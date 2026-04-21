Chủ tịch PAN Group bỏ ngỏ khả năng hợp tác mảng bất động sản, khẳng định thương hiệu Bibica sẽ tiếp tục "sống"

Thanh Thủy

21:41 | 21/04/2026
(TBTCO) - Theo ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN, đối tác Indonesia sẽ cùng đầu tư để giữ và phát triển thương hiệu Bibica. Điều này đã được cam kết trong các đàm phán trao đổi.
aa

Pha tăng trưởng mới sau thoái vốn Bibica

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, Tập đoàn PAN (mã PAN - sàn HOSE) ghi nhận lợi nhuận kỷ lục gần 1.118 tỷ đồng trong quý I/2026, gấp hơn 40 lần kết quả cùng kỳ. Năm 2026, kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn bao gồm phần lợi nhuận dự kiến ghi nhận từ giao dịch chuyển nhượng Công ty Cổ phần Bibica (BBC), ước tính khoảng 500 tỷ đồng trên Báo cáo tài chính hợp nhất và trên 1.100 tỷ đồng gồm tổng lợi nhuận và cổ tức dự kiến ghi nhận, tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận và các điều kiện kế toán có liên quan.

Tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông tổ chức chiều 21/4, đây cũng là nội dung nhận sự quan tâm đặc biệt của các cổ đông. Chia sẻ lý do lựa chọn thoái vốn tại Bibica thời điểm này, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN (mã PAN - sàn HOSE) ví von với hành trình nuôi một đứa con, khi đã trưởng thành, tốt nghiệp đại học, việc ở lại cũng không còn đóng góp nhiều.

"Khi PAN tiếp quản, Bibica hoạt động với quy mô sản xuất và thương hiệu của Bibica rất giới hạn, chất lượng hàng hóa cũng chưa đủ nổi bật nhưng sau một thập kỷ dưới sự quản lý của PAN, có thể khẳng định quy mô sản xuất tốt hơn, thương hiệu Bibica cũng có thể đứng vững. Tuy nhiên, nếu hiện nay PAN tiếp tục nắm giữ cũng không còn đóng góp được nhiều cho sự phát triển của Bibica" - ông Hưng cho hay.

Quan trọng hơn, ngành bánh kẹo không nằm trong định hướng cốt lõi của PAN Group. Tập đoàn xác định chiến lược dài hạn gắn với nông nghiệp và thực phẩm thiết yếu, đặc biệt là các sản phẩm dinh dưỡng, thân thiện với sức khỏe.

Chúng tôi luôn làm đúng những gì chúng tôi nói và nói đúng những gì chúng tôi nghĩ. Quyết định thoái vốn và kinh doanh vốn là trách nhiệm với cổ đông, đặt trách nhiệm cổ đông cao hơn các mối quan hệ khác.

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN

Việc tìm kiếm đối tác chuyển nhượng được đặt ra với tiêu chí không chỉ tối ưu lợi ích tài chính, mà còn đảm bảo tương lai phát triển của doanh nghiệp. Theo Chủ tịch PAN Group, đối tác Indonesia được lựa chọn do chưa có nền tảng sản xuất bánh kẹo, nên sẽ phát triển dựa trên chính thương hiệu Bibica thay vì thay thế.

Doanh nghiệp này đầu tư vào để cùng giữ và phát triển thương hiệu Bibica, lấy Bibica làm nền tảng để phát triển trong nước và khu vực. Theo ông Hưng, điều này đã được cam kết trong các đàm phán trao đổi. Những lãnh đạo gắn bó với Bibica sau khi gặp gỡ đối tác cũng cảm thấy đây là đối tác phù hợp trong chuyện đồng hành với doanh nghiệp sau này.

“Giật mình” vì quỹ đất các đơn vị thành viên

Ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn PAN - Ảnh: PAN Group

Một nội dung thu hút sự quan tâm của cổ đông tại Đại hội lần này là kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu về khoảng 2.600 tỷ đồng từ thương vụ Bibica. Theo ông Hưng, với nền tảng là một công ty đầu tư, PAN Group có lợi thế trong việc “biết thời điểm ra vào” các khoản đầu tư. Chủ tịch Nguyễn Duy Hưng cũng nhiều lần nhắc lại nguyên tắc xuyên suốt là chỉ thoái vốn khi có thể sử dụng nguồn tiền đó hiệu quả hơn.

“Tiền trong tập đoàn không ngủ, mà luôn sinh sôi. Nếu chưa có cơ hội đầu tư phù hợp, chúng tôi sẽ kinh doanh nguồn vốn để đảm bảo sinh lời. Hiệu quả đồng tiền của cổ đông được đặt ưu tiên” - ông Hưng khẳng định.

Nguồn tiền này sẽ được ưu tiên cho các lĩnh vực cốt lõi như nông nghiệp và thực phẩm thiết yếu. Theo lãnh đạo PAN Group, đây cũng là mảng mà Tập đoàn có lợi thế cạnh tranh dài hạn và khả năng tạo giá trị cộng hưởng.

Trả lời câu hỏi của cổ đông liên quan đến các bất động sản mà PAN Group cùng các đơn vị thành viên, ông Hưng gây chú ý khi thừa nhận bản thân “giật mình” khi rà soát lại quỹ đất. Các công ty thành viên hiện sở hữu đất tại nhiều vị trí như Hà Nội, TP.HCM, Bến Tre, Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai… với diện tích quy mô lớn.

Tại Đại hội, ông Hưng khẳng định PAN Group và cá nhân ông khá bàng quang với việc sở hữu đất và phát triển dự án bất động sản. Do đó, đối với tờ trình xin phê chuẩn bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, không đồng nghĩa ngay lập tức PAN Group sẽ triển khai dự án hay phân lô bán nền và thực tế có muốn cũng không làm được.

Tuy nhiên, ông cũng cho biết mục tiêu của PAN Group là để sẵn sàng khi có đối tác phù hợp mong muốn hợp tác khai thác các tiềm năng sẵn có. Hội đồng quản trị PAN trong năm vừa qua đã thống nhất định hướng tìm kiếm các đối tác phát triển một cách lành mạnh trên cơ sở quỹ đất hiện có.

Đối với danh mục các đơn vị thành viên hiện tại, tập đoàn cũng không loại trừ khả năng tiếp tục thoái vốn khỏi các mảng không cốt lõi trong tương lai. Tuy nhiên, tiêu chí được đặt ra rất rõ ràng. Cụ thể, theo ông Hưng, việc thoái vốn chỉ thực hiện khi có đối tác có thể làm tốt hơn và mang lại giá trị cao hơn so với việc PAN Group tiếp tục nắm giữ. Tập đoàn sẽ không bán doanh nghiệp tốt, mà phải làm tốt hơn. "Chúng ta chỉ bán khi cảm thấy không thể làm tốt hơn nữa và có người khác làm tốt hơn mình” - ông Hưng cũng cho hay.

