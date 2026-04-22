Chi hơn 1,3 tỷ USD nhập ô tô, Indonesia, Trung Quốc, Thái Lan áp đảo thị trường

Chiều ngày 22/4, Cục Hải quan cho biết, lũy kế quý I/2026, cả nước nhập khẩu 56.012 ô tô nguyên chiếc các loại, trị giá 1,33 tỷ USD, tăng 21% về lượng và tăng 36% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, cơ cấu thị trường tiếp tục tập trung cao, khi ba quốc gia Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan chiếm tỷ trọng tuyệt đối trong tổng lượng xe nhập khẩu.

Biểu đồ: Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong 3 tháng/2025 và 3 tháng/2026. Nguồn: CHQ

Riêng trong tháng 3/2026, lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu đạt 25.255 chiếc, trị giá 590 triệu USD, tăng mạnh 56,9% về lượng so với tháng trước. Đây là tháng ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất từ đầu năm, phản ánh xu hướng tăng tốc nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Xét theo thị trường, Indonesia tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với 11.579 chiếc trong tháng 3, tăng 50,7%. Trung Quốc vươn lên mạnh mẽ ở vị trí thứ hai với 7.128 chiếc, tăng tới 110%, trong khi Thái Lan đứng thứ ba với 5.554 chiếc, tăng 23,2%. Tổng cộng, ba thị trường này cung cấp tới 96% tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng.

Ở phân khúc, ô tô dưới 9 chỗ ngồi tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 16.642 chiếc, tương đương gần 66% tổng lượng nhập khẩu trong tháng 3, tăng 45,1% so với tháng trước. Nguồn cung chủ yếu vẫn đến từ Indonesia và Thái Lan, cho thấy xu hướng ổn định của dòng xe phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Trong khi đó, xe ô tô vận tải ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật với 4.699 chiếc, trị giá gần 141 triệu USD, tăng hơn 56% về lượng. Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp chủ đạo, phản ánh nhu cầu gia tăng đối với phương tiện phục vụ sản xuất, xây dựng và logistics.

Đáng chú ý, nhóm xe chuyên dụng tăng đột biến, đạt 3.914 chiếc, tăng hơn gấp đôi so với tháng trước, trong đó gần như toàn bộ có xuất xứ từ Trung Quốc. Ngược lại, trong tháng không phát sinh nhập khẩu xe ô tô trên 9 chỗ ngồi.