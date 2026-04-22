Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh có thể lên 1 tỷ đồng

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế giá trị gia tăng là đề xuất của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Luật Thuế thu nhập cá nhân theo hướng giao Chính phủ chủ động quy định, không quy định cứng mức doanh thu miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh ngay trong luật.

Việc được nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế giúp hộ kinh doanh bớt áp lực hơn trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. Ảnh: An Thư

Lý giải đề xuất này, Bộ Tài chính cho biết, ngay từ đầu năm 2026, xung đột tại khu vực Trung Đông đã làm giá nhiên liệu trong nước tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các hộ kinh doanh, doanh nghiệp quy mô nhỏ. Để góp phần bình ổn giá cả, kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định tâm lý của người dân và doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã khẩn trương chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành đồng loạt các chính sách tài khóa như thuế, phí, ngân sách. Các chính sách này bước đầu đã có những tác động tích cực đến kinh tế trong nước.

Tuy nhiên, do giá nhiên liệu là một trong những yếu tố đầu vào quan trọng của sản xuất, kinh doanh, nên qua theo dõi, Bộ Tài chính nhận thấy có thể tiếp tục phải nghiên cứu điều chỉnh chính sách thuế đối với hộ kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ. Đây là những đối tượng mà khả năng chống chịu trước những biến động là không cao và cần hỗ trợ trước hết nhằm đảm bảo ổn định xã hội, qua đó giúp ổn định tâm lý để yên tâm sản xuất, kinh doanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV đã đề ra.

"Ngưỡng miễn thuế nên được giữ ổn định trong một khoảng thời gian tối thiểu, chẳng hạn 2 năm, để đảm bảo tính nhất quán. Luật có thể thiết kế theo hướng cho phép Chính phủ định kỳ xem xét, điều chỉnh trong chu kỳ từ 2 - 5 năm, dựa trên các chỉ số kinh tế vĩ mô như tăng trưởng, lạm phát hay Chỉ số giá tiêu dùng”. Bà Lê Yến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Tư vấn thuế Hà Nội

Chia sẻ thêm với báo chí, ông Lưu Đức Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết, trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, các đối tượng như hộ kinh doanh và doanh nghiệp có quy mô nhỏ sẽ bị ảnh hưởng lớn. Theo đó, Chính phủ nhận thấy cần xem xét điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh và xây dựng ngưỡng doanh thu miễn thuế với doanh nghiệp nhỏ; dự kiến có thể sẽ nâng mức doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh lên tối đa 1 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 10/12/2025, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15, nâng mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh lên 500 triệu đồng/năm. Đồng thời, tại Luật số 149/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng cũng đã nâng mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng lên 500 triệu đồng/năm.

Cân nhắc kỹ ngưỡng doanh thu cụ thể để điều chỉnh

Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Cho ý kiến thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết, đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban nhất trí với phạm vi sửa đổi của dự án Luật như đề xuất của Chính phủ.

“Về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể, nhằm hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh” - ông Phan Văn Mãi đề nghị.

Nêu quan điểm về chủ trương này, bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn thuế Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh năm 2026 chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh còn nhiều khó khăn, việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của cá nhân để tiếp tục hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và trung bình thấp duy trì hoạt động, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí, là chủ trương rất kịp thời và nhân văn.

“Đặc biệt, đề xuất giao Chính phủ điều chỉnh mức doanh thu không chịu thuế, miễn thuế đối với các hộ, cá nhân kinh doanh là phương án phù hợp trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động, giúp cơ quan điều hành chủ động, linh hoạt hơn trong việc điều chỉnh chính sách, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh” - bà Nguyễn Thị Cúc phân tích.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Văn Phụng - Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Pháp chế doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ, doanh nghiệp siêu nhỏ cũng không khác gì hộ kinh doanh, nhiều doanh nghiệp còn hạn chế về nguồn lực và công tác quản lý. Trong giai đoạn này, chính sách cần nâng đỡ họ một thời gian; cần có chính sách phù hợp tạo điều kiện cho hộ kinh doanh cũng như doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Nêu quan điểm về chủ trương này, bà Lê Yến - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Tư vấn thuế Hà Nội cho rằng, việc trao quyền chủ động cho Chính phủ quy định mức doanh thu miễn thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh là hướng đi hợp lý, giúp tăng tính linh hoạt trong điều hành chính sách tài khóa, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế biến động nhanh.

Đồng thời, đề xuất điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh cũng phù hợp với thực tế. Theo đó, có thể xem xét áp dụng mức điều chỉnh lên khoảng 1 tỷ đồng từ năm 2026 như một bước thử nghiệm, vừa theo dõi tác động, vừa có cơ sở hoàn thiện chính sách trong giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, dù điều chỉnh ngưỡng doanh thu, quy định về việc phát hành hóa đơn vẫn cần được duy trì, nhằm đảm bảo tính minh bạch, kiểm soát doanh thu và tạo nền tảng cho quản lý thuế chặt chẽ, tránh phát sinh rủi ro thất thu ngân sách.

Bày tỏ sự phấn khởi trước đề xuất điều chỉnh nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế, chị Nguyễn Phương Thảo - hộ kinh doanh văn phòng phẩm, thiết bị máy tính trên địa bàn xã Kim Bôi, tỉnh Phú Thọ cho biết, trong bối cảnh giá nguyên vật liệu tăng cao, doanh thu của hộ kinh doanh thời gian gần đây rất thấp, do người dân thắt chặt chi tiêu.

“Việc được nâng ngưỡng doanh thu không phải chịu thuế giúp hộ kinh doanh bớt áp lực hơn trong việc thực hiện chính sách pháp luật, trong đó có nghĩa vụ thuế. Chúng tôi rất mong chủ trương mới sớm được Quốc hội thông qua, Chính phủ sẽ điều chỉnh kịp thời để giúp những hộ nhỏ lẻ có thêm động lực tiếp tục kinh doanh” - chị Thảo bày tỏ.