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu năm 2025 vẫn tiềm ẩn nhiều biến số khó lường, Bộ đã chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành các giải pháp hỗ trợ tài chính mạnh mẽ. Tổng giá trị các gói hỗ trợ về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm 2025 đạt khoảng 241.740 tỷ đồng. Trong đó, số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn khoảng 116.100 tỷ đồng; số tiền thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất được giảm khoảng 125.640 tỷ đồng.

Đánh giá các chính sách gia hạn, giảm thuế, chuyên gia kinh tế - TS. Nguyễn Văn Hiến cho rằng, trong những năm gần đây, do các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, cộng thêm những biến động phức tạp về địa chính trị trên thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế trong nước, sản xuất kinh doanh bị đình đốn, hàng loạt doanh nghiệp phải ngưng hoạt động hoặc phá sản, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng nhanh chóng, đời sống người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Trước những khó khăn phức tạp như vậy, Bộ Tài chính đã chủ động nghiên cứu, đề xuất, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều giải pháp, nhiều gói hỗ trợ tài khóa như gia hạn, miễn, giảm các khoản thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế. Các gói hỗ trợ tài khóa cho nền kinh tế mỗi năm khoảng hơn 200 nghìn tỷ đồng, đây là mức chi tài khóa hỗ trợ kinh tế lớn nhất từ trước đến nay và chưa từng có tiền lệ.

“Nhờ sự hỗ trợ kịp thời và vô cùng ý nghĩa này của chính sách tài khóa, hàng loạt doanh nghiệp đã vượt qua khó khăn thử thách, trụ vững trước những khó khăn của thị trường, đời sống nhân dân được đảm bảo, an sinh xã hội đã dần được cải thiện, nền kinh tế Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia duy trì được nhịp độ tăng trưởng cao trong suốt 4 năm qua” - TS. Nguyễn Văn Hiến nhấn mạnh.

Nhiều luật thuế được sửa đổi hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Còn theo PGS.TS Lý Phương Duyên - Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính), trong năm 2025, nhiều luật thuế được sửa đổi, bổ sung để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 mở rộng ưu đãi sang khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, môi trường... hoàn toàn phù hợp với định hướng đột phá mà Nghị quyết 57 - NQ/TW đề ra. Các ưu đãi thuế dài hạn, rõ ràng, giúp doanh nghiệp chủ động đầu tư, từ đó tạo cú hích cho khởi nghiệp, phát triển khoa học, công nghệ và số hóa.

Việc áp dụng thuế suất theo ngưỡng 15% cho doanh thu dưới 3 tỷ đồng, 17% cho doanh thu từ 3 - 50 tỷ đồng và 20% cho trên 50 tỷ đồng không những thể hiện rõ nét định hướng hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, mà còn là một bước cụ thể hóa những định hướng trong việc chuyển đổi các hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị.

Cân bằng cơ hội giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn TS. Tô Hoài Nam cho rằng, các ưu đãi về thuế còn giúp cân bằng cơ hội giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn vốn có lợi thế về tài chính, thị trường, từ đó tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch, là nền tảng để phát triển bền vững.

Đồng thời, Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đã bổ sung quy định miễn thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần, quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; miễn thuế trong thời hạn 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học nhận được từ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đổi mới sáng tạo, tổ chức trung gian hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo quy định tại Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân…

Từ góc độ doanh nghiệp, TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2025 là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Điểm đáng chú ý nhất tại luật này là hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa giảm gánh nặng tài chính qua các chính sách ưu đãi thuế.

Từ đó, doanh nghiệp có thêm nguồn lực để đầu tư cho đào tạo, nâng cao năng lực, thay đổi công nghệ, tiếp cận các phương thức sản xuất, phương thức quản trị kinh doanh mới… Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp sản xuất xanh - sạch cho thấy định hướng hỗ trợ những ngành có khả năng phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, theo TS. Tô Hoài Nam, việc thực thi chính sách ưu đãi thuế cần được giám sát để tránh xảy ra tình trạng doanh nghiệp tận dụng ưu đãi mà không chịu lớn. Đồng thời, cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, hạ tầng để tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam vươn lên.