Chứng khoán

Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch thận trọng 2026

Thu Hương

[email protected]
18:20 | 21/04/2026
(TBTCO) - Trước dự báo thị trường nhiều biến động, Nông nghiệp Hòa Phát xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo hướng thận trọng, với mục tiêu doanh thu và lợi nhuận giảm so với năm trước.
Chiều ngày 21/4, Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (mã Ck: HPA) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Tại đại hội, ban lãnh đạo đã trình cổ đông kế hoạch kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, đồng thời cập nhật những đánh giá về bối cảnh ngành chăn nuôi trong năm nay.

Theo định hướng điều hành, HPA đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 đạt khoảng 7.200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.005 tỷ đồng, tương ứng giảm 18% và 37% so với kết quả thực hiện năm 2025.

Năm trước đó, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu 8.116 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2024 và vượt 4% kế hoạch đề ra, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt 1.600 tỷ đồng, tăng 55% và vượt 22% chỉ tiêu.

Toàn cảnh đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát.

Giải trình về định hướng trên, bà Phạm Thị Hồng Vân - Tổng Giám đốc HPA cho biết kế hoạch kinh doanh năm nay được xây dựng dựa trên phân tích chu kỳ của ngành chăn nuôi cũng như các yếu tố thị trường có thể phát sinh. Theo bà, ngành chăn nuôi có tính chu kỳ rõ rệt, với các giai đoạn đạt đỉnh vào các năm 2015, 2020 và 2025. Trong bối cảnh đó, việc đặt mục tiêu thận trọng nhằm duy trì hiệu quả hoạt động được xem là cần thiết.

Bên cạnh yếu tố chu kỳ, ban lãnh đạo doanh nghiệp cũng đưa ra các đánh giá về những rủi ro có thể tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2026. Một trong những yếu tố được đề cập là diễn biến địa chính trị tại Trung Đông.

Theo phân tích của HPA, nếu căng thẳng tại khu vực này được kiểm soát trong ngắn hạn, tác động tới ngành chăn nuôi có thể ở mức hạn chế. Tuy nhiên, diễn biến thực tế trong tháng 3 và tháng 4 cho thấy giá dầu đã có thời điểm tăng mạnh, kéo theo chi phí vận tải và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tăng đáng kể. Trong trường hợp xung đột kéo dài, các tác động này có thể gia tăng và lan rộng.

Tác động từ biến động giá dầu được nhận diện trước hết ở chi phí logistics, khi giá cước vận chuyển tăng sẽ làm gia tăng chi phí nhập khẩu nguyên liệu đầu vào. Đồng thời, giá phân bón tăng cũng tạo áp lực lên hoạt động trồng trọt, đặc biệt đối với các loại cây như ngô, nguyên liệu chính trong sản xuất thức ăn chăn nuôi. Khi chi phí đầu vào tăng, nông dân có thể điều chỉnh cơ cấu cây trồng, chuyển sang các loại cây ít tiêu tốn phân bón hơn như đậu tương.

Ngoài ra, việc giá dầu tăng còn có thể làm gia tăng cạnh tranh nguồn nguyên liệu giữa ngành chăn nuôi và lĩnh vực nhiên liệu sinh học, qua đó tiếp tục ảnh hưởng đến giá ngô và khô đậu tương. Theo doanh nghiệp, mức độ tác động cụ thể của các yếu tố này vẫn còn phụ thuộc vào diễn biến thị trường trong thời gian tới.

Một rủi ro khác được ban lãnh đạo HPA lưu ý là dịch bệnh trong chăn nuôi. Theo đó, dịch tả heo châu Phi (ASF) vẫn chưa được kiểm soát triệt để và tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ. Tại Việt Nam, dịch bệnh được đánh giá có diễn biến phức tạp hơn so với một số quốc gia trong khu vực do sự xuất hiện của chủng virus tái tổ hợp giữa kiểu gen I và kiểu gen II, được cho là có mức độ nguy hiểm cao. Bên cạnh đó, cảnh báo về khả năng xuất hiện chủng cúm gia cầm mới cũng là yếu tố cần theo dõi.

