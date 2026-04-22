Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Song Linh

18:58 | 22/04/2026
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
Chiều ngày 22/4, Cục Hải quan cho biết, lũy kế quý I/2026, cả nước nhập khẩu 56.012 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 1,33 tỷ USD, tăng 21% về lượng và tăng 36% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cơ cấu thị trường tiếp tục tập trung cao, khi ba quốc gia Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan chiếm tỷ trọng tuyệt đối trong tổng lượng xe nhập khẩu.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 3 tháng/2025 và 3 tháng/2026. Nguồn: CHQ

Riêng trong tháng 3/2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 25.255 chiếc, trị giá 590 triệu USD, tăng mạnh 56,9% về lượng so với tháng trước. Đây là tháng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ đầu năm, phản ánh xu hướng tăng tốc nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Xét theo thị trường, Indonesia tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 11.579 chiếc trong tháng 3, tăng 50,7%. Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ ở vị trí thứ hai với 7.128 chiếc, tăng tới 110%, trong khi Thái Lan đứng thứ ba với 5.554 chiếc, tăng 23,2%. Tổng cộng, ba thị trường này cung cấp tới 96% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Ở phân khúc, ô tô dưới 9 chỗ ngồi tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 16.642 chiếc, tương đương gần 66% tổng lượng nhập khẩu trong tháng 3, tăng 45,1% so với tháng trước. Nguồn cung chủ yếu vẫn đến từ Indonesia và Thái Lan, cho thấy xu hướng ổn định của dòng xe phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Trong khi đó, xe ô tô vận tải ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với 4.699 chiếc, trị giá gần 141 triệu USD, tăng hơn 56% về lượng. Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp chủ đạo, phản ánh nhu cầu gia tăng đối với phương tiện phục vụ sản xuất, xây dựng và logistics.

Đáng chú ý, nhóm xe chuyên dụng tăng đột biến, đạt 3.914 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với tháng trước, trong đó gần như toàn bộ có xuất xứ từ Trung Quốc. Ngược lại, trong tháng không phát sinh nhập khẩu xe ô tô trên 9 chỗ ngồi.

Theo đánh giá của cơ quan hải quan, đà tăng trưởng mạnh trong tháng 3 cùng kết quả tích cực của quý I cho thấy nhu cầu thị trường đang phục hồi rõ nét. Đồng thời, việc phụ thuộc lớn vào một số thị trường cũng đặt ra yêu cầu tăng cường theo dõi, quản lý rủi ro và đa dạng hóa nguồn cung trong thời gian tới.
Song Linh
Nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Hàn Quốc

Quý I/2026, nhập khẩu ô tô bật tăng 21% so với cùng kỳ

Việt Nam - Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại

Bảo hiểm Quân đội ưu đãi đến 25% trên App: Bảo vệ "kép" Sức khỏe và Xe dịp 30/4

PNJ hướng tới kỷ lục doanh thu gần 49.000 tỷ đồng trong năm 2026

Bộ Tài chính công bố kế hoạch vay, trả nợ công năm 2026

Đồng Nai sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ

Chuyển đổi năng lượng xanh: Cơ hội vàng để Việt Nam bứt phá tăng trưởng bền vững

PTI đặt kế hoạch thận trọng và tăng vốn điều lệ hơn 600 tỷ đồng trong năm 2026

Hải Phòng dự kiến áp dụng lệ phí trước bạ ô tô dưới 9 chỗ mức 12% từ ngày 1/7/2026

(TBTCO) - TP. Hải Phòng dự kiến áp dụng thống nhất mức lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2026.
Bài cuối: Khó đảo chiều xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

(TBTCO) - Tiếp tục làm rõ giả thiết: “Liệu thanh toán tiền mặt có đang quay trở lại?”, gây “đảo chiều” chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với PGS. TS Lê Xuân Trường - Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính) để làm rõ hơn giả thiết nêu trên.
Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

(TBTCO) - Hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước, mà còn giữ vai trò rất quan trọng trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Việc linh hoạt thay đổi ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh là giải pháp hỗ trợ thực chất, góp phần phát triển khu vực kinh tế tư nhân.
Thuế TP. Hải Phòng quản lý hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, trên nền tảng số

(TBTCO) - Trước sự phát triển bùng nổ của kinh tế số, thời gian qua, Thuế TP. Hải Phòng đã nỗ lực quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và đây sẽ tiếp tục là nguồn thu quan trọng trong những năm tới.
Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

(TBTCO) - Lực lượng Hải quan đã liên tiếp phát hiện, ngăn chặn hàng loạt lô hàng vi phạm, với hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ và nhãn hiệu, qua đó kịp thời bảo vệ uy tín hàng Việt Nam và siết chặt kỷ cương trong hoạt động xuất nhập khẩu.
Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

(TBTCO) - Chiều ngày 21/4, Cục Hải quan công bố thống kê mới cho thấy, tính đến giữa tháng 4/2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%, trong đó xuất khẩu tăng 20,3%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng tích cực của hoạt động thương mại.
Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 tại Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sáng 21/4 là diễn đàn lắng nghe, thể hiện rõ quyết tâm hành động của chính quyền và cơ quan hải quan, tạo lực đẩy mới cho doanh nghiệp phát triển.
