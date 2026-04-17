Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

“Chìa khóa” mở rộng cơ hội kinh doanh

Chiều 17/4, Hội thảo “Hộ kinh doanh: Minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh” được tổ chức tại trụ sở của Thuế TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực thuế, công nghệ, tài chính cùng gần 400 hộ kinh doanh, tiểu thương trên địa bàn thành phố.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Định.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là đối với khu vực hộ kinh doanh, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai. Mục đích nhằm giúp bà con hiểu, đồng thuận và từng bước thích ứng với chính sách thuế mới.

Tuy nhiên, chủ đề “minh bạch dòng tiền” mà hội thảo đề cập có ý nghĩa rất thiết thực. Việc minh bạch tài chính không chỉ giúp hộ kinh doanh quản lý tốt hơn doanh thu, chi phí và lợi nhuận, mà còn tạo điều kiện để cơ quan quản lý hỗ trợ hiệu quả hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đặc biệt, khi có hồ sơ tài chính minh bạch, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đây là yếu tố quan trọng để mở rộng sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Từ thực tiễn đó, ngành Thuế xác định rõ trách nhiệm không chỉ là quản lý thu, mà còn đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển.

Ông Mai Sơn chia sẻ thêm, theo các chương trình hành động của Chính phủ, cơ quan thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp, đại lý thuế, tổ chức tư vấn, ngân hàng… để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh với chi phí thấp nhất.

“Ngành Thuế cam kết sẽ kiên trì đồng hành, hỗ trợ để hộ kinh doanh từng bước thích nghi”. - Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng

Cục Thuế, Bộ Tài chính

Thực tế, nhiều giải pháp đã được cung cấp miễn phí hoặc ưu đãi trong giai đoạn đầu, bao gồm: phần mềm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, hệ thống kê khai thuế… Qua đó, giúp hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức quản lý hiện đại.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đã hỗ trợ kết nối các nhà cung cấp giải pháp với hệ thống ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán, quản lý dòng tiền và kê khai thuế. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi, bà con vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng.

Song, với sự đồng hành của các cơ quan báo chí, ngành Thuế sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện chính sách. Quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là thu đúng, thu đủ, nhưng đồng thời hỗ trợ người nộp thuế hạn chế tối đa vi phạm, tránh phát sinh xử phạt không đáng có. Trách nhiệm của cơ quan thuế là hướng dẫn, đồng hành để người nộp thuế yên tâm thực hiện nghĩa vụ.

“Chúng tôi mong muốn lắng nghe đầy đủ các ý kiến, vướng mắc của hộ kinh doanh, từ những vấn đề cụ thể như kê khai, hóa đơn, nghĩa vụ thuế, đến các băn khoăn về tính công bằng, chi phí tuân thủ… Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, chúng tôi sẽ xử lý ngay; với các nội dung cần hoàn thiện chính sách, chúng tôi sẽ tiếp thu để nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn” - ông Mai Sơn nói.

Trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho người nộp thuế

Trong thời gian qua, ngành Thuế cũng đang nỗ lực giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, đặc biệt là chi phí đầu tư ban đầu. Hiện nay, nhiều tổ chức đã cung cấp các gói giải pháp tích hợp từ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số đến kê khai thuế và thanh toán, thậm chí miễn phí trong thời gian đầu hoặc kéo dài đến vài năm.

Đáng chú ý, tại hội thảo, các cán bộ, công chức của Cục Thuế trực tiếp hướng dẫn các nội dung liên quan đến kê khai thuế, hóa đơn điện tử, tài khoản nhận tiền và quản lý doanh thu, đồng thời giới thiệu các giải pháp, công cụ trong quá trình thực hiện chính sách thuế mới và chia sẻ Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh, thực hành trực tiếp các thao tác kê khai, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ thuế một cách trực quan, dễ hiểu.

Hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo hướng dẫn của cán bộ thuế. Ảnh: Hữu Hạnh.

Bên cạnh đó, đại diện Hội Tư vấn và đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh cũng tổng hợp những vướng mắc mà hộ kinh doanh thường gặp và đưa ra những lời khuyên hữu ích để thực hiện đúng quy định, mở rộng cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, các đơn vị công nghệ, tài chính cũng mang đến nhiều giải pháp về phần mềm, hóa đơn điện tử, quản lý tài chính giúp hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng tốt hơn với yêu cầu mới và mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn.

Điểm nhấn của hội thảo là phiên đối thoại trực tiếp giữa hộ kinh doanh với đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, cùng các chuyên gia thuế. Tại đây, mọi nút thắt về thuế kê khai được tháo gỡ, đặc biệt là các vấn đề “nóng” như kê khai thuế bán hàng online, xác định những chi phí được trừ khi tính thuế, cách khắc phục khi xuất hóa đơn sai… đều được đại diện cơ quan thuế giải đáp thấu đáo, giúp bà con giải tỏa tâm lý lo ngại trong thời gian đầu áp dụng quy định mới./.