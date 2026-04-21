Tài chính

Quy định mới về Báo cáo tài chính nhà nước

Hà Phương

06:01 | 21/04/2026
(TBTCO) - Chính phủ mới ban hành Nghị định số 140/2026/NĐ-CP quy định về Báo cáo tài chính nhà nước, trong đó quy định rõ nội dung Báo cáo tài chính nhà nước; lập, gửi, công khai Báo cáo tài chính nhà nước; trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước.
Theo quy định, Báo cáo tình hình tài chính nhà nước là báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để phản ánh toàn bộ thông tin về tài sản, nguồn vốn của Nhà nước hoặc do Nhà nước kiểm soát trên phạm vi toàn quốc hoặc phạm vi tỉnh tại thời điểm kết thúc kỳ báo cáo.

Nội dung của Báo cáo tình hình tài chính nhà nước gồm: tài sản của Nhà nước, nguồn vốn của Nhà nước (gồm nợ phải trả và tài sản thuần của Nhà nước).

Báo cáo tài chính nhà nước được thực hiện công khai bằng một hoặc một số hình thức: đăng trên cổng thông tin điện tử, phát hành ấn phẩm, niêm yết... Ảnh minh họa.

Công khai Báo cáo tài chính nhà nước

Nghị định số 140/2026/NĐ-CP quy định: UBND cấp tỉnh công khai các thông tin Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh, bao gồm: tài sản của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; doanh thu, chi phí và thặng dư/thâm hụt trong năm hoạt động tài chính nhà nước; lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi tỉnh; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia; các số liệu, tài liệu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Bộ Tài chính công khai các thông tin Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc, bao gồm: tài sản của Nhà nước; nguồn vốn của Nhà nước; doanh thu, chi phí và thặng dư/thâm hụt trong năm hoạt động tài chính nhà nước; lưu chuyển tiền tệ nhà nước trên phạm vi toàn quốc; trừ số liệu chi tiết thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia; các số liệu, tài liệu khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Báo cáo tài chính nhà nước được thực hiện công khai bằng một hoặc một số hình thức: đăng trên Cổng thông tin điện tử, phát hành ấn phẩm, niêm yết và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

UBND cấp tỉnh công khai Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh được báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

Bộ Tài chính công khai Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc được báo cáo Quốc hội.

Trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính

Nghị định quy định rõ trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính gồm: trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh; trách nhiệm cung cấp thông tin tài chính để lập Báo cáo tài chính nhà nước toàn quốc.

Nghị định số 140/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/4/2026 và áp dụng đối với việc lập Báo cáo tài chính nhà nước năm 2025 trở đi.

Báo cáo cung cấp thông tin tài chính được gửi cho Bộ Tài chính trước ngày 5/7 năm sau. Cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm về tính chính xác và thực hiện giải trình, hoàn thiện Báo cáo cung cấp thông tin tài chính trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của Bộ Tài chính.

Trường hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức không chấp hành đầy đủ, kịp thời chế độ cung cấp thông tin quy định, Bộ Tài chính tạm đình chỉ chi ngân sách của các cơ quan, đơn vị này (trừ các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp xã hội, học bổng và một số khoản chi cấp thiết khác). Trường hợp cơ quan, đơn vị, tổ chức có văn bản giải trình nguyên nhân không chấp hành đầy đủ, kịp thời chế độ cung cấp thông tin là do đơn vị kế toán cấp dưới, chỉ thực hiện dừng chi ngân sách nhà nước của đơn vị kế toán cấp dưới đó. Việc chi trả chỉ được thực hiện trở lại khi cơ quan, đơn vị, tổ chức đã chấp hành đầy đủ quy định./.

