Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2024:

(TBTCO) - Trong bối cảnh hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) chuyển đổi mô hình tổ chức, nhiều bộ, ngành trung ương thực hiện sáp nhập quy mô lớn, công tác quyết toán ngân sách và lập báo cáo tài chính nhà nước đứng trước không ít thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, quyết liệt và đồng bộ giải pháp, KBNN vẫn bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng Báo cáo Quyết toán Ngân sách nhà nước và Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2024, góp phần giữ vững kỷ cương, minh bạch tài chính công.

Bảo đảm lộ trình và tạo đột phá

Thực hiện Nghị quyết số 60-NQ/TW và Kế hoạch số 47-KH/BCĐ, từ ngày 1/3/2025, hệ thống KBNN chính thức chuyển đổi mô hình tổ chức từ 3 cấp xuống 2 cấp (Trung ương và khu vực). Theo đó, 63 KBNN tỉnh được sắp xếp lại thành 20 KBNN khu vực để quản lý các địa bàn và đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã sau sắp xếp.

Không chỉ thay đổi về mô hình tổ chức nội bộ, công tác tổng hợp, lập Báo cáo Tài chính nhà nước năm 2024 của KBNN còn diễn ra trong bối cảnh sáp nhập 5 bộ và cơ quan ngang bộ (như Bộ Giao thông vận tải sáp nhập vào Bộ Xây dựng; Bộ Kế hoạch và Đầu tư sáp nhập vào Bộ Tài chính) cùng 3 cơ quan thuộc Chính phủ. Trước những biến động lớn về đầu mối quản lý, KBNN đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn, bảo đảm dòng chảy thông tin báo cáo tài chính nhà nước được thông suốt, không gián đoạn.

Kho bạc Nhà nước chủ động thích ứng trong bối cảnh sắp xếp, sáp nhập bộ máy để thực hiện quyết toán NSNN năm 2024. Ảnh: Đức Thanh

Trước bối cảnh đó, xác định quyết toán NSNN là nhiệm vụ trọng tâm cùng với việc nỗ lực để hoàn thành đúng tiến độ, nâng cao chất lượng các báo cáo tài chính - ngân sách, trong năm 2025, KBNN đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai đồng bộ công tác tổng hợp, lập Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2024 theo đúng quy định của Luật NSNN.

Theo đó, KBNN đã thực hiện rà soát, đối chiếu chi tiết số liệu thu, chi NSNN trên Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS); trực tiếp tham gia thẩm định quyết toán năm 2024 của các bộ, cơ quan trung ương; đồng thời phối hợp rà soát số liệu quyết toán của các địa phương. Đồng thời, KBNN cũng chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu thuyết minh phục vụ công tác kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Để đảm bảo tiến độ, KBNN đã ban hành Công văn số 11516/KBNN-KTNN đề nghị các đơn vị cung cấp số liệu phục vụ kiểm toán và Công văn số 11376/KBNN-KTNN đôn đốc gửi tài liệu quyết toán theo quy định.

Dự kiến, Báo cáo Quyết toán NSNN năm 2024 sẽ hoàn thành và gửi Kiểm toán Nhà nước trước ngày 28/2/2026. Sau khi có ý kiến của Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào tháng 4/2026, báo cáo sẽ được gửi tới các đại biểu Quốc hội chậm nhất 20 ngày trước kỳ họp giữa năm để xem xét, phê chuẩn tại Kỳ họp tháng 6/2026.

Về Báo cáo Tài chính nhà nước, hiện KBNN đã hoàn thành báo cáo cấp tỉnh của 63 tỉnh, thành phố và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trước ngày 30/6/2025, đúng thời hạn quy định. KBNN đang tiếp tục rà soát số liệu của các bộ, ngành để tổng hợp Báo cáo Tài chính nhà nước toàn quốc năm 2024, trình Quốc hội tại Kỳ họp tháng 4/2026.

Giữ vững kỷ cương tài chính trong giai đoạn mới

Để nâng cao độ tin cậy của thông tin tài chính, KBNN đặc biệt chú trọng công tác đối chiếu, chuẩn hóa dữ liệu tài sản công. Theo đó, KBNN đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xác định nguyên nhân chênh lệch giữa số liệu trên Báo cáo tài chính nhà nước và kết quả Tổng kiểm kê tài sản nhà nước tại thời điểm ngày 1/1/2025, nhất là đối với tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ và tài sản cố định.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/8/2025, KBNN đang tiếp tục hoàn thiện số liệu tài sản cố định và tài sản hạ tầng để phản ánh đầy đủ, chính xác vào Báo cáo Tài chính nhà nước từ năm tài chính 2025.

Hệ thống KBNN khẳng định quyết tâm vượt qua khó khăn do sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập Báo cáo Quyết toán NSNN và Báo cáo Tài chính nhà nước.

KBNN cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát, thuyết minh đầy đủ các chỉ tiêu biến động lớn so với năm 2023, nhằm cung cấp thông tin tài chính đầy đủ, trung thực, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước và Quốc hội./.