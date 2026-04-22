Vietjet đứng đầu Đông Nam Á về tối ưu phát thải trên các chuyến bay nội vùng

07:45 | 22/04/2026
(TBTCO) - Vietjet là hãng hàng không có mức phát thải thấp nhất đối với các chuyến bay khai thác tại Đông Nam Á, theo báo cáo Flight Emissions Review 2025 của Cirium, tổ chức phân tích và cung cấp dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới. Thành tích này củng cố vị thế của Vietjet trong nhóm các hãng hàng không khai thác hiệu quả và bền vững hàng đầu khu vực.
Kết quả được xác định theo phương pháp EmeraldSky của Cirium, sử dụng chỉ số chính là CO₂/ASK (Available Seat Kilometer) - thước đo tiêu chuẩn phản ánh lượng khí thải CO₂ trên mỗi ghế cung ứng trên mỗi km bay. Theo báo cáo, Vietjet có mức phát thải 64,5 gram CO₂/ASK, thấp hơn so với Singapore Airlines (66,7 gram) và Lion Air (67,1 gram) trong cùng bảng xếp hạng nội vùng Đông Nam Á.

Vietjet đã được AirlineRatings vinh danh trong Top 7 hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025.

Bảng xếp hạng so sánh mức độ phát thải trên các chuyến bay diễn ra hoàn toàn trong khu vực Đông Nam Á, nơi đặc thù chặng bay ngắn và trung bình khiến việc tối ưu nhiên liệu trở nên thách thức hơn. Trong điều kiện khai thác tương đồng, việc Vietjet duy trì mức phát thải thấp nhất cho thấy năng lực tối ưu hóa vận hành của hãng trong toàn bộ chuỗi khai thác, từ cấu hình tàu bay, tổ chức mạng bay đến quản lý tải trọng.

Đội tàu bay thế hệ mới là nền tảng quan trọng giúp Vietjet duy trì mức phát thải thấp. Hãng hiện khai thác chủ yếu các dòng tàu bay Airbus A320 và A321, bao gồm các phiên bản “NEO” giúp tiết kiệm khoảng 15 - 20% nhiên liệu so với thế hệ trước. Với tuổi trung bình của đội bay thuộc hàng trẻ nhất khu vực, Vietjet tối ưu đáng kể mức tiêu hao nhiên liệu và lượng phát thải CO₂ trên mỗi chuyến bay. Song song với đầu tư đội bay, hãng cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong vận hành, từ các nền tảng phân tích dữ liệu bay như SkyBreathe đến các chương trình hợp tác tối ưu nhiên liệu như SFCO₂, qua đó cải thiện hiệu suất khai thác trên toàn hệ thống.

Trước đó, Vietjet đã được AirlineRatings vinh danh trong Top 7 hãng hàng không bền vững toàn cầu năm 2025 nhờ những nỗ lực vượt trội trong việc giảm phát thải, sử dụng nhiên liệu hiệu quả và phát triển hàng không xanh. Hãng cũng được ghi nhận về thành tích ESG (môi trường, xã hội và quản trị) tại các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc).

Flight Emissions Review là xếp hạng thường niên của Cirium, đánh giá độc lập 100 hãng hàng không lớn nhất thế giới dựa trên dữ liệu khai thác thực tế, cho phép so sánh mức độ phát thải giữa các hãng theo quy mô khai thác và khu vực địa lý, qua đó cung cấp chuẩn tham chiếu minh bạch cho ngành./.

Hải Băng
Vietjet cùng AVIC Cabin Systems hợp tác toàn diện trong lĩnh vực nội thất, công nghiệp phụ trợ tàu bay

Vietjet và SPDB Financial Leasing ký kết thoả thuận tài trợ thuê mua 10 tàu bay Comac

Vietjet công bố 5 đường bay mới tới Trung Quốc, thúc đẩy kết nối tăng trưởng Việt Nam - Trung Quốc

Linh hoạt điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế: Hỗ trợ thực chất cho hộ kinh doanh

Cải cách tài chính phải đặt ổn định hệ thống làm trọng tâm

Ngày 22/4: Giá cao su tại Nhật Bản, Trung Quốc và Singapore bật tăng

Ngày 22/4: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Tham vấn về Hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức năm 2026

