Chứng khoán

Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
15:45 | 19/06/2026
(TBTCO) - Bức tranh lợi nhuận quý II/2026 được dự báo có sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, với những động lực tăng trưởng và thách thức riêng ở từng lĩnh vực.
aa

Theo đánh giá của Chứng khoán Vietcombank (VCBS), kết quả kinh doanh quý II/2026 của các doanh nghiệp niêm yết tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các nhóm ngành trong bối cảnh nền kinh tế duy trì đà tăng trưởng, đầu tư công được đẩy mạnh và nhu cầu tiêu dùng dần cải thiện.

Trong nhóm tài chính, ngành ngân hàng vẫn chịu áp lực thu hẹp biên lãi ròng (NIM) khi chi phí huy động vốn gia tăng do nhiều ngân hàng điều chỉnh lãi suất tiền gửi để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng tín dụng và đảm bảo thanh khoản. VCBS cho rằng kết quả kinh doanh sẽ có sự phân hóa rõ nét giữa các nhà băng.

Lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết quý II tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành
Kết quả kinh doanh quý II tiếp tục phân hóa giữa các nhóm ngành. Ảnh minh hoạ.

Nhóm ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, tỷ lệ CASA cao và còn dư địa tăng trưởng tín dụng được kỳ vọng ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận tích cực. Trong khi đó, các ngân hàng có tỷ trọng cho vay bất động sản và khách hàng doanh nghiệp lớn cao có thể tiếp tục chịu áp lực từ nợ xấu và chi phí dự phòng. Triển vọng nửa cuối năm vẫn được hỗ trợ bởi tăng trưởng kinh tế, đầu tư công và chính sách tiền tệ theo hướng hỗ trợ tăng trưởng.

Tương tự, ngành chứng khoán được dự báo tiếp tục phân hóa. Thanh khoản bình quân phiên được kỳ vọng đi ngang so với cùng kỳ, trong khi đà tăng dư nợ cho vay ký quỹ có thể chậm lại do diễn biến thị trường biến động hơn. Tuy nhiên, quy mô cho vay margin vẫn duy trì tăng trưởng nhờ nhiều công ty chứng khoán đã tăng vốn trong nửa cuối năm 2025.

Các công ty chứng khoán lớn được kỳ vọng duy trì tăng trưởng lợi nhuận nhờ doanh thu cho vay, hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) khởi sắc và nguồn thu ổn định từ danh mục đầu tư có tỷ trọng lớn trái phiếu và chứng chỉ tiền gửi. Ngược lại, nhóm công ty quy mô vừa và nhỏ có thể ghi nhận kết quả tự doanh kém tích cực hơn do nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước.

Ở nhóm xây dựng và đầu tư công, triển vọng tăng trưởng tiếp tục được hỗ trợ bởi quy mô vốn đầu tư công duy trì ở mức cao cùng nhiều dự án hạ tầng trọng điểm được triển khai. Tuy nhiên, cơ hội không phân bổ đồng đều giữa các doanh nghiệp, trong khi biên lợi nhuận có thể tiếp tục chịu áp lực do giá nguyên vật liệu xây dựng tăng trong bối cảnh nhu cầu cao và nguồn cung tại một số khu vực còn hạn chế.

Ở nhóm tiêu dùng, triển vọng ngành bán lẻ được đánh giá khả quan khi sức cầu trong nước tiếp tục cải thiện. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm tăng 11,2% so với cùng kỳ, riêng tháng 5 tăng 11,8%, mức cao nhất trong hơn ba năm gần đây. Tăng trưởng thực đạt 6,1%, cho thấy mức cải thiện đến từ sản lượng tiêu thụ.

Bên cạnh đó, các chuỗi bán lẻ hiện đại tiếp tục mở rộng thị phần từ kênh truyền thống, trong khi thương mại điện tử duy trì tốc độ tăng trưởng cao với tổng giá trị giao dịch quý I tăng khoảng 47%. VCBS cho rằng động lực tăng trưởng của ngành đang chuyển từ phục hồi doanh thu sang cải thiện hiệu quả hoạt động.

Đối với bất động sản nhà ở, hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp vẫn chịu áp lực từ mặt bằng lãi suất và tình trạng dư cung cục bộ tại một số khu vực, phân khúc. Tuy nhiên, thị trường được dự báo sẽ phân hóa mạnh hơn, trong đó các doanh nghiệp có nền tảng tài chính lành mạnh, quỹ đất tốt, năng lực triển khai dự án đã được chứng minh hoặc sở hữu các dự án từng vướng mắc pháp lý nhưng nay đã được tháo gỡ được đánh giá có nhiều lợi thế hơn.

