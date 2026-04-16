Thuế - Hải quan

Hải quan đồng loạt cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính

13:46 | 16/04/2026
(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn thượng khẩn yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực khẩn trương triển khai Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP (ngày 7/4/2026) của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Theo đó, các đơn vị phải quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ các nội dung tại phần C, Phụ lục I.9 của Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP, bảo đảm thời hạn hiệu lực từ ngày 15/4/2026 đến hết ngày 28/2/2027, trừ các trường hợp đặc thù theo quy định.

Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục để tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Ảnh:TL

Trong lĩnh vực thuế xuất nhập khẩu, nhiều thủ tục hành chính được yêu cầu cắt giảm, đơn giản hóa, đáng chú ý như: tạm dừng áp dụng biện pháp cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan; đơn giản hóa thủ tục xét hoàn thuế đối với xe ô tô chuyên dùng sản xuất, lắp ráp từ xe sát xi; điều chỉnh thủ tục áp dụng thuế suất 0% trong Chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ ô tô.

Bên cạnh đó, các thủ tục liên quan đến đăng ký tham gia và áp dụng Chương trình ưu đãi thuế để sản xuất, lắp ráp ô tô; thủ tục đăng ký chương trình ưu đãi thuế công nghiệp hỗ trợ cũng được rà soát, cắt giảm theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp.

Cục Hải quan cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của các bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hải quan để nắm bắt, thực hiện thống nhất, tránh phát sinh ách tắc trong quá trình thông quan./.

Việc triển khai đồng bộ Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trong thời gian tới.
Song Linh
Từ khóa:
đơn giản hóa thủ tục Cắt giảm Hải quan triển khai nghị quyết

Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

Hải quan triển khai áp dụng mức thuế mới với xăng dầu từ ngày 16/4

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các đơn vị toàn ngành khẩn trương áp dụng mức thuế mới đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 16/4 đến hết ngày 30/6/2026.
Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Sửa đổi 4 thủ tục hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

(TBTCO) - Tại Quyết định số 912/QĐ-BTC, Bộ Tài chính công bố 4 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan được sửa đổi, bổ sung, tập trung cắt giảm, đơn giản hóa theo Nghị quyết số 66/NQ-CP của Chính phủ, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.
Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

Cục Thuế ký kết hợp tác cùng Sacombank đồng hành hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Chiều 15/4/2026, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) ký kết hợp tác cùng Cục Thuế (Bộ Tài chính) và cơ quan thuế tại 14 tỉnh, thành phố nhằm triển khai các giải pháp hỗ trợ hộ kinh doanh trong quản lý doanh thu, xuất hóa đơn điện tử, kê khai và nộp thuế.
Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

Hải quan khu vực XVI kích hoạt Cửa khẩu số, tăng tốc chuyển đổi số tại Tà Lùng

(TBTCO) - Chiều ngày 15/4, Chi cục Hải quan khu vực XVI cho biết, đơn vị đã và đang tích cực triển khai Quyết định 595/QĐ-UBND của UBND tỉnh Cao Bằng, đưa Nền tảng Cửa khẩu số vào thí điểm tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, tạo bước chuyển mạnh trong cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Việt Nam - Trung Quốc hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan

Sáng 15/4/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn và Bộ trưởng Hải quan Trung Quốc Tôn Mai Quân đã ký Hiệp định về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan, nâng tầm, kết nối đa phương trong phòng chống buôn lậu, ma túy và tội phạm môi trường xuyên quốc gia.
Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

Mở lối thí điểm Cửa khẩu số tại Tà Lùng: "Cú hích" cải cách chuyển đổi số hải quan

(TBTCO) - Với việc ban hành Công văn 1086/UBND-TH, UBND tỉnh Cao Bằng chính thức triển khai thí điểm Nền tảng Cửa khẩu số tại cửa khẩu quốc tế Tà Lùng từ 0h ngày 15/4/2026. Đây không chỉ là bước đi kỹ thuật, mà còn là dấu mốc quan trọng trong tiến trình cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động xuất nhập khẩu theo hướng minh bạch, hiện đại.
Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Đề xuất nâng ngưỡng thu nhập bình quân cho người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi cho dự thảo thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025. Tại dự thảo thông tư, Bộ Tài chính đề xuất, mức thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập của người phụ thuộc không vượt quá ba triệu đồng (3.000.000 đồng). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.
Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

Hộ kinh doanh nộp thuế ấn định, nên hay không nên?

(TBTCO) - Thảo luận tại tổ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 có ý kiến đại biểu Quốc hội đề xuất áp dụng nộp thuế môn bài (thuế ấn định) đối với hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng đến 5 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên theo các chuyên gia, ý kiến này không phù hợp với xu hướng chung của nền kinh tế hiện nay là minh bạch và công bằng.
