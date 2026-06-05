Chứng khoán

Vinacapital: Thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách

Tùng Linh

Tùng Linh

09:03 | 05/06/2026
(TBTCO) - Theo chuyên gia của VinaCapital, nhiều cổ phiếu trên thị trường chứng khoán đang được định giá ở mức thấp như giai đoạn khủng hoảng, trong khi nền kinh tế vẫn duy trì sức chống chịu tốt. Tác động tích cực từ các cải cách lớn dự kiến sẽ được phản ánh dần theo thời gian.
aa

Định giá thị trường hấp dẫn

Dù bứt phá và lập đỉnh lịch sử trong tuần đầu tháng 5/2026, VN-Index đã lui về kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.850 - 1.860 điểm vào cuối tháng 5/2026. Trong báo cáo vừa công bố mới đây, ông Michael Kokalari, Giám đốc Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Nghiên cứu Thị trường của VinaCapital cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ghi nhận mức định giá hấp dẫn hiếm thấy trong nhiều năm qua, dù nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực và lợi nhuận doanh nghiệp vượt xa kỳ vọng.

Vinacapital: Thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách
Định giá VN-Index sau khi loại trừ nhóm Vingroup

VN-Index hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 13 lần, trong khi tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được kỳ vọng đạt 15%. Tuy nhiên, nếu loại bỏ tác động của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, phần lớn thị trường đang được giao dịch ở mức định giá thấp hơn đáng kể. Theo VinaCapital, hơn 70% số cổ phiếu trên thị trường hiện có P/E dưới 10 lần - vùng định giá thường chỉ xuất hiện trong các giai đoạn khủng hoảng.

Định giá thị trường đang ở mức thường thấy trong giai đoạn khủng hoảng, dù kinh tế Việt Nam vẫn giữ được sức chống chịu tốt.

Điều này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt. VinaCapital dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 có thể đạt khoảng 7%, trong khi xuất khẩu công nghệ cao tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

“Chúng tôi tin rằng Chính phủ Việt Nam có đủ năng lực ứng phó với các thách thức này và kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2026 đạt mức 7%”, ông Michael Kokalari dự báo. Theo các chuyên gia từ Vinacapital, việc đóng cửa Eo biển Hormuz là thách thức lớn đối với châu Á. Chiến lược “ngoại giao cây tre” đã giúp Việt Nam bảo đảm đủ nguồn cung dầu, qua đó hạn chế đáng kể tác động tiêu cực từ cuộc chiến. Đến nay, cuộc chiến chưa gây xáo trộn đáng kể đến đời sống tại Việt Nam, trái ngược với tình hình tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Một trong những lý do Việt Nam có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng là cả Trung Quốc và Nhật Bản đều có động lực kinh tế để duy trì hoạt động của các nhà máy tại Việt Nam, nơi cả hai nước đều có nhiều nhà máy sản xuất hoạt động.

Đáng chú ý, xuất khẩu máy tính và điện tử của Việt Nam tăng gần 50% trong những tháng đầu năm 2026, nối tiếp mức tăng trưởng tương tự của năm trước nhờ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết cũng vượt xa kỳ vọng. Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 51% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với dự báo đồng thuận khoảng 15%.

Ngay cả khi loại trừ đóng góp đột biến từ Vinhomes (VHM), tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn đạt khoảng 30%, gấp đôi kỳ vọng của thị trường. Đà tăng trưởng được ghi nhận ở nhiều nhóm ngành như bất động sản, vật liệu xây dựng, bán lẻ, năng lượng và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ba yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup trong năm nay được các chuyên gia chỉ ra, bao gồm kế hoạch tái cấu trúc VinFast (VFS), kế hoạch IPO của Green SM (GSM) - công ty taxi thuộc Vingroup tại thị trường quốc tế và kết quả kinh doanh bứt phá của Vinhomes.

Theo VinaCapital, sự phân hóa hiện nay xuất phát một phần từ việc nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL đã nâng tỷ trọng trong VN-Index từ khoảng 8% cách đây hai năm lên gần 30% hiện nay.

Năm 2025, VN-Index tăng khoảng 41%, nhưng nếu loại bỏ nhóm cổ phiếu này, mức tăng chỉ còn khoảng 10%. Trong năm nay, diễn biến tương tự tiếp tục xuất hiện khi nhóm Vingroup đóng góp đáng kể vào mức tăng của chỉ số chung.

