Song Linh

21:41 | 22/04/2026
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP, Cục Hải quan ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện thống nhất quy trình, rõ đầu mối và tăng cường kiểm tra thực tế. Việc chuẩn hóa thủ tục kho, bãi được kỳ vọng sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
Cụ thể, ngày 22/4, Cục Hải quan có công văn số 15559/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tạo thuận lợi, Hải quan thống nhất thủ tục kho, bãi triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP. Ảnh: HA

Theo đó, để đảm bảo thực hiện thống nhất, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị rà soát, tổ chức triển khai các thủ tục thuộc lĩnh vực giám sát quản lý, trong đó trọng tâm là thủ tục công nhận, mở rộng, thu hẹp, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan.

Một điểm đáng chú ý là các Chi cục Hải quan khu vực phải phân công rõ đầu mối tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; đồng thời công khai đầy đủ quy trình, thông tin liên hệ trên cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp thuận tiện thực hiện.

Cục Hải quan cũng yêu cầu sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra thực tế kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đánh giá điều kiện đáp ứng yêu cầu giám sát theo quy định.

Kết quả kiểm tra phải được lập báo cáo, nêu rõ mức độ đáp ứng điều kiện và gửi về Cục Hải quan để xem xét, quyết định. Quy định này nhằm đảm bảo các địa điểm hoạt động đúng tiêu chuẩn, đồng thời tăng cường kiểm soát, hạn chế rủi ro trong quản lý.

Bên cạnh đó, đối với thủ tục liên quan đến doanh nghiệp quá cảnh, các Chi cục Hải quan khu vực được yêu cầu chủ động thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết.

Việc triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP được đánh giá là bước đi cụ thể trong lộ trình cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan. Thông qua việc thống nhất quy trình, minh bạch hóa thủ tục và nâng cao trách nhiệm thực thi, ngành Hải quan hướng tới mục tiêu vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước.
Từ khóa:
Thuận lợi thủ tục Hải quan thống nhất triển khai nghị quyết Đơn giản hóa quy trình

Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

(TBTCO) - TP. Hải Phòng dự kiến áp dụng thống nhất mức lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2026.
Bài cuối: Khó đảo chiều xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

Bài cuối: Khó đảo chiều xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

(TBTCO) - Tiếp tục làm rõ giả thiết: “Liệu thanh toán tiền mặt có đang quay trở lại?”, gây “đảo chiều” chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) để làm rõ hơn giả thiết nêu trên.
Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, mà còn giữ vai trò rất quan trọng trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Việc linh hoạt thay đổi ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh là giải pháp hỗ trợ thực chất, góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Thuế TP. Hải Phòng quản lý hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, trên nền tảng số

Thuế TP. Hải Phòng quản lý hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, trên nền tảng số

(TBTCO) - Trước sự phát triển bùng nổ của kinh tế số, thời gian qua, Thuế TP. Hải Phòng đã nỗ lực quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và đây sẽ tiếp tục là nguồn thu quan trọng trong những năm tới.
Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hàng loạt lô hàng vi phạm, với hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ và nhãn hiệu, qua đó kịp thời bảo vệ uy tín hàng Việt Nam và siết chặt kỷ cương trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 tại Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sáng 21/4 là diễn đàn lắng nghe, thể hiện rõ quyết tâm hành động của chính quyền và cơ quan hải quan, tạo lực đẩy mới cho doanh nghiệp phát triển.
Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Cải cách thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Mở khóa động lực tăng trưởng 2 con số từ công nghệ và đổi mới sáng tạo

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Cơ hội đón hàng hóa mới, dòng tiền mới từ nâng hạng

Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

Sớm thành lập sàn vàng quốc gia để minh bạch thị trường

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Công ty Cù Lao Chàm báo lãi hơn 775 tỷ đồng trong năm 2025

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Đại hội đồng cổ đông SHB: Tăng vốn lên gần 59.000 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công trụ sở biểu tượng năm 2027

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Khối ngoại giao dịch cân bằng, tiếp tục gom mạnh chứng chỉ quỹ VNDiamond

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Ngày 21/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, giao dịch chậm

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg