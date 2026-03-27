Tài chính

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Hà Phương

19:45 | 27/03/2026
(TBTCO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nợ công. Nghị định có hiệu lực từ ngày 25/3/2026.
Nghị định số 84/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 5 nghị định, gồm: Nghị định số 91/2018/NĐ-CP về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ; Nghị định số 93/2018/NĐ-CP về quản lý nợ của chính quyền địa phương; Nghị định số 94/2018/NĐ-CP về nghiệp vụ quản lý nợ công; Nghị định số 95/2018/NĐ-CP về phát hành, đăng ký, lưu ký, niêm yết và giao dịch công cụ nợ của Chính phủ trên thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 83/2023/NĐ-CP; Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 79/2021/NĐ-CP.

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định của Chính phủ trong lĩnh vực quản lý nợ công theo hướng đơn giản hóa quy trình, cụ thể hóa thời hạn, đồng thời bổ sung cơ chế kiểm soát rủi ro. Ảnh: Đức Thanh

Bổ sung trường hợp phát sinh nhu cầu điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh chính phủ

Nghị định số 84/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 16 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP về trình tự lập, quyết định kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm.

Theo đó, sửa đổi, bổ sung khoản 3 theo hướng mở rộng thẩm quyền quyết định kế hoạch vay, trả nợ, chuyển từ "Chính phủ quyết định" sang "cấp có thẩm quyền quyết định".

Sửa đổi, bổ sung khoản 5 về việc xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm theo hướng đơn giản hóa quy trình, cụ thể hóa thời hạn, đồng thời bổ sung cơ chế kiểm soát rủi ro:

Cụ thể, căn cứ vào tổng mức vay, trả nợ của ngân sách nhà nước hằng năm đã được Quốc hội quyết định, Bộ Tài chính xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm bao gồm cả hạn mức vay về cho vay lại và hạn mức bảo lãnh Chính phủ, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/11 của năm liền kề trước năm kế hoạch.

Trường hợp tốc độ tăng dư nợ bảo lãnh Chính phủ vượt quá tốc độ tăng tổng sản phẩm quốc nội của năm trước, Bộ Tài chính trình Chính phủ quyết định hạn mức bảo lãnh Chính phủ trước khi tổng hợp vào kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm. Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm trước ngày 31/12 của năm liền kề trước năm kế hoạch.

Ngoài ra, Nghị định số 84/2026/NĐ-CP bổ sung khoản 7 về trường hợp phát sinh nhu cầu điều chỉnh kế hoạch bảo lãnh chính phủ.

Bổ sung các yêu cầu đối với việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản vay, khoản phát hành trái phiếu

Nghị định số 84/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 19 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP về quản lý việc huy động vốn vay.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung khoản 3 về các yêu cầu vay vốn nước ngoài dưới hình thức thỏa thuận bằng văn bản. Đồng thời, bổ sung khoản 3a về các yêu cầu đối với việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản vay, khoản phát hành trái phiếu.

Theo đó, việc cấp bảo lãnh Chính phủ cho khoản vay, khoản phát hành trái phiếu phải bảo đảm: Khoản bảo lãnh phải nằm trong hạn mức bảo lãnh Chính phủ đã được phê duyệt theo quy định của Luật Quản lý nợ công; việc thẩm định, cấp bảo lãnh Chính phủ phải đảm bảo chương trình, dự án sử dụng vốn vay Chính phủ bảo lãnh đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, quyết định đầu tư tại Chính phủ và cấp quản lý bảo lãnh Chính phủ; có phương án tài chính khả thi theo quy định tại Nghị định về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Bổ sung quy định công bố Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm

Nghị định số 84/2026/NĐ-CP bổ sung Điều 28a vào sau Điều 28 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP quy định về việc công bố Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm.

Bộ Tài chính công bố Kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính chậm nhất 15 ngày làm việc sau ngày Quyết định của Thủ tướng Chính phủ tại khoản 5 Điều 16 Nghị định này. Tài liệu công bố bằng tiếng Việt và được dịch ra tiếng Anh./.