Dư địa từ cải cách nền kinh tế

Dù vậy, VinaCapital cũng lưu ý thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, áp lực lạm phát, mặt bằng lãi suất cao hơn và xu hướng rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, khối ngoại đã bán ròng khoảng 2 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam từ đầu năm đến nay, sau khi bán ròng khoảng 5 tỷ USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, công ty quản lý quỹ này cho rằng thị trường hiện chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách đang được Chính phủ triển khai.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang triển khai một loạt cải cách trên diện rộng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các tiêu chí liên quan đến việc được đưa vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell, cũng như tháo gỡ để tái khởi động các dự án bất động sản bị đình trệ...

“Chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách này, do lợi ích sẽ được hiện thực hóa dần theo thời gian thông qua thanh khoản cải thiện, số lượng doanh nghiệp niêm yết gia tăng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và việc tái khởi động các dự án chậm tiến độ”, báo cáo của VinaCapital nhấn mạnh.

Ngoài ra, chuyên gia của VinaCapital cũng lưu ý rằng tăng trưởng lợi nhuận cả một ngành có thể chỉ chịu tác động đáng kể từ một hoặc hai cổ phiếu chủ chốt. Vì vậy, chiến lược quản lý danh mục chủ động tại Việt Nam là đặc biệt quan trọng, bởi việc lựa chọn đúng các cổ phiếu dẫn dắt có thể tạo khác biệt lớn đối với hiệu quả đầu tư.

Tùng Linh
Từ khóa:
chứng khoán vn-index vinacapital

Bài liên quan

Chứng khoán phái sinh tháng 5/2026: Thanh khoản giảm, khối ngoại tăng tỷ trọng giao dịch

Chứng khoán phái sinh tháng 5/2026: Thanh khoản giảm, khối ngoại tăng tỷ trọng giao dịch

Khối ngoại bán ròng gần 5.740 tỷ đồng, tâm điểm cổ phiếu Vingroup (VIC)

Khối ngoại bán ròng gần 5.740 tỷ đồng, tâm điểm cổ phiếu Vingroup (VIC)

Khối ngoại gom hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT sau 2 phiên

Khối ngoại gom hơn 1.000 tỷ đồng cổ phiếu FPT sau 2 phiên

Dành cho bạn

Thủ tướng Lào và Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Lào và Campuchia sẽ thăm chính thức Việt Nam

Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững

Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững

Thanh khoản ngân hàng chịu sức ép khi M2 sụt giảm, chênh lệch tín dụng và huy động sát 2 triệu tỷ đồng

Thanh khoản ngân hàng chịu sức ép khi M2 sụt giảm, chênh lệch tín dụng và huy động sát 2 triệu tỷ đồng

Phát triển nhà ở cho thuê: Yêu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hóa

Phát triển nhà ở cho thuê: Yêu cầu cấp thiết trong quá trình đô thị hóa

Chứng khoán ngày 4/6: VN-Index tăng điểm trở lại, thị trường chờ tín hiệu xác nhận xu hướng

Chứng khoán ngày 4/6: VN-Index tăng điểm trở lại, thị trường chờ tín hiệu xác nhận xu hướng

Chứng khoán phái sinh ngày 4/6: Chênh lệch dương trở lại khi giá hợp đồng tương lai hồi phục nhanh

Chứng khoán phái sinh ngày 4/6: Chênh lệch dương trở lại khi giá hợp đồng tương lai hồi phục nhanh

Đọc thêm

Ngành bán lẻ tiếp tục được tiếp sức từ các chính sách kích cầu

Ngành bán lẻ tiếp tục được tiếp sức từ các chính sách kích cầu

(TBTCO) - Các chính sách kích cầu tiêu dùng, tăng thu nhập khả dụng và đẩy mạnh đầu tư công đang tạo nền tảng hỗ trợ ngành bán lẻ. Nhiều phân khúc từ công nghệ, dược phẩm đến thực phẩm và trang sức được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý II/2026.
ACB chốt lịch chia cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 58.000 tỷ đồng

ACB chốt lịch chia cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 58.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng ACB vừa chốt ngày 16/6 là ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông nhận cổ tức năm 2025 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu, với tổng tỷ lệ 20%. Theo kế hoạch, ngân hàng sẽ phát hành tối đa gần 668 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 13%, qua đó, nâng vốn điều lệ thêm 6.677,6 tỷ đồng, lên hơn 58.000 tỷ đồng, tiếp tục củng cố năng lực tài chính và nền tảng tăng trưởng.
Huy động hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5

Huy động hơn 33.600 tỷ đồng trái phiếu chính phủ trong tháng 5

(TBTCO) - Thông qua 17 đợt đấu thầu trong tháng 5, Kho bạc Nhà nước huy động được 33.630 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. Kỳ hạn 5 năm và 10 năm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong tổng khối lượng phát hành.
Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% để duy trì tư cách công ty đại chúng