Trong khi đó, nhóm bất động sản khu công nghiệp đang đối mặt với một số khó khăn ngắn hạn khi hoạt động cho thuê mới có dấu hiệu chững lại từ tháng 4 do các yếu tố bất định về địa chính trị khiến một bộ phận doanh nghiệp FDI tạm hoãn kế hoạch mở rộng đầu tư.

Ngoài ra, việc thay đổi phương thức hạch toán doanh thu cho thuê có thể tạo áp lực lên lợi nhuận của một số doanh nghiệp trong một vài quý tới. Dù vậy, triển vọng dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi định hướng thu hút vốn đầu tư nước ngoài theo Nghị quyết 10-NQ/TW. Đối với nhóm cao su, kết quả kinh doanh được hỗ trợ bởi giá cao su duy trì ở mức cao, đồng thời một số doanh nghiệp có thể ghi nhận thêm nguồn thu từ đền bù đất và thanh lý cây cao su.

Ngành dầu khí được dự báo tiếp tục ghi nhận sự phân hóa giữa các mắt xích trong chuỗi giá trị. Nhóm thượng nguồn được hưởng lợi từ chu kỳ đầu tư dầu khí mới, nhóm hạ nguồn được hỗ trợ bởi mặt bằng giá dầu ở mức cao, trong khi nhóm trung nguồn duy trì tăng trưởng ổn định nhờ nhu cầu khí và LNG phục hồi. Theo VCBS, an ninh năng lượng và làn sóng đầu tư thượng nguồn vẫn là những động lực chính của ngành trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, sản lượng điện 5 tháng đầu năm 2026 ước tăng 9,4% so với cùng kỳ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất điện gia tăng doanh thu. Việc triển khai nhiều dự án nguồn điện và lưới điện cũng góp phần cải thiện khối lượng công việc của các doanh nghiệp tư vấn và xây lắp điện.

Đối với ngành thép, xu hướng phân hóa giữa doanh nghiệp thượng nguồn và hạ nguồn tiếp tục diễn ra. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), tiêu thụ thép 5 tháng đầu năm đạt 14,93 triệu tấn, tăng 12,9% so với cùng kỳ. Trong đó, thép xây dựng tăng 14,7%, HRC tăng 32,5%, ống thép tăng 7%, trong khi tôn mạ giảm 8%. VCBS cho rằng thép xây dựng và HRC vẫn có triển vọng tích cực trong nửa cuối năm, còn nhóm tôn mạ có thể đối mặt với nhiều thách thức hơn từ các biện pháp phòng vệ thương mại tại thị trường xuất khẩu.

Ở lĩnh vực cảng biển và logistics, việc điều chỉnh tăng giá sàn dịch vụ bốc dỡ container từ đầu năm đang hỗ trợ hoạt động của các cảng nước sâu như Cái Mép - Thị Vải và Lạch Huyện. Đồng thời, xu hướng các hãng tàu toàn cầu gia tăng sử dụng tàu container cỡ lớn tiếp tục tạo lợi thế cho các cụm cảng có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải lớn. Trong khi đó, các cảng sông tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh do hạn chế về luồng lạch và khả năng tiếp nhận tàu lớn.

Thu Hương
Từ khóa:
kết quả kinh doanh lợi nhuận doanh nghiệp vcbs ngân hàng bất động sản dầu khí tiêu dung bán lẻ công ty chứng khoán

Bài liên quan

MBS dự báo áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp quý III giảm mạnh

MBS dự báo áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp quý III giảm mạnh

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Đề xuất nâng trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%, linh hoạt tỷ lệ loại trừ tiền gửi Kho bạc khi tính LDR

Đề xuất nâng trần vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lên 40%, linh hoạt tỷ lệ loại trừ tiền gửi Kho bạc khi tính LDR

Dành cho bạn

Toàn văn phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026

Toàn văn phát biểu của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Tổng Giám đốc điều hành Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

Khối ngoại bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, vẫn gom thêm cổ phiếu VPL và VCK

Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Chứng khoán ngày 19/6: VN-Index giảm điểm nhẹ, dòng tiền vẫn thận trọng

Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách đạt trên 56% dự toán

Kho bạc Nhà nước tăng tốc chuyển đổi số, thu ngân sách đạt trên 56% dự toán

Nâng chuẩn dịch vụ bảo hiểm từ năng lực bồi thường và công nghệ số

Nâng chuẩn dịch vụ bảo hiểm từ năng lực bồi thường và công nghệ số

Đọc thêm

Giải Báo cáo Phát triển bền vững: Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tạo dựng giá trị dài hạn

Giải Báo cáo Phát triển bền vững: Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt tạo dựng giá trị dài hạn

