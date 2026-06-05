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Meey Global nộp dự thảo hồ sơ đăng ký theo hình thức bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ

11:15 | 05/06/2026
(TBTCO) - Hà Nội, Việt Nam (Ngày 1 tháng 6 năm 2026) - Meey Global Corp (“Meey Global”) thông báo đã nộp dự thảo hồ sơ đăng ký theo hình thức bảo mật theo Mẫu F-1 lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) dự kiến của công ty.
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Số lượng cổ phiếu được chào bán và biên độ giá cho đợt chào bán dự kiến vẫn chưa được xác định. Đợt IPO dự kiến sẽ được thực hiện sau khi SEC hoàn tất quy trình xem xét, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các điều kiện liên quan khác.

Thông cáo báo chí này không cấu thành đề nghị chào bán hay chào mời mua bất kỳ chứng khoán nào. Mọi đề nghị, lời chào mời hoặc việc mua bán chứng khoán sẽ được thực hiện theo đúng các yêu cầu đăng ký quy định tại Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi bổ sung (“Đạo luật Chứng khoán”). Thông báo này được phát hành theo Quy tắc 135 thuộc Đạo luật Chứng khoán.

Giới thiệu về Meey Global Corp

Meey Global là công ty mẹ (holding company) thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua công ty con được thành lập năm 2019 là Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land (“Meey Land”) - một công ty công nghệ bất động sản (PropTech) tại Việt Nam, lấy dữ liệu và công nghệ làm nền tảng.

Meey Global nộp dự thảo hồ sơ đăng ký theo hình thức bảo mật lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ

Meey Land phát triển, vận hành và thương mại hóa một hệ sinh thái tích hợp gồm các nền tảng bất động sản số và dịch vụ dữ liệu thông minh, hướng đến mục tiêu hiện đại hóa thị trường bất động sản Việt Nam. Danh mục sản phẩm của công ty là bộ công nghệ độc quyền được xây dựng để giải quyết những bất cập cố hữu của thị trường, từ tình trạng phân mảnh thông tin, thiếu minh bạch trong giao dịch, định giá thiếu chính xác, đến hiệu quả vận hành thấp và mức độ chuyển đổi số còn hạn chế trong cộng đồng môi giới và doanh nghiệp bất động sản.

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Meey Global ủy ban chứng khoán Meey Global Corp công ty cổ phần tập đoàn meey land

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