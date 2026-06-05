Khi an toàn tài chính trở thành sức hút dòng tiền mới

VCBS chú trọng nâng cao trải nghiệm khách hàng và chất lượng dịch vụ

An toàn tài chính tạo lợi thế cạnh tranh

Tháng 5 vừa qua, Công ty chứng khoán (CTCK) VCBS thông báo chính thức nâng vốn điều lệ từ 2.500 tỷ đồng lên 8.500 tỷ đồng thông qua nguồn lợi nhuận chưa phân phối và vốn bổ sung từ ngân hàng mẹ Vietcombank (VCB). Theo lộ trình này, VCBS sẽ tiếp tục tăng vốn lên 12.500 tỷ đồng vào năm 2027. Sau hoàn tất lộ trình tăng vốn, tổng vốn điều lệ công ty sẽ tăng trưởng 400%.

Quyết định gia tăng mạnh mẽ năng lực tài chính của VCBS diễn ra ngay trước cột mốc thị trường chứng khoán Việt Nam dự kiến được nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Market) lên mới nổi (Emerging Market) vào tháng 9/2026. Theo giới phân tích, lựa chọn tăng vốn của công ty là đúng điểm rơi, tạo cơ hội chuẩn bị bứt phá khi thị trường chuyển đổi về chất.

Theo dự báo từ khối nghiên cứu của các định chế tài chính lớn, việc thăng hạng có thể giúp Việt Nam thu hút dòng vốn nước ngoài khổng lồ lên tới 30 tỷ USD vào năm 2030. Riêng dòng vốn thụ động (Passive cho các quỹ ETF) ước tính tối thiểu đạt khoảng 1,7 tỷ USD. Khi dòng vốn ngoại và các định chế tài chính lớn quốc tế tiến hành giải ngân, các tiêu chuẩn về quản trị rủi ro, năng lực vốn và tính minh bạch của các CTCK được dòng tiền lớn ưu tiên cân nhắc hàng đầu.

Một cấu trúc vốn dày giúp các CTCK như VCBS có hệ số đòn bẩy an toàn và khả năng chống chịu (buffer) cực tốt trước các cú sốc thiên nga đen của thị trường. “An toàn tài chính” với dòng tiền lớn không còn được hiểu theo nghĩa phòng thủ thụ động, mà ngược lại, đó chính là năng lực lõi, là “sức chứa” quyết định khả năng hấp dẫn dòng tiền của CTCK.

Theo VCBS, ưu tiên lớn nhất sau tăng vốn của công ty chứng khoán là đẩy mạnh hoạt động ngân hàng đầu tư (Investment Banking - IB) và mảng khách hàng tổ chức. Song song, VCBS sẽ đầu tư mạnh mẽ công nghệ, phát triển nền tảng số và nâng cao trải nghiệm khách hàng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhà đầu tư trong chu kỳ mới của thị trường.

VCBS và chiến lược xây dựng niềm tin dài hạn

Thực tế cho thấy, dòng tiền thông minh, đặc biệt là các nguồn vốn quy mô lớn và dòng vốn ngoại, có xu hướng đặt niềm tin lựa chọn nhóm các công ty chứng khoán (CTCK) đáp ứng được ba trụ cột cốt lõi bao gồm: Năng lực vốn chủ sở hữu mạnh để làm bệ đỡ thanh khoản; Hệ thống quản trị rủi ro nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản của khách hàng; và Uy tín thương hiệu được chứng thực qua nhiều chu kỳ của thị trường.

Trong số các định chế tài chính trên thị trường hiện nay, VCBS là một trong những đơn vị tiêu biểu kiên định với chiến lược phát triển bền vững, lấy sự an toàn và minh bạch làm giá trị cốt lõi để xây dựng niềm tin dài hạn với khách hàng. Chiến lược tăng vốn giúp VCBS không chỉ có thêm công cụ “tấm đệm giảm chấn” vững chắc giúp doanh nghiệp bảo vệ hệ thống trước các biến động lớn của thị trường, mà còn tạo ra dư địa dồi dào để cung ứng nguồn vốn margin quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu gia tăng đột biến của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn các quỹ ngoại trong tương lai gần.

Tiềm lực tài chính và công nghệ là nền tảng giúp VCBS đón đầu cơ hội tăng trưởng mới.

Thành lập từ 2002, VCBS là công ty con trực thuộc Ngân hàng Vietcombank và là một trong những đơn vị tiên phong tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ngoài năng lực vốn, hiện nay VCBS sở hữu những lợi thế cốt lõi. Đầu tiên, lợi thế cạnh tranh mang tính độc quyền của VCBS chính là bệ đỡ vững chắc từ hệ sinh thái tài chính của ngân hàng mẹ VCB, định chế tài chính uy tín tại Việt Nam. Được thừa hưởng trọn vẹn “DNA” quản trị rủi ro nghiêm ngặt của ngành ngân hàng, VCBS dễ dàng chứng minh tính minh bạch, đạt điểm tối đa theo các tiêu chí kiểm toán của các tổ chức xếp hạng nước ngoài. Hệ sinh thái này đồng thời cung cấp cho VCBS tệp khách hàng chất lượng cao và điểm giao dịch từ mạng lưới hơn 600 chi nhánh/phòng giao dịch của ngân hàng mẹ VCB trên toàn quốc.

Cấu trúc vốn lành mạnh, quản trị rủi ro tốt và uy tín từ hệ sinh thái giúp VCBS tối ưu hóa được chi phí vốn, gia tăng thị phần nhanh chóng, từ đó tạo ra biên lợi nhuận vượt trội so với phần còn lại của thị trường. Theo số liệu quý I/2026 do HoSE công bố, VCBS nằm trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất với tỷ lệ 2,87%. Ở bức tranh kinh doanh, quý I/2026 VCBS ghi nhận 525 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 52,4% so với cùng kỳ năm trước.

Về công nghệ, hệ thống hạ tầng và nền tảng số của VCBS được đầu tư đồng bộ nhiều năm qua, vận hành trên các chuẩn mực an toàn bảo mật nghiêm ngặt của ngành ngân hàng. Mọi quy trình thực hiện lệnh, quản lý tài sản ký quỹ, công khai báo cáo tài chính và danh mục sản phẩm đều được thực hiện rõ ràng, nhất quán. Sự minh bạch này giúp triệt tiêu các rủi ro bất đối xứng thông tin, tạo ra môi trường giao dịch an toàn và tin cậy cho khách hàng.

Theo kế hoạch sau tăng vốn từ VCBS, ngoài ngân hàng đầu tư, một phần nguồn vốn mới sẽ tiếp tục được VCBS đầu tư công nghệ và phân bổ vào các tài sản tài chính an toàn và hoạt động hỗ trợ tài chính cho khách hàng. Mức đầu tư này giúp Công ty chủ động tối ưu năng lực xử lý lệnh lớn, kiểm soát rủi ro danh mục theo thời gian thực và đảm bảo tính thông suốt tuyệt đối, sẵn sàng đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật phức tạp như cơ chế không yêu cầu ký quỹ trước giao dịch (non-pre-funding) khi thị trường nâng hạng.

Nhiều chuyên gia nhận định, khi thị trường bước vào giai đoạn phát triển đi vào chiều sâu, lợi thế sẽ thuộc về những doanh nghiệp biết tích lũy nội lực và thượng tôn quản trị rủi ro. Bằng cách chọn con đường xây dựng niềm tin dựa trên nền tảng an toàn tài chính vững chắc, VCBS không chỉ khẳng định vị thế của một định chế tài chính uy tín hàng đầu, mà còn sẵn sàng đồng hành cùng nhà đầu tư hướng tới những giá trị thịnh vượng bền vững trong tương lai.