Becamex lên kế hoạch giảm sở hữu Nhà nước xuống 65% để duy trì tư cách công ty đại chúng

(TBTCO) - Becamex hiện có 9.220 cổ đông không phải cổ đông lớn nhưng chỉ nắm giữ 4,56% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Con số này thấp hơn nhiều mức quy định 10%.
Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, có thể thu về hơn 900 tỷ đồng

Petrolimex dự kiến bán toàn bộ cổ phiếu quỹ, có thể thu về hơn 900 tỷ đồng

(TBTCO) - Chủ trương bán toàn bộ 23,29 triệu cổ phiếu quỹ đang nắm giữ ngoài giúp Petrolimex đáp ứng điều kiện công ty đại chúng theo quy định pháp luật, còn tăng cường năng lực tài chính, ghi nhận khoản chênh lệch vào thặng dư vốn cổ phần.
Chứng khoán phái sinh ngày 3/6: Thanh khoản hồi phục, chênh lệch âm mở rộng

Chứng khoán phái sinh ngày 3/6: Thanh khoản hồi phục, chênh lệch âm mở rộng

(TBTCO) - Sắc xanh đã trở lại tại một số hợp đồng phái sinh trong phiên 3/6. Tuy nhiên, chênh lệch âm vẫn mở rộng do mức hồi phục khiêm tốn.
OCB tiếp đà tăng vốn lên hơn 30.625 tỷ đồng khi vừa vượt mốc dư nợ 200.000 tỷ đồng

OCB tiếp đà tăng vốn lên hơn 30.625 tỷ đồng khi vừa vượt mốc dư nợ 200.000 tỷ đồng

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước vừa chấp thuận cho OCB tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 3.994,6 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 30.625 tỷ đồng. Động thái tăng vốn diễn ra trong bối cảnh OCB lần đầu vượt mốc dư nợ cho vay 200.000 tỷ đồng và đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số dưới sự điều hành của quyền Tổng Giám đốc mới, chuyên gia về AI.
AI đang tái định hình bản đồ đầu tư toàn cầu: Cơ hội mới cho doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam

AI đang tái định hình bản đồ đầu tư toàn cầu: Cơ hội mới cho doanh nghiệp và thị trường vốn Việt Nam

(TBTCO) - Trí tuệ nhân tạo (AI) không còn là câu chuyện riêng của ngành công nghệ, mà đang trở thành động lực làm thay đổi năng suất, lợi thế cạnh tranh và dòng vốn đầu tư trên toàn cầu. Tại chương trình Gateway to Vietnam "The AI Reset" do SSI tổ chức ngày 3/6, các chuyên gia cho rằng, AI đang mở ra một chu kỳ tăng trưởng mới, đồng thời tạo cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ và kinh tế số.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Ngày 5/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt suy giảm

Vinacapital: Thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách

Vinacapital: Thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 445,12 tỷ USD

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Tỷ giá USD hôm nay (5/6): Tỷ giá trung tâm nhích lên 25.147 đồng, DXY duy trì vùng đỉnh 2 tháng

Khi an toàn tài chính trở thành sức hút dòng tiền mới

Khi an toàn tài chính trở thành sức hút dòng tiền mới

Tích sản định kỳ: Khi đầu tư chứng khoán trở thành thói quen tài chính của người Việt

Tích sản định kỳ: Khi đầu tư chứng khoán trở thành thói quen tài chính của người Việt

Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 5/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức 139.000 đồng/kg

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm tại nhiều địa phương trên cả nước

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá gas giữa các thương hiệu và khu vực có sự chênh lệch rõ rệt

Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Ngày 5/6: Giá cao su trong nước không đổi

Ngày 5/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Ngày 5/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long ổn định, giao dịch chậm

Tài sản số bước vào chu kỳ mới: Cơ hội đi cùng yêu cầu quản trị rủi ro

Tài sản số bước vào chu kỳ mới: Cơ hội đi cùng yêu cầu quản trị rủi ro

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Chủ trương nhất quán của Việt Nam là nghiêm cấm mọi hình thức lao động cưỡng bức

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Thuế tỉnh Gia Lai công khai thông tin 59 doanh nghiệp, cá nhân nợ thuế và các khoản thu

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Dòng tiền ETF quý II/2026 có thể tập trung vào MSB, VCK và VPL

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Tỷ giá USD hôm nay (4/6): Tỷ giá USD bán ra chạm trần, đồng Yên suy yếu chạm ngưỡng 160 JPY/USD

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Ngày 4/6: Giá heo hơi đồng loạt chững giá ở cả 3 miền