Chủ tịch PAN Group bỏ ngỏ khả năng hợp tác mảng bất động sản, khẳng định thương hiệu Bibica sẽ tiếp tục "sống"

Ưu đãi thuế lĩnh vực khoa học, công nghệ góp phần thu hút nhân lực chất lượng cao

(TBTCO) - Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 được kỳ vọng góp phần cải thiện thu nhập thực nhận và nâng cao sức hấp dẫn của thị trường lao động công nghệ. Với cơ chế ưu đãi thuế có thời hạn đối với một số đối tượng trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, cùng các đề xuất cụ thể hóa tại nghị định hướng dẫn, chính sách được đánh giá là bước bổ sung quan trọng trong nỗ lực thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ninh Bình: Đối thoại gỡ vướng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 tại Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sáng 21/4 là diễn đàn lắng nghe, thể hiện rõ quyết tâm hành động của chính quyền và cơ quan hải quan, tạo lực đẩy mới cho doanh nghiệp phát triển.
KoCham và Parata Air ký kết hợp tác chiến lược thúc đẩy kinh doanh Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham) ngày 21/4 cho biết, KoCham và Hãng hàng không Parata Air - đơn vị dự kiến khai thác chuyến bay đầu tiên trên chặng Hà Nội - Incheon vào ngày 13/07 vừa ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác chiến lược, nhằm thúc đẩy hợp tác kinh doanh, trở thành một trong những cầu nối trong quan hệ kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc.
Bộ Tài chính đề xuất Thông tư mới gỡ “nút thắt” phân loại hàng hóa

(TBTCO) - Những bất cập kéo dài trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu như quy định phân tán, thủ tục phức tạp, phụ thuộc hồ sơ giấy đang được Bộ Tài chính đặt mục tiêu xử lý thông qua dự thảo thông tư mới. Thông tư mới sẽ tạo bước chuyển rõ nét về minh bạch, số hóa và thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu.
Gen Z văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh trúng Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 gần 80 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngày 20/4/2026, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tổ chức trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 kỳ quay số mở thưởng số 01495 cho anh Đ.Đ.D, một Gen Z làm văn phòng hiện đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, với giá trị trúng thưởng gần 80 tỷ đồng.
"Gà đẻ trứng vàng" Vinhomes chi cổ tức kỷ lục, loạt doanh nghiệp nhà Vingroup nâng thêm mục tiêu lợi nhuận

Ba trong "bộ tứ" nhà Vingroup đã điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận năm 2026. Trong đó, Vinhomes và Vingroup mới đây đã đồng loạt tăng con số mục tiêu thêm 10.000 tỷ đồng.
Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

(TBTCO) - Trong lộ trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, việc mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và startup, đang trở thành yếu tố then chốt. Cùng với sự tham gia của các đối tác quốc tế, Việt Nam đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái tài chính khí hậu, tạo nền tảng thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh.
Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

(TBTCO) - Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu biến động, đoàn công tác của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) do Tổng Giám đốc Nguyễn Hữu Tú dẫn đầu đã trực tiếp làm việc với các doanh nghiệp hàng đầu Ai Cập trong lĩnh vực khai thác, chế biến quặng apatit, nhằm chủ động đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu, song hành với việc khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn quặng trong nước.
Hà Nội: Chung cư mở bán quý I cao nhất 5 năm qua

Vietjet đứng đầu Đông Nam Á về tối ưu phát thải trên các chuyến bay nội vùng

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá heo hơi chờ bứt phá mới

Thanh toán ngân sách nhà nước: Nhanh hơn, chặt chẽ hơn

Bài cuối: Khó đảo chiều xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt

Nắn dòng vốn, khơi nguồn lực để nền kinh tế bứt tốc

Xây dựng hệ thống kho dự trữ quốc gia đồng bộ, hiện đại

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Loạt bài: Thanh toán "tiền mặt" có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Ngày 21/4: Giá heo hơi dao động từ 63.000 đến 69.000 đồng/kg

Giá vàng hôm nay ngày 21/4: Giá vàng trong nước tăng từ 200.000 - 500.000 đồng/lượng

Bài 2: Tiền mặt có quay trở lại?