Trên cơ sở nhận diện các rủi ro, doanh nghiệp cho biết đã xây dựng các kịch bản vận hành theo hướng thận trọng, trong đó có tính đến các biến động từ yếu tố địa chính trị và dịch bệnh. Đồng thời, HPA khẳng định tiếp tục duy trì mô hình chuỗi sản xuất khép kín và triển khai các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học nhằm hạn chế tác động bất lợi. Với nền tảng về hệ thống quản trị, cơ sở hạ tầng và kinh nghiệm vận hành, doanh nghiệp kỳ vọng có thể kiểm soát tốt rủi ro và giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh trong các kịch bản khác nhau.

Liên quan đến chính sách cổ tức, doanh nghiệp cho biết đã thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2025 với tổng giá trị gần 947 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 35,464%, được chi trả trong quý II và quý III/2025. Hội đồng quản trị đồng thời trình cổ đông kế hoạch chi trả phần cổ tức còn lại với tỷ lệ 21%, tương đương khoảng hơn 598 tỷ đồng, dự kiến thực hiện trong vòng 6 tháng kể từ khi được thông qua. Đối với năm 2026, HPA dự kiến duy trì mức cổ tức ở mức 30%.

Cùng với đó, các nội dung liên quan đến phân phối lợi nhuận cũng được xác định cụ thể. Theo đề xuất, doanh nghiệp sẽ trích tối đa 5% lợi nhuận sau thuế vào quỹ khen thưởng, phúc lợi và tối đa 5% phần lợi nhuận vượt kế hoạch dành cho ban điều hành. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được đề xuất ở mức không vượt quá 1% lợi nhuận sau thuế thực hiện trong năm.

Từ khóa:
Nông nghiệp Hoà Phát Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát hpa kế hoạch kế hoạch kinh doanh lợi nhuận doanh thu nông nghiệp

Dành cho bạn

Đọc thêm

(TBTCO) - PGBank đặt mục tiêu bứt phá mạnh năm 2026 với lợi nhuận trước thuế 1.438 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi và tiếp tục theo đuổi kế hoạch nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng. Ngân hàng cũng dự kiến đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng ở mức 31% và tìm “mảnh ghép” từ lĩnh vực chứng khoán nhằm hoàn thiện hệ sinh thái, tạo động lực tăng trưởng mới.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026, ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng. Dư nợ cho vay tiếp tục tăng trưởng kỷ lục, đạt 10.500 tỷ đồng, tăng 126% so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Trong tuần từ 13/4 - 17/4, thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ đạt 92.200 tỷ đồng, tăng hơn 20% so với tuần trước đó.
(TBTCO) - Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV (BSC) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả kinh doanh ghi nhận nhiều điểm sáng trong bối cảnh thị trường chứng khoán diễn biến phân hóa và tâm lý nhà đầu tư còn nhiều thận trọng.
(TBTCO) - Mặc dù đạt kết quả kinh doanh cao kỷ lục, VPBankS đã trình và được cổ đông thông qua phương án không chia cổ tức, nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ kinh doanh.
(TBTCO) - Sắc xanh áp đảo trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh. Tuy nhiên, chênh lệch âm mở rộng, nhà đầu tư trên sàn phái sinh thận trọng hơn khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm.
(TBTCO) - Sau chuỗi 7 phiên liên tục mua ròng, khối ngoại quay đầu chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) xác lập mức cao mới.
(TBTCO) - Kế hoạch kinh doanh nhóm VN30 ghi nhận không ít doanh nghiệp đặt mục tiêu lợi nhuận tăng trên 20%. Sự phân hoá mạnh mẽ trong triển vọng kinh doanh đang phần nào phản ánh lên diễn biến cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -16.92
21/04 | -16.92 (7,109.14 -16.92 (-0.24%))
DJI -4.84
21/04 | -4.84 (49,442.56 -4.84 (-0.01%))
IXIC -64.11
21/04 | -64.11 (24,404.39 -64.11 (-0.26%))
NYA -19.35
21/04 | -19.35 (23,178.35 -19.35 (-0.08%))
XAX +32.68
21/04 | +32.68 (8,738.10 +32.68 (+0.38%))
BUK100P -1.70
21/04 | -1.70 (1,055.43 -1.70 (-0.16%))
RUT +16.06
21/04 | +16.06 (2,792.96 +16.06 (+0.58%))
VIX -0.01
21/04 | -0.01 (18.86 -0.01 (-0.05%))
FTSE -15.62
21/04 | -15.62 (10,593.46 -15.62 (-0.15%))
GDAXI +95.59
21/04 | +95.59 (24,513.39 +95.59 (+0.39%))
FCHI -19.97
21/04 | -19.97 (8,311.07 -19.97 (-0.24%))
STOXX50E +11.72
21/04 | +11.72 (5,994.35 +11.72 (+0.20%))
N100 +0.72
21/04 | +0.72 (1,839.38 +0.72 (+0.04%))
BFX -7.40
21/04 | -7.40 (5,503.77 -7.40 (-0.13%))
MOEX.ME -0.11
21/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +126.41
21/04 | +126.41 (26,487.48 +126.41 (+0.48%))
STI +10.89
21/04 | +10.89 (5,014.96 +10.89 (+0.22%))
AXJO -3.90
21/04 | -3.90 (8,949.40 -3.90 (-0.04%))
AORD +3.00
21/04 | +3.00 (9,177.10 +3.00 (+0.03%))
BSESN +753.03
21/04 | +753.03 (79,273.33 +753.03 (+0.96%))
JKSE -34.73
21/04 | -34.73 (7,559.38 -34.73 (-0.46%))
KLSE +13.03
21/04 | +13.03 (1,715.33 +13.03 (+0.77%))
NZ50 +16.83
21/04 | +16.83 (12,932.33 +16.83 (+0.13%))
KS11 +169.38
21/04 | +169.38 (6,388.47 +169.38 (+2.72%))
TWII +646.31
21/04 | +646.31 (37,605.11 +646.31 (+1.75%))
GSPTSE +13.73
21/04 | +13.73 (34,360.03 +13.73 (+0.04%))
BVSP +398.06
21/04 | +398.06 (196,132.06 +398.06 (+0.20%))
MXX +257.83
21/04 | +257.83 (70,083.73 +257.83 (+0.37%))
IPSA -85.65
21/04 | -85.65 (11,343.55 -85.65 (-0.75%))
MERV +42,511.25
21/04 | +42,511.25 (2,931,701.25 +42,511.25 (+1.47%))
TA125.TA 0.00
21/04 | 0.00 (4,327.87 0.00 (0.00%))
CASE30 +128.50
21/04 | +128.50 (51,941.90 +128.50 (+0.25%))
JN0U.JO -32.85
21/04 | -32.85 (7,329.75 -32.85 (-0.45%))
DX-Y.NYB +0.10
21/04 | +0.10 (98.20 +0.10 (+0.10%))
125904-USD-STRD -2.58
21/04 | -2.58 (2,775.24 -2.58 (-0.09%))
XDB +0.01
21/04 | +0.01 (135.19 +0.01 (+0.01%))
XDE +0.01
21/04 | +0.01 (117.64 +0.01 (+0.00%))
000001.SS +2.95
21/04 | +2.95 (4,085.08 +2.95 (+0.07%))
N225 +524.27
21/04 | +524.27 (59,349.17 +524.27 (+0.89%))
XDN -0.18
21/04 | -0.18 (62.85 -0.18 (-0.29%))
XDA -0.13
21/04 | -0.13 (71.60 -0.13 (-0.18%))