Thí điểm tài sản mã hóa: Cơ hội đi cùng yêu cầu kiểm soát rủi ro

Thí điểm tài sản mã hóa: Cơ hội đi cùng yêu cầu kiểm soát rủi ro

Định hình mô hình quản trị thuế số hướng tới hệ sinh thái thuế thông minh, minh bạch

Định hình mô hình quản trị thuế số hướng tới hệ sinh thái thuế thông minh, minh bạch

Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là quyết định đúng đắn để tăng tốc phát triển

Xây dựng trung tâm tài chính quốc tế là quyết định đúng đắn để tăng tốc phát triển

Dành cho bạn

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

Việt Nam tham gia CORSIA từ 2026, thúc đẩy giảm phát thải hàng không

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm việc với Tập đoàn HSBC về huy động vốn quốc tế, nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia

(TBTCO) - Ngày 27/3/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp ông Georges Elhedery - Tổng Giám đốc Tập đoàn HSBC, nhằm thảo luận về các chiến lược hợp tác kinh tế sâu rộng, tư vấn hỗ trợ nâng xếp hạng tín nhiệm quốc gia...
Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

Kho bạc Nhà nước tiếp tục cảnh báo mạo danh lừa đảo chuyển tiền qua mạng xã hội

(TBTCO) - Các đối tượng lừa đảo đang giả mạo Kho bạc Nhà nước lập hội nhóm trên mạng xã hội, dụ người dân chuyển tiền vào tài khoản lạ với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kho bạc Nhà nước cảnh báo, toàn bộ các hình thức “nhận tiền”, “hỗ trợ chuyển tiền” qua các nhóm này đều là giả mạo, tiềm ẩn nguy cơ mất tiền.
Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

Giảm thuế xăng dầu: Hỗ trợ đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho người dân và doanh nghiệp

(TBTCO) - Quyết định giảm các loại thuế đối với một số mặt hàng xăng dầu đã kịp thời giúp bình ổn giá xăng dầu, ổn định sản xuất kinh doanh. Thông qua chính sách tài khoá này, ngân sách đã hỗ trợ bình quân đến 7.200 tỷ đồng/tháng cho doanh nghiệp và người dân.
Hạn 31/3 phải nộp báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công, nhưng tiến độ tại một số đơn vị vẫn chậm

Hạn 31/3 phải nộp báo cáo kết quả kiểm kê tài sản công, nhưng tiến độ tại một số đơn vị vẫn chậm

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có Công văn số 3729/BTC-QLCS công khai tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản công thời điểm 0h00 ngày 1/1/2026, cập nhật đến 17h00 ngày 26/3/2026. Dù toàn bộ các đơn vị đã hoàn thành đăng ký đối tượng kiểm kê, song tiến độ gửi và duyệt báo cáo vẫn còn chậm tại nhiều bộ, ngành, địa phương, trong đó có những đơn vị có nguy cơ không hoàn thành đúng hạn quy định.
Quảng Trị xây dựng quy trình xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

Quảng Trị xây dựng quy trình xử lý dứt điểm các dự án chậm tiến độ

(TBTCO) - Trước tình trạng một số dự án du lịch ven biển tại phường Đồng Hới có quy mô lớn, chậm tiến độ kéo dài nhiều năm và phát sinh nợ nghĩa vụ tài chính, tỉnh Quảng Trị đang xây dựng quy trình phối hợp liên ngành nhằm xử lý dứt điểm, bảo đảm kỷ cương trong quản lý đất đai và môi trường đầu tư.
Đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá

Đổi mới mô hình tăng trưởng để tạo đột phá

(TBTCO) - Mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030 đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mô hình phát triển. Trong bối cảnh đó, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực mới, mà là nền tảng để tái cấu trúc dòng vốn và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Xây dựng “tuyến phòng thủ” vững chắc cho an ninh năng lượng

Xây dựng “tuyến phòng thủ” vững chắc cho an ninh năng lượng

(TBTCO) - Điều hành giá xăng dầu truyền thống chỉ là tuyến phòng thủ đầu tiên. Tuyến phòng thủ quyết định nằm ở việc chúng ta xây dựng phương án dài hạn gồm: dự trữ chiến lược, lọc hóa dầu tự chủ, năng lượng tái tạo và điện hạt nhân.
Khơi thông dòng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Khơi thông dòng vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(TBTCO) - Bám sát yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã chủ động hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, qua đó góp phần đưa nguồn vốn đến đúng đối tượng, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế - xã hội.
Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Bùi Văn Khắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2026 - 2031

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

5 vấn đề doanh nghiệp “đặt hàng” khi hoàn thiện Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Nhiều quy định mới về quản lý nợ công

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chọn số theo “tip” của những tỷ phú Vietlott, người đàn ông ở An Giang trúng độc đắc hơn 14,5 tỷ đồng

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Chính thức ra mắt Quỹ Hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Hai doanh nghiệp "họ dầu khí" bị xử phạt

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 27/3: Dòng tiền quay lại mở thêm vị thế, VN30 vượt mốc tâm lý 1.800 điểm

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Khối ngoại thu hẹp bán ròng, gom thêm cổ phiếu Hòa Phát

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Tỷ giá USD hôm nay (27/3): Đồng USD chững nhịp nhưng vẫn neo cao, nhiều đồng tiền khác suy yếu

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”

Hai bài toán cho sân bay Ninh Bình “cất cánh”