(TBTCO) - Giải Báo cáo Phát triển bền vững (Sustainability Reporting Awards - SRA), thuộc khuôn khổ Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (Vietnam Listed Company Awards - VLCA), đã và đang đóng vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy doanh nghiệp nâng cao chất lượng công bố thông tin và thực hành phát triển bền vững theo các chuẩn mực quốc tế.
Báo chí góp phần xây dựng niềm tin, lan tỏa minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán

Báo chí góp phần xây dựng niềm tin, lan tỏa minh bạch và thúc đẩy sự phát triển bền vững thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), trao đổi với phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương khẳng định, báo chí luôn là lực lượng đồng hành quan trọng cùng cơ quan quản lý trong quá trình xây dựng, phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững; đồng thời giữ vai trò đặc biệt trong việc lan tỏa niềm tin, nâng cao hiểu biết của nhà đầu tư và quảng bá hình ảnh thị trường khi bước vào giai đoạn phát triển mới.
VNDIRECT tham gia hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán của thị trường carbon

VNDIRECT tham gia hệ thống giao dịch, lưu ký và thanh toán của thị trường carbon

(TBTCO) - Sau khi được VSDC và VNX chấp thuận, VNDIRECT đã tham gia cả hệ thống giao dịch và hệ thống lưu ký, thanh toán của thị trường carbon, qua đó hoàn tất kết nối với các cấu phần hạ tầng chính của thị trường này.
MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

MSCI sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách trên thị trường chứng khoán Việt Nam

(TBTCO) - Nhiều cải cách đã được MSCI ghi nhận tại Báo cáo đánh giá khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu năm 2026. Tuy nhiên, tổ chức này cũng chỉ ra những nút thắt cần gỡ và nhấn mạnh sẽ tiếp tục theo dõi những cải cách đang triển khai.
VNX sẵn sàng đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành

VNX sẵn sàng đưa sàn giao dịch các-bon trong nước vào vận hành

(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) cho biết, các điều kiện về pháp lý, hạ tầng công nghệ, quy chế nghiệp vụ và thành viên thị trường cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng chính thức vận hành sàn giao dịch các-bon trong nước.
Khối ngoại bán ròng mạnh FPT, xả gần 780 tỷ đồng chỉ sau hai phiên

Khối ngoại bán ròng mạnh FPT, xả gần 780 tỷ đồng chỉ sau hai phiên

(TBTCO) - Dù VN-Index tăng hơn 24 điểm và lấy lại mốc 1.830 điểm trong phiên phục hồi mạnh ngày 18/6, khối ngoại vẫn duy trì áp lực bán tại FPT. Chỉ trong hai phiên gần nhất, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng gần 800 tỷ đồng cổ phiếu công nghệ này.
Việt Nam đứng trước cơ hội tăng kết nối với dòng vốn quốc tế

Việt Nam đứng trước cơ hội tăng kết nối với dòng vốn quốc tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh dòng vốn toàn cầu tiếp tục dịch chuyển, Việt Nam được đánh giá có cơ hội nâng cao khả năng kết nối với nhà đầu tư quốc tế. Để hiện thực hóa mục tiêu này, việc phát triển trung tâm tài chính quốc tế cùng với hoàn thiện hạ tầng và thể chế thị trường được xem là những điều kiện quan trọng.
Quỹ hưu trí trước "cửa sổ cơ hội" 10 năm của Việt Nam

Quỹ hưu trí trước "cửa sổ cơ hội" 10 năm của Việt Nam

(TBTCO) - Chỉ còn khoảng một thập kỷ trước khi Việt Nam bước sâu vào giai đoạn già hóa dân số. "Cửa sổ 10 năm" này cũng là cơ hội để xây dựng các định chế đầu tư dài hạn, đặc biệt là quỹ hưu trí và sẽ rất khó có thể đuổi kịp tốc độ phát triển của các quốc gia khác nếu bỏ lỡ.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không quốc tế

Hải quan nâng cao năng lực kiểm soát hành khách tại các cảng hàng không quốc tế

Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu

Hưng Thịnh Land, Đầu tư Nam Long, DIC Corp bị xử phạt do vi phạm quy định về trái phiếu

Tổng công ty Khoáng sản TKV tổ chức phiên chào giá cạnh tranh mua tinh quặng sắt

Tổng công ty Khoáng sản TKV tổ chức phiên chào giá cạnh tranh mua tinh quặng sắt

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Giải ngân đầu tư công chậm: Điểm nghẽn nằm ngoài khâu thanh toán

