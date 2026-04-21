Chứng khoán

Tập đoàn PAN chia thưởng thêm cổ phiếu, dự kiến cổ tức tiền mặt 30% trả vào tháng 7 - 8

Tùng Linh

Tùng Linh

18:23 | 21/04/2026
(TBTCO) - Việc thoái vốn của Bibica là quyết định chiến lược quan trọng giúp PAN Group chủ động tái cấu trúc danh mục. Đây cũng là cơ sở tạo nguồn vốn cho phương án cổ tức 30% - cao nhất trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn.
Thoái vốn tại Bibica: Pha phát triển mới rõ trọng tâm và hiệu quả hơn

Chiều ngày 21/4, Tập đoàn PAN (mã PAN - sàn HoSE) đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Năm 2026, tập đoàn đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.000 tỷ đồng, tăng khoảng 2% so với thực hiện năm 2025. Kế hoạch lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.012 tỷ đồng, tăng 48%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 1.780 tỷ đồng, tăng 53%. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ dự kiến đạt 1.250 tỷ đồng, tăng tới 86%.

Điểm đáng chú ý là bước chuyển chiến lược khi công ty ghi nhận thương vụ thoái vốn khỏi Bibica vào đầu năm 2026 sau gần một thập kỷ sở hữu chi phối Bibica. Con số kế hoạch kinh doanh trên bao gồm phần lợi nhuận dự kiến ghi nhận từ giao dịch chuyển nhượng Công ty Cổ phần Bibica (BBC), ước tính khoảng 500 tỷ đồng trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Trên báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ, tổng lợi nhuận và cổ tức dự kiến ghi nhận từ BBC ước ở mức trên 1.100 tỷ đồng, tùy thuộc vào thời điểm ghi nhận và các điều kiện kế toán có liên quan.

Bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng giám đốc PAN Group

Theo bà Nguyễn Thị Trà My - Tổng giám đốc PAN Group, đây không phải là một giao dịch tài chính đơn thuần. Quyết định thoái vốn tại Bibica phản ánh một bước đi rõ ràng hơn trong tư duy phát triển của PAN Group chủ động cơ cấu lại danh mục, thoái vốn khỏi lĩnh vực không còn mang tính cốt lõi như trước để tập trung toàn bộ nguồn lực cho những mảng có lợi thế cạnh tranh dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cộng hưởng cao hơn. Cụ thể là nông nghiệp gắn liền với thực phẩm thiết yếu.

Sau giao dịch BBC, cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn sẽ thay đổi theo hướng giảm đáng kể tỷ trọng đóng góp từ thực phẩm đóng gói ở cấp hợp nhất, do PAN dự kiến chỉ còn hợp nhất kết quả của BBC đến hết quý I/2026.

CEO của PAN Group cũng cho biết nếu loại trừ yếu tố đột biến từ thương vụ này công ty vẫn đặt mục tiêu lợi nhuận cốt lõi tăng khoảng 18%. Sau thương vụ thoái vốn Bibica, tập đoàn sẽ có thêm dư địa về vốn, sự tập trung quản trị và khả năng tăng tốc đầu tư chiều sâu cho các lĩnh vực cốt lõi.

Định hướng điều hành của PAN trong giai đoạn tới gồm hai điểm chính. Đầu tiên, tập đoàn tiếp tục đầu tư chiều sâu vào các lĩnh vực cốt lõi và ưu tiên hiệu quả vốn. Vốn sẽ được phân bổ có kỷ luật, tập trung vào những dự án giúp nâng công suất, tăng hiệu quả vận hành và củng cố vị thế dẫn đầu. