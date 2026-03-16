(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ và các Thuế cơ sở trực thuộc đang khẩn trương triển khai kế hoạch 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kê khai, nộp thuế theo quy định mới được đúng, kịp thời, thuận tiện nhất.

Hộ kinh doanh ghi nhận và đánh giá cao công tác hỗ trợ

Thuế tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức đoàn công tác do Trưởng Thuế Nguyễn Huy Hồng làm trưởng đoàn kiểm tra việc triển khai kế hoạch 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong kê khai, nộp thuế.

Ghi nhận tại sảnh Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ cho thấy, từ hội trường, bộ phận một cửa, lối ra vào…, được kê san sát các bàn hỗ trợ, với hàng trăm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đang được công chức thuế và các nhân viên cơ quan có liên quan hướng dẫn, hỗ trợ về các thủ tục, thao tác kê khai thuế, nộp thuế.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ kiểm tra việc triển khai cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế.

Ông Lê Đức Huy - Trưởng Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện đơn vị đang quản lý 4.144 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (kể cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ trên 100 triệu đồng đến 50 tỷ đồng) đang hoạt động tại địa bàn 8 xã.

Để hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ (Nghị định 68); Thông tư số 18/2026/TT-BTC (Thông tư 18) và Thông tư số 152/2025/TT-BTC (Thông tư 152) của Bộ Tài chính, ông Huy cho biết, đến thời điểm hiện nay, Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ đã thành lập tổ triển khai thực hiện gồm nhiều công chức ở các tổ chức năng khác nhau; phân công cụ thể cho cán bộ trong tổ triển khai đối với các hộ kinh doanh trên địa bàn, bình quân mỗi cán bộ là 300 hộ kinh doanh; thành lập các nhóm zalo giữa cán bộ trong tổ gửi văn bản tuyên truyền tới các hộ kinh doanh qua nhóm zalo.

Cùng đó, Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ cũng đã phát hành giấy mời các hộ kinh doanh lên làm việc để triển khai, hướng dẫn. Đồng thời, mời các nhà cung cấp dịch vụ cử cán bộ đến ngồi tại Thuế cơ sở để phối hợp cùng cơ quan thuế triển khai thực hiện theo phương châm hộ kinh doanh chỉ đến một nơi là có thể cài đặt eTax Mobile, liên kết ngân hàng, đăng ký sử dụng dịch vụ phần mềm kế toán, hóa đơn điện tử…

Một trong những cách làm hay trong triển khai thực hiện hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh của Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ là đã thực hiện phân nhóm để hỗ trợ, như: hộ kinh doanh có doanh thu từ trên 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng; từ trên 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng, từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và từ trên 3 tỷ đồng để thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn điện tử; hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán (không sử dụng hóa đơn) có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, từ trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và từ trên 3 tỷ đồng…

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ phát biểu chỉ đạo triển khai cao điểm hỗ trợ người nộp thuế.

Nội dung hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được Thuế cơ sở 15 tập trung vào: Kiểm tra khả năng sử dụng ứng dụng eTax Mobile của người nộp thuế (đăng ký, đăng nhập, liên kết thành công với ngân hàng). Rà soát khả năng đáp ứng các yêu cầu về công nghệ (như điện thoại có khả năng tích hợp…); kiểm tra việc ghi sổ kế toán theo Thông tư 152 từ ngày 1/1/2026 đến nay.

Ông Huy cho biết thêm, trọng tâm trong quá trình làm việc với hộ kinh doanh là phải đạt mục tiêu: Hộ kinh doanh phải biết từ 1/1/2026 bỏ thuế khoán, chuyển sang hộ kinh doanh tự tính, tự khai và tự chịu trách nhiệm do đó phải kê khai trung thực, đầy đủ tránh vi phạm về tội trốn thuế.

