Thuế - Hải quan

Ngành Thuế đồng hành cùng hộ kinh doanh minh bạch dòng tiền

Việt Dũng

16:41 | 17/04/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh chuyển đổi phương thức quản lý thuế, việc minh bạch dòng tiền được xem là yếu tố quan trọng giúp hộ kinh doanh nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tiếp cận các cơ hội phát triển mới với sự hỗ trợ từ cơ quan thuế và các đơn vị liên quan.
“Chìa khóa” mở rộng cơ hội kinh doanh

Chiều 17/4, Hội thảo “Hộ kinh doanh: Minh bạch dòng tiền, mở rộng cơ hội kinh doanh” được tổ chức tại trụ sở của Thuế TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, chuyên gia trong lĩnh vực thuế, công nghệ, tài chính cùng gần 400 hộ kinh doanh, tiểu thương trên địa bàn thành phố.

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quang Định.

Phát biểu tại sự kiện, ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương phát triển kinh tế tư nhân, đặc biệt là đối với khu vực hộ kinh doanh, ngành Thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người nộp thuế chuyển đổi từ phương thức thuế khoán sang kê khai. Mục đích nhằm giúp bà con hiểu, đồng thuận và từng bước thích ứng với chính sách thuế mới.

Tuy nhiên, chủ đề “minh bạch dòng tiền” mà hội thảo đề cập có ý nghĩa rất thiết thực. Việc minh bạch tài chính không chỉ giúp hộ kinh doanh quản lý tốt hơn doanh thu, chi phí và lợi nhuận, mà còn tạo điều kiện để cơ quan quản lý hỗ trợ hiệu quả hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đặc biệt, khi có hồ sơ tài chính minh bạch, các hộ kinh doanh sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, tổ chức tín dụng. Đây là yếu tố quan trọng để mở rộng sản xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu phát triển khu vực kinh tế tư nhân, trong đó có mục tiêu đạt 2 triệu doanh nghiệp vào năm 2030. Từ thực tiễn đó, ngành Thuế xác định rõ trách nhiệm không chỉ là quản lý thu, mà còn đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh phát triển.

Ông Mai Sơn chia sẻ thêm, theo các chương trình hành động của Chính phủ, cơ quan thuế đã phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp, đại lý thuế, tổ chức tư vấn, ngân hàng… để xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ hộ kinh doanh với chi phí thấp nhất.

“Ngành Thuế cam kết sẽ kiên trì đồng hành, hỗ trợ để hộ kinh doanh từng bước thích nghi”.

- Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng
Cục Thuế, Bộ Tài chính

Thực tế, nhiều giải pháp đã được cung cấp miễn phí hoặc ưu đãi trong giai đoạn đầu, bao gồm: phần mềm quản lý bán hàng, kế toán, hóa đơn điện tử, chữ ký số, hệ thống kê khai thuế… Qua đó, giúp hộ kinh doanh từng bước làm quen với phương thức quản lý hiện đại.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đã hỗ trợ kết nối các nhà cung cấp giải pháp với hệ thống ngân hàng nhằm tạo thuận lợi cho việc thanh toán, quản lý dòng tiền và kê khai thuế. Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi, bà con vẫn còn nhiều băn khoăn, lo lắng.

Song, với sự đồng hành của các cơ quan báo chí, ngành Thuế sẵn sàng lắng nghe, tiếp thu và tiếp tục hoàn thiện chính sách. Quan điểm xuyên suốt của ngành Thuế là thu đúng, thu đủ, nhưng đồng thời hỗ trợ người nộp thuế hạn chế tối đa vi phạm, tránh phát sinh xử phạt không đáng có. Trách nhiệm của cơ quan thuế là hướng dẫn, đồng hành để người nộp thuế yên tâm thực hiện nghĩa vụ.

“Chúng tôi mong muốn lắng nghe đầy đủ các ý kiến, vướng mắc của hộ kinh doanh, từ những vấn đề cụ thể như kê khai, hóa đơn, nghĩa vụ thuế, đến các băn khoăn về tính công bằng, chi phí tuân thủ… Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, chúng tôi sẽ xử lý ngay; với các nội dung cần hoàn thiện chính sách, chúng tôi sẽ tiếp thu để nghiên cứu, điều chỉnh phù hợp hơn với thực tiễn” - ông Mai Sơn nói.

Trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho người nộp thuế

Trong thời gian qua, ngành Thuế cũng đang nỗ lực giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế, đặc biệt là chi phí đầu tư ban đầu. Hiện nay, nhiều tổ chức đã cung cấp các gói giải pháp tích hợp từ quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số đến kê khai thuế và thanh toán, thậm chí miễn phí trong thời gian đầu hoặc kéo dài đến vài năm.

Đáng chú ý, tại hội thảo, các cán bộ, công chức của Cục Thuế trực tiếp hướng dẫn các nội dung liên quan đến kê khai thuế, hóa đơn điện tử, tài khoản nhận tiền và quản lý doanh thu, đồng thời giới thiệu các giải pháp, công cụ trong quá trình thực hiện chính sách thuế mới và chia sẻ Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh, thực hành trực tiếp các thao tác kê khai, nộp thuế và quản lý nghĩa vụ thuế một cách trực quan, dễ hiểu.

Hộ kinh doanh thực hiện thủ tục đăng ký thuế theo hướng dẫn của cán bộ thuế. Ảnh: Hữu Hạnh.

Bên cạnh đó, đại diện Hội Tư vấn và đại lý thuế TP. Hồ Chí Minh cũng tổng hợp những vướng mắc mà hộ kinh doanh thường gặp và đưa ra những lời khuyên hữu ích để thực hiện đúng quy định, mở rộng cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, các đơn vị công nghệ, tài chính cũng mang đến nhiều giải pháp về phần mềm, hóa đơn điện tử, quản lý tài chính giúp hỗ trợ hộ kinh doanh thích ứng tốt hơn với yêu cầu mới và mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn vốn.

Điểm nhấn của hội thảo là phiên đối thoại trực tiếp giữa hộ kinh doanh với đại diện lãnh đạo các cơ quan quản lý, cùng các chuyên gia thuế. Tại đây, mọi nút thắt về thuế kê khai được tháo gỡ, đặc biệt là các vấn đề “nóng” như kê khai thuế bán hàng online, xác định những chi phí được trừ khi tính thuế, cách khắc phục khi xuất hóa đơn sai… đều được đại diện cơ quan thuế giải đáp thấu đáo, giúp bà con giải tỏa tâm lý lo ngại trong thời gian đầu áp dụng quy định mới./.

Bài liên quan

Hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm vẫn được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định hiện hành

SHB đồng hành cùng hộ kinh doanh số hóa với chương trình ưu đãi lên tới 3 tỷ đồng

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Dành cho bạn

An toàn số - “lá chắn” bảo vệ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

Nghị định số 78/2026/NĐ-CP phân định rõ thẩm quyền xử phạt trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Hải Phòng: Định vị lại giá trị lõi trung tâm và cơ hội sở hữu "di sản truyền đời"

Tăng khả năng tiếp cận vốn công nghệ khí hậu cho startup, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cá nhân thuộc tổ chức thực hiện sáp nhập, giải thể tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý gì?

(TBTCO) - Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị, hàng loạt cơ quan, đơn vị hành chính - sự nghiệp và doanh nghiệp đã thực hiện sáp nhập, giải thể từ đầu năm 2025. Việc thay đổi mô hình tổ chức khiến người lao động gặp một số vướng mắc về quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
(TBTCO) - Để định hình mô hình quản trị thuế hiện đại, đáp ứng yêu cầu cải cách và chuyển đổi số, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu ngành cần tiếp cận chuyển đổi số với tư duy hệ thống, không làm rời rạc từng phần mà phải đồng bộ từ nghiệp vụ, dữ liệu đến công nghệ. Mỗi giải pháp đưa ra phải trả lời được câu hỏi: nâng cao hiệu quả quản lý ra sao và tạo thuận lợi cho người nộp thuế như thế nào.
(TBTCO) - Thuế tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức Hội nghị tập huấn lớp bồi dưỡng chuyên đề “Kỹ năng phân tích rủi ro và kiểm tra xử lý về hóa đơn, chứng từ ” dành cho công chức đang công tác tại các bộ phận kiểm tra, quản lý doanh nghiệp thuộc Thuế tỉnh.
(TBTCO) - Không chỉ dừng ở việc làm rõ quy định pháp luật, tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2026, các nội dung trao đổi còn phản ánh rõ định hướng cải cách mạnh mẽ của ngành Thuế theo hướng số hóa, minh bạch và lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.
(TBTCO) - Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung quy định miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu theo mức quy định của Chính phủ.
Ngay từ những ngày đầu năm, Thuế TP. Huế đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thu. Kết quả lũy kế đến ngày 31/3/2026, đơn vị thu nội địa được 3.584 tỷ đồng, đạt 25% dự toán và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Cục Hải quan đã ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Quyết định số 612/QĐ-BCT (ngày 2/4/2026) của Bộ trưởng Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Trung Quốc.
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
TP. Hồ Chí Minh cắt vốn từ dự án chậm, chuyển sang dự án giải ngân tốt

Khối ngoại mua ròng gần 50 tỷ đồng, tiếp tục giải ngân vào cổ phiếu Vingroup

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU tiếp tục dẫn dắt thương mại

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc

Cải cách thể chế, phát triển thị trường vốn: Nền tảng bền vững cho mục tiêu tăng trưởng cao

Thị trường quỹ chịu sức ép từ biến động và lãi suất

Ưu đãi thuế tạo động lực phát triển ô tô điện, giảm ô nhiễm môi trường

Ngày 17/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 15/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt điều chỉnh tăng

Ngày 16/4: Giá cà phê tiếp tục tăng, hồ tiêu chạm mốc 140.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 15/4: Giá vàng trong nước chạm ngưỡng 173 triệu đồng/lượng

Thêm chỉ dẫn quan trọng cho Dự án BT cao tốc Quảng Ngãi - Kon Tum

Giá vàng hôm nay ngày 16/4: Giá vàng điều chỉnh trái chiều quanh vùng 169 - 173 triệu đồng/lượng

Ngày 15/4: Giá heo hơi đồng loạt tăng tại cả 3 miền trên cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 17/4: Giá vàng trong nước sụt giảm mạnh, lùi về vùng 167 - 171 triệu đồng/lượng

