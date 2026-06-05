Vinacapital: Thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách

Định giá thị trường hấp dẫn

Dù bứt phá và lập đỉnh lịch sử trong tuần đầu tháng 5/2026, VN-Index đã lui về kiểm định ngưỡng hỗ trợ 1.850 - 1.860 điểm vào cuối tháng 5/2026. Trong báo cáo vừa công bố mới đây, ông Michael Kokalari, Giám đốc Phân tích Kinh tế Vĩ mô và Nghiên cứu Thị trường của VinaCapital cho biết, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ghi nhận mức định giá hấp dẫn hiếm thấy trong nhiều năm qua, dù nền kinh tế vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực và lợi nhuận doanh nghiệp vượt xa kỳ vọng.

Định giá VN-Index sau khi loại trừ nhóm Vingroup

VN-Index hiện giao dịch ở mức P/E dự phóng khoảng 13 lần, trong khi tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 được kỳ vọng đạt 15%. Tuy nhiên, nếu loại bỏ tác động của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup, phần lớn thị trường đang được giao dịch ở mức định giá thấp hơn đáng kể. Theo VinaCapital, hơn 70% số cổ phiếu trên thị trường hiện có P/E dưới 10 lần - vùng định giá thường chỉ xuất hiện trong các giai đoạn khủng hoảng.

Định giá thị trường đang ở mức thường thấy trong giai đoạn khủng hoảng, dù kinh tế Việt Nam vẫn giữ được sức chống chịu tốt.

Điều này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì sức chống chịu tương đối tốt. VinaCapital dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 có thể đạt khoảng 7%, trong khi xuất khẩu công nghệ cao tiếp tục bứt phá mạnh mẽ.

“Chúng tôi tin rằng Chính phủ Việt Nam có đủ năng lực ứng phó với các thách thức này và kỳ vọng tăng trưởng GDP năm 2026 đạt mức 7%”, ông Michael Kokalari dự báo. Theo các chuyên gia từ Vinacapital, việc đóng cửa Eo biển Hormuz là thách thức lớn đối với châu Á. Chiến lược “ngoại giao cây tre” đã giúp Việt Nam bảo đảm đủ nguồn cung dầu, qua đó hạn chế đáng kể tác động tiêu cực từ cuộc chiến. Đến nay, cuộc chiến chưa gây xáo trộn đáng kể đến đời sống tại Việt Nam, trái ngược với tình hình tại Ấn Độ, Indonesia và Philippines. Một trong những lý do Việt Nam có thể đảm bảo nguồn cung năng lượng là cả Trung Quốc và Nhật Bản đều có động lực kinh tế để duy trì hoạt động của các nhà máy tại Việt Nam, nơi cả hai nước đều có nhiều nhà máy sản xuất hoạt động.

Đáng chú ý, xuất khẩu máy tính và điện tử của Việt Nam tăng gần 50% trong những tháng đầu năm 2026, nối tiếp mức tăng trưởng tương tự của năm trước nhờ nhu cầu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh quý I/2026 của các doanh nghiệp niêm yết cũng vượt xa kỳ vọng. Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tăng 51% so với cùng kỳ, cao hơn nhiều so với dự báo đồng thuận khoảng 15%.

Ngay cả khi loại trừ đóng góp đột biến từ Vinhomes (VHM), tăng trưởng lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết vẫn đạt khoảng 30%, gấp đôi kỳ vọng của thị trường. Đà tăng trưởng được ghi nhận ở nhiều nhóm ngành như bất động sản, vật liệu xây dựng, bán lẻ, năng lượng và hàng tiêu dùng thiết yếu.

Ba yếu tố chính thúc đẩy đà tăng của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup trong năm nay được các chuyên gia chỉ ra, bao gồm kế hoạch tái cấu trúc VinFast (VFS), kế hoạch IPO của Green SM (GSM) - công ty taxi thuộc Vingroup tại thị trường quốc tế và kết quả kinh doanh bứt phá của Vinhomes.

Theo VinaCapital, sự phân hóa hiện nay xuất phát một phần từ việc nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup gồm VIC, VHM, VRE và VPL đã nâng tỷ trọng trong VN-Index từ khoảng 8% cách đây hai năm lên gần 30% hiện nay.

Năm 2025, VN-Index tăng khoảng 41%, nhưng nếu loại bỏ nhóm cổ phiếu này, mức tăng chỉ còn khoảng 10%. Trong năm nay, diễn biến tương tự tiếp tục xuất hiện khi nhóm Vingroup đóng góp đáng kể vào mức tăng của chỉ số chung.

Dư địa từ cải cách nền kinh tế

Dù vậy, VinaCapital cũng lưu ý thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức như căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, áp lực lạm phát, mặt bằng lãi suất cao hơn và xu hướng rút vốn của nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, khối ngoại đã bán ròng khoảng 2 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam từ đầu năm đến nay, sau khi bán ròng khoảng 5 tỷ USD trong năm 2025.

Tuy nhiên, công ty quản lý quỹ này cho rằng thị trường hiện chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách đang được Chính phủ triển khai.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang triển khai một loạt cải cách trên diện rộng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các tiêu chí liên quan đến việc được đưa vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE Russell, cũng như tháo gỡ để tái khởi động các dự án bất động sản bị đình trệ...

“Chúng tôi cho rằng thị trường chứng khoán vẫn chưa phản ánh đầy đủ tác động của các cải cách này, do lợi ích sẽ được hiện thực hóa dần theo thời gian thông qua thanh khoản cải thiện, số lượng doanh nghiệp niêm yết gia tăng, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và việc tái khởi động các dự án chậm tiến độ”, báo cáo của VinaCapital nhấn mạnh.

Ngoài ra, chuyên gia của VinaCapital cũng lưu ý rằng tăng trưởng lợi nhuận cả một ngành có thể chỉ chịu tác động đáng kể từ một hoặc hai cổ phiếu chủ chốt. Vì vậy, chiến lược quản lý danh mục chủ động tại Việt Nam là đặc biệt quan trọng, bởi việc lựa chọn đúng các cổ phiếu dẫn dắt có thể tạo khác biệt lớn đối với hiệu quả đầu tư.