Giải ngân đầu tư công chậm: Điểm nghẽn nằm ngoài khâu thanh toán

Chứng khoán phái sinh ngày 19/6: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index rung lắc

Chứng khoán phái sinh ngày 19/6: Chênh lệch dương duy trì dù VN30-Index rung lắc

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

BIDV có Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc mới từ ngày 1/7

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Ngày 18/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh lên đỉnh, hồ tiêu giảm

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Thế khó của tân Chủ tịch Fed tại cuộc họp quyết định lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Giá vàng hôm nay ngày 19/6: Vàng nhẫn đồng loạt điều chỉnh giảm

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Tỷ giá USD hôm nay (17/6): Tỷ giá trung tâm lập đỉnh 9 tháng, thị trường chờ quyết định lãi suất từ Fed

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +80.48
20/06 | +80.48 (7,500.58 +80.48 (+1.08%))
DJI +72.15
20/06 | +72.15 (51,564.70 +72.15 (+0.14%))
IXIC +496.28
20/06 | +496.28 (26,517.93 +496.28 (+1.91%))
NYA +29.98
20/06 | +29.98 (23,499.74 +29.98 (+0.13%))
XAX -81.87
20/06 | -81.87 (7,938.08 -81.87 (-1.02%))
BUK100P -3.43
20/06 | -3.43 (1,028.16 -3.43 (-0.33%))
RUT +61.78
20/06 | +61.78 (2,979.77 +61.78 (+2.12%))
VIX +0.38
20/06 | +0.38 (16.78 +0.38 (+2.32%))
FTSE -36.43
20/06 | -36.43 (10,363.27 -36.43 (-0.35%))
GDAXI -40.98
20/06 | -40.98 (24,985.82 -40.98 (-0.16%))
FCHI -46.84
20/06 | -46.84 (8,421.14 -46.84 (-0.55%))
STOXX50E -30.14
20/06 | -30.14 (6,293.13 -30.14 (-0.48%))
N100 -4.11
20/06 | -4.11 (1,926.73 -4.11 (-0.21%))
BFX -1.23
20/06 | -1.23 (5,647.65 -1.23 (-0.02%))
MOEX.ME -0.11
20/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -387.35
20/06 | -387.35 (23,924.81 -387.35 (-1.59%))
STI -20.14
20/06 | -20.14 (5,192.70 -20.14 (-0.39%))
AXJO -82.40
20/06 | -82.40 (8,828.70 -82.40 (-0.92%))
AORD -79.50
20/06 | -79.50 (9,047.30 -79.50 (-0.87%))
BSESN -607.08
20/06 | -607.08 (76,802.90 -607.08 (-0.78%))
JKSE +4.80
20/06 | +4.80 (6,177.14 +4.80 (+0.08%))
KLSE +0.64
20/06 | +0.64 (1,712.03 +0.64 (+0.04%))
NZ50 +132.32
20/06 | +132.32 (13,495.63 +132.32 (+0.99%))
KS11 -11.42
20/06 | -11.42 (9,052.42 -11.42 (-0.13%))
TWII +587.81
20/06 | +587.81 (46,465.20 +587.81 (+1.28%))
GSPTSE -22.17
20/06 | -22.17 (34,947.09 -22.17 (-0.06%))
BVSP -362.20
20/06 | -362.20 (167,915.34 -362.20 (-0.22%))
MXX -755.73
20/06 | -755.73 (67,509.38 -755.73 (-1.11%))
IPSA +46.19
20/06 | +46.19 (10,883.18 +46.19 (+0.43%))
MERV -49,131.50
20/06 | -49,131.50 (3,284,275.25 -49,131.50 (-1.47%))
TA125.TA -26.43
20/06 | -26.43 (4,081.52 -26.43 (-0.64%))
CASE30 +574.60
20/06 | +574.60 (52,621.80 +574.60 (+1.10%))
JN0U.JO -198.58
20/06 | -198.58 (6,811.83 -198.58 (-2.83%))
DX-Y.NYB -0.04
20/06 | -0.04 (100.81 -0.04 (-0.04%))
125904-USD-STRD -43.39
20/06 | -43.39 (2,776.74 -43.39 (-1.54%))
XDB -0.84
20/06 | -0.84 (132.06 -0.84 (-0.63%))
XDE -0.44
20/06 | -0.44 (114.61 -0.44 (-0.38%))
000001.SS -17.59
20/06 | -17.59 (4,090.48 -17.59 (-0.43%))
N225 +196.57
20/06 | +196.57 (71,250.06 +196.57 (+0.28%))
XDN -0.29
20/06 | -0.29 (61.96 -0.29 (-0.47%))
XDA +0.07
20/06 | +0.07 (70.20 +0.07 (+0.10%))