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (3/6): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, DXY nhích nhẹ giữa bất định đàm phán Mỹ - Iran

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Hai đại dự án đường sắt giải ngân chậm, đề xuất điều chuyển 55.000 tỷ đồng vốn

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 3/6: Giá vàng tiếp tục giảm về quanh 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 3/6: Giá gas bán lẻ giữa các hãng xuất hiện chênh lệch

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 2/6: Giá gas bán lẻ phân hóa rõ nét giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Ngày 4/6: Giá gas bán lẻ có sự chênh lệch giữa các khu vực

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đạt 219.358,8 tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: 5 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 254,1 nghìn tỷ đồng

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Infographics: Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng 11,2%

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +30.63
05/06 | +30.63 (7,584.31 +30.63 (+0.41%))
DJI +874.86
05/06 | +874.86 (51,561.93 +874.86 (+1.73%))
IXIC -23.02
05/06 | -23.02 (26,830.96 -23.02 (-0.09%))
NYA +296.28
05/06 | +296.28 (23,572.77 +296.28 (+1.27%))
XAX +37.89
05/06 | +37.89 (8,788.47 +37.89 (+0.43%))
BUK100P +0.38
05/06 | +0.38 (1,028.20 +0.38 (+0.04%))
RUT +41.81
05/06 | +41.81 (2,935.33 +41.81 (+1.45%))
VIX -0.66
05/06 | -0.66 (15.40 -0.66 (-4.11%))
FTSE +28.02
05/06 | +28.02 (10,360.32 +28.02 (+0.27%))
GDAXI +149.01
05/06 | +149.01 (24,944.95 +149.01 (+0.60%))
FCHI +93.87
05/06 | +93.87 (8,244.29 +93.87 (+1.15%))
STOXX50E +49.76
05/06 | +49.76 (6,103.33 +49.76 (+0.82%))
N100 +12.39
05/06 | +12.39 (1,866.80 +12.39 (+0.67%))
BFX +38.03
05/06 | +38.03 (5,538.33 +38.03 (+0.69%))
MOEX.ME -0.11
05/06 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -126.15
05/06 | -126.15 (25,127.25 -126.15 (-0.50%))
STI -0.40
05/06 | -0.40 (5,067.13 -0.40 (-0.01%))
AXJO -44.30
05/06 | -44.30 (8,641.80 -44.30 (-0.51%))
AORD -44.80
05/06 | -44.80 (8,872.10 -44.80 (-0.50%))
BSESN +13.84
05/06 | +13.84 (74,360.01 +13.84 (+0.02%))
JKSE -44.36
05/06 | -44.36 (5,795.43 -44.36 (-0.76%))
KLSE +13.89
05/06 | +13.89 (1,697.15 +13.89 (+0.83%))
NZ50 +41.76
05/06 | +41.76 (13,143.37 +41.76 (+0.32%))
KS11 -342.21
05/06 | -342.21 (8,297.20 -342.21 (-3.96%))
TWII -530.83
05/06 | -530.83 (45,146.63 -530.83 (-1.16%))
GSPTSE +415.52
05/06 | +415.52 (35,217.06 +415.52 (+1.19%))
BVSP -3,867.02
05/06 | -3,867.02 (170,330.62 -3,867.02 (-2.22%))
MXX -893.63
05/06 | -893.63 (67,392.19 -893.63 (-1.31%))
IPSA -55.90
05/06 | -55.90 (10,304.04 -55.90 (-0.54%))
MERV +10,315.25
05/06 | +10,315.25 (3,174,511.25 +10,315.25 (+0.33%))
TA125.TA -20.14
05/06 | -20.14 (4,206.36 -20.14 (-0.48%))
CASE30 +88.10
05/06 | +88.10 (52,652.50 +88.10 (+0.17%))
JN0U.JO -37.29
05/06 | -37.29 (6,910.11 -37.29 (-0.54%))
DX-Y.NYB -0.01
05/06 | -0.01 (99.40 -0.01 (-0.01%))
125904-USD-STRD +19.72
05/06 | +19.72 (2,762.59 +19.72 (+0.72%))
XDB +0.06
05/06 | +0.06 (134.26 +0.06 (+0.04%))
XDE +0.16
05/06 | +0.16 (116.14 +0.16 (+0.14%))
000001.SS +2.91
05/06 | +2.91 (4,060.69 +2.91 (+0.07%))
N225 -972.91
05/06 | -972.91 (66,497.78 -972.91 (-1.44%))
XDN +0.02
05/06 | +0.02 (62.49 +0.02 (+0.03%))
XDA +0.05
05/06 | +0.05 (71.39 +0.05 (+0.07%))