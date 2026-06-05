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Tích sản định kỳ: Khi đầu tư chứng khoán trở thành thói quen tài chính của người Việt

08:00 | 05/06/2026
(TBTCO) - Sau nhiều năm phát triển mạnh mẽ, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý trong tư duy của nhà đầu tư cá nhân. Nếu trước đây, việc tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn hay "bắt sóng" thị trường thường được ưu tiên, thì ngày càng nhiều nhà đầu tư lựa chọn cách tiếp cận bền vững hơn: đầu tư đều đặn, kỷ luật và hướng đến mục tiêu dài hạn.
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Tích sản định kỳ: Khi đầu tư chứng khoán trở thành thói quen tài chính của người Việt
Chương trình Tích sản định kỳ của KBSV với khuyến mãi hấp dẫn diễn ra từ 01/06/2026 - 31/08/2026

Trong bối cảnh đó, Chứng khoán KB Việt Nam tiếp tục thúc đẩy hoạt động đầu tư dài hạn thông qua chương trình “Tích sản định kỳ”, được triển khai sau thành công của chiến dịch “Đầu tư tích sản - Đi lên cùng Việt Nam” ra mắt cuối năm 2024. Chương trình được xây dựng nhằm hỗ trợ nhà đầu tư duy trì thói quen tích lũy tài sản đều đặn thông qua tính năng mua cổ phiếu định kỳ trên các nền tảng giao dịch của KBSV.

Cốt lõi của chiến lược này của KBSV dựa trên nguyên lý trung bình hóa chi phí (Dollar Cost Averaging - DCA). Khi thị trường điều chỉnh giảm, một lượng vốn cố định sẽ mua được số lượng cổ phần nhiều hơn; khi thị trường tăng, giá trị tổng tài sản sẽ tăng trưởng theo xu hướng chung. Đây là giải pháp quản trị rủi ro thông minh, giúp triệt tiêu áp lực từ các biến động ngắn hạn và hạn chế tối đa rủi ro giải ngân tại vùng đỉnh của thị trường.

Theo đó, nhà đầu tư duy trì việc tích lũy tài sản một cách đều đặn, thay vì bị chi phối bởi những biến động ngắn hạn của thị trường. Chỉ với số vốn từ vài trăm nghìn đồng cho mỗi lần đầu tư, nhà đầu tư đã có thể bắt đầu hành trình tích sản và hình thành thói quen quản lý tài chính dài hạn.

Tích sản định kỳ: Khi đầu tư chứng khoán trở thành thói quen tài chính của người Việt
Tích sản cổ phiếu - Đầu tư đều đặn, kiến tạo tương lai vững vàng

Sản phẩm Tích lũy định kỳ của KBSV khẳng định ưu thế vượt trội thông qua việc giải quyết triệt để các rào cản của phương thức đầu tư truyền thống. Nhà đầu tư chỉ cần thiết lập kế hoạch một lần trên ứng dụng KB Buddy. Hệ thống sẽ tự động trích vốn theo tần suất như tuần hoặc tháng để thực hiện lệnh mua các mã cổ phiếu thuộc danh mục mục tiêu. Nhằm khuyến khích nhà đầu tư duy trì đều đặn kế hoạch tích sản, KBSV cũng dành tặng các phần quà là tiền mặt gửi trực tiếp vào tài khoản chứng khoán cho khách hàng thực hiện thành công lệnh mua cổ phiếu định kỳ trên ứng dụng KB Buddy hoặc website KB Buddy WTS.

Tìm hiểu thông tin chi tiết về chương trình “Tích sản định kỳ” của KBSV TẠI ĐÂY!

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cũng không cần quá lo lắng trong việc lựa chọn danh mục bởi đã có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia KBSV. Trên nền tảng năng lực phân tích chuyên sâu, các danh mục được định hướng vào những doanh nghiệp có nền tảng kinh doanh vững chắc, dòng tiền ổn định và khả năng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Giải pháp mua cổ phiếu tích lũy định kỳ của KBSV cho thấy đầu tư chứng khoán không còn là đặc quyền của những tổ chức tài chính lớn hay các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Với sự đồng hành từ KBSV, bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể tiếp cận một phương thức quản trị tài sản khoa học, hướng tới các mục tiêu tài chính dài hạn một cách an tâm và hiệu quả.

Hoàng Minh
Từ khóa:
Tích sản định kỳ đầu tư chứng khoán kbsv chứng khoán kb

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