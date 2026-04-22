Cụ thể, ngày 22/4, Cục Hải quan có công văn số 15559/CHQ-GSQL gửi các Chi cục Hải quan khu vực về việc triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP của Chính phủ liên quan đến cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tạo thuận lợi, Hải quan thống nhất thủ tục kho, bãi triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP. Ảnh: HA

Theo đó, để đảm bảo thực hiện thống nhất, Cục Hải quan yêu cầu các đơn vị rà soát, tổ chức triển khai các thủ tục thuộc lĩnh vực giám sát quản lý, trong đó trọng tâm là thủ tục công nhận, mở rộng, thu hẹp, tạm dừng, chấm dứt hoạt động kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan.

Một điểm đáng chú ý là các Chi cục Hải quan khu vực phải phân công rõ đầu mối tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; đồng thời công khai đầy đủ quy trình, thông tin liên hệ trên cổng thông tin điện tử để doanh nghiệp thuận tiện thực hiện.

Cục Hải quan cũng yêu cầu sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, các đơn vị phải tổ chức kiểm tra thực tế kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc đánh giá điều kiện đáp ứng yêu cầu giám sát theo quy định.

Kết quả kiểm tra phải được lập báo cáo, nêu rõ mức độ đáp ứng điều kiện và gửi về Cục Hải quan để xem xét, quyết định. Quy định này nhằm đảm bảo các địa điểm hoạt động đúng tiêu chuẩn, đồng thời tăng cường kiểm soát, hạn chế rủi ro trong quản lý.

Bên cạnh đó, đối với thủ tục liên quan đến doanh nghiệp quá cảnh, các Chi cục Hải quan khu vực được yêu cầu chủ động thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo đúng quy định của Nghị quyết.