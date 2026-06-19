Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành

Theo đánh giá của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), kết quả kinh doanh quý II/2026 của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm ngành trong bối cảnh nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng, đầu tư công được đẩy mạnh và nhu cầu tiêu dùng dần cải thiện.

Trong nhóm tài chính, ngành ngân hàng vẫn chịu áp lực thu hẹp biên lãi ròng (NIM) khi chi phí huy động vốn gia tăng do nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiền gửi để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng và đảm bảo thanh khoản. VCBS cho rằng kết quả kinh doanh sẽ có sự phân hóa rõ nét giữa các nhà băng.

Kết quả kinh doanh quý II tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành. Ảnh minh hoạ.

Nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ CASA cao và còn dư địa tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Trong khi đó, các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản và khách hàng doanh nghiệp lớn cao có thể tiếp tục chịu áp lực từ nợ xấu và chi phí dự phòng. Triển vọng nửa cuối năm vẫn được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế, đầu tư công và chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Tương tự, ngành chứng khoán được dự báo tiếp tục phân hóa. Thanh khoản bình quân phiên được kỳ vọng đi ngang so với cùng kỳ, trong khi đà tăng dư nợ cho vay ký quỹ có thể chậm lại do diễn biến thị trường biến động hơn. Tuy nhiên, quy mô cho vay margin vẫn duy trì tăng trưởng nhờ nhiều công ty chứng khoán đã tăng vốn trong nửa cuối năm 2025.

Các công ty chứng khoán lớn được kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ doanh thu cho vay, hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) khởi sắc và nguồn thu ổn định từ danh mục đầu tư có tỷ trọng lớn trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Ngược lại, nhóm công ty quy mô vừa và nhỏ có thể ghi nhận kết quả tự doanh kém tích cực hơn do nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm xây dựng và đầu tư công, triển vọng tăng trưởng tiếp tục được hỗ trợ bởi quy mô vốn đầu tư công duy trì ở mức cao cùng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai. Tuy nhiên, cơ hội không phân bổ đồng đều giữa các doanh nghiệp, trong khi biên lợi nhuận có thể tiếp tục chịu áp lực do giá nguyên vật liệu xây dựng tăng trong bối cảnh nhu cầu cao và nguồn cung tại một số khu vực còn hạn chế.

Ở nhóm tiêu dùng, triển vọng ngành bán lẻ được đánh giá khả quan khi sức cầu trong nước tiếp tục cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng 11,2% so với cùng kỳ, riêng tháng 5 tăng 11,8%, mức cao nhất trong hơn ba năm gần đây. Tăng trưởng thực đạt 6,1%, cho thấy mức cải thiện đến từ sản lượng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các chuỗi bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng thị phần từ kênh truyền thống, trong khi thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng giá trị giao dịch quý I tăng khoảng 47%. VCBS cho rằng động lực tăng trưởng của ngành đang chuyển từ phục hồi doanh thu sang cải thiện hiệu quả hoạt động.

Đối với bất động sản nhà ở, hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất và tình trạng dư cung cục bộ tại một số khu vực, phân khúc. Tuy nhiên, thị trường được dự báo sẽ phân hóa mạnh hơn, trong đó các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quỹ đất tốt, năng lực triển khai dự án đã được chứng minh hoặc sở hữu các dự án từng vướng mắc pháp lý nhưng nay đã được tháo gỡ được đánh giá có nhiều lợi thế hơn.

Trong khi đó, nhóm bất động sản khu công nghiệp đang đối mặt với một số khó khăn ngắn hạn khi hoạt động cho thuê mới có dấu hiệu chững lại từ tháng 4 do các yếu tố bất định về địa chính trị khiến một bộ phận doanh nghiệp FDI tạm hoãn kế hoạch mở rộng đầu tư.

Ngoài ra, việc thay đổi phương thức hạch toán doanh thu cho thuê có thể tạo áp lực lên lợi nhuận của một số doanh nghiệp trong một vài quý tới. Dù vậy, triển vọng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết 10-NQ/TW. Đối với nhóm cao su, kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi giá cao su duy trì ở mức cao, đồng thời một số doanh nghiệp có thể ghi nhận thêm nguồn thu từ đền bù đất và thanh lý cây cao su.

Ngành dầu khí được dự báo tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các mắt xích trong chuỗi giá trị. Nhóm thượng nguồn được hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư dầu khí mới, nhóm hạ nguồn được hỗ trợ bởi mặt bằng giá dầu ở mức cao, trong khi nhóm trung nguồn duy trì tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu khí và LNG phục hồi. Theo VCBS, an ninh năng lượng và làn sóng đầu tư thượng nguồn vẫn là những động lực chính của ngành trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, sản lượng điện 5 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,4% so với cùng kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất điện gia tăng doanh thu. Việc triển khai nhiều dự án nguồn điện và lưới điện cũng góp phần cải thiện khối lượng công việc của các doanh nghiệp tư vấn và xây lắp điện.

Đối với ngành thép, xu hướng phân hóa giữa doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn tiếp tục diễn ra. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tiêu thụ thép 5 tháng đầu năm đạt 14,93 triệu tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng tăng 14,7%, HRC tăng 32,5%, ống thép tăng 7%, trong khi tôn mạ giảm 8%. VCBS cho rằng thép xây dựng và HRC vẫn có triển vọng tích cực trong nửa cuối năm, còn nhóm tôn mạ có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn từ các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường xuất khẩu.

Ở lĩnh vực cảng biển và logistics, việc điều chỉnh tăng giá sàn dịch vụ bốc dỡ container từ đầu năm đang hỗ trợ hoạt động của các cảng nước sâu như Cái Mép - Thị Vải và Lạch Huyện. Đồng thời, xu hướng các hãng tàu toàn cầu gia tăng sử dụng tàu container cỡ lớn tiếp tục tạo lợi thế cho các cụm cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn. Trong khi đó, các cảng sông tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh do hạn chế về luồng lạch và khả năng tiếp nhận tàu lớn.