Đối với các hộ kinh doanh đang có doanh thu khoán năm 2025 trên 100 triệu đồng cần giải thích rõ cho họ để xác định cho đúng doanh thu năm 2026. Hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống cũng phải ghi sổ theo Thông tư 152. Đồng thời, phải đăng ký, đăng nhập và liên kết ngân hàng đối với tài khoản eTax Mobile. Hộ kinh doanh phải thông báo tài khoản hộ kinh doanh mở tại tất cả các ngân hàng thương mại, gồm cả ví điện tử; cam kết cơ quan thuế sẽ hỗ trợ hộ kinh doanh trong suốt quá trình thực hiện nghĩa vụ của mình…

Theo phản hồi từ các hộ kinh doanh đang được hỗ trợ trực tiếp tại Thuế cơ sở 15 tỉnh Phú Thọ, cách thức tổ chức, sắp xếp thời gian, đối tượng hỗ trợ của cơ quan thuế địa phương rất hợp lý; nội dung hỗ trợ trọng tâm, trọng điểm, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện; tinh thần phục vụ, thái độ hỗ trợ của cán bộ thuế nhiệt tình, chu đáo. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh rất hài lòng về tinh thần phục vụ, sự hỗ trợ của cơ quan thuế, cán bộ thuế.

Tiếp tục kiểm tra tại Thuế cơ sở 12 tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ được ông Phạm Hồng Sơn - Trưởng Thuế cơ sở 12 cho biết, hiện nay đơn vị đang quản lý 4.886 hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Trong số này, có 4.108 hộ có doanh thu từ 500 triệu đồng trở xuống, 709 hộ có doanh thu trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng, 69 hộ có doanh thu trên 3 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng.

Trong đó, số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã thực hiện cài đặt eTax Moblie là 3.745 hộ; hơn 700 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

“Thuế cơ sở 12 tỉnh Phú Thọ cũng đã ban hành công văn hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại nghị định và thông tư; ban hành công văn số triển khai chiến dịch truyền thông tuyên truyền chính sách thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh; tổ chức 3 nhóm hỗ trợ hộ kinh doanh tại 3 tổ quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 1, số 2 và số 3; hàng ngày thực hiện giải đáp các vướng mắc của hộ kinh doanh, hướng dẫn hộ kinh doanh thực hiện ghi chép sổ sách kế toán theo Thông tư 152 để chuẩn bị cho việc kê khai thuế quý I/2026; ban hành kế hoạch về việc triển khai 15 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh…, Đến nay, việc thực hiện Nghị định 68; Thông tư 18 và các văn bản chỉ đạo của Cục Thuế và Thuế tỉnh Phú Thọ tại Thuế cơ sở 12 đã có những kết quả tích cực” - ông Phạm Hồng Sơn cho biết.

Công tác hướng dẫn, hỗ trợ phải được làm thường xuyên, liên tục

Trao đổi tại các buổi làm việc, kiểm tra nắm bắt tình hình triển khai thực hiện Nghị định 68 và Thông tư 18; các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện của Cục Thuế và Thuế tỉnh, ông Nguyễn Huy Hồng - Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương về công tác triển khai tại các đơn vị, với tinh thần khẩn trương, quyết liệt; các Thuế cơ sở đã có cách thức tổ chức hỗ trợ hộ kinh doanh khoa học, hiệu quả và đã có kết quả tích cực; được người nộp thuế ghi nhận, đánh giá cao.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Hồng yêu cầu, tất cả các nội dung quy định về thuế đối với hộ kinh doanh theo quy định mới phải được thực hiện nghiêm túc, đúng; nâng cao tinh thần phục vụ, hỗ trợ để hộ kinh doanh khai thuế, nộp thuế được nhanh chóng, thuận tiện, thuần tục, đúng quy định.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ cho rằng, số hộ kinh doanh cần được hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về khai, nộp thuế còn nhiều... Do đó, các đơn vị cần tập trung nhân lực, tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến người nộp thuế biết, nắm rõ quy định mới; tăng cường phối hợp hơn nữa với các ngân hàng cung cấp tài khoản hộ kinh doanh, các nhà cung cấp giải pháp phần mềm về thuế để hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện thành thạo, thuần thục các quy định mới về thuế.

Trưởng Thuế tỉnh Phú Thọ yêu cầu, công tác hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh phải được làm thường xuyên, liên tục và đến tất cả các đối tượng hộ kinh doanh, không phân biệt ngưỡng nộp thuế, không để hộ kinh doanh không biết về chính sách thuế, khê khai, nộp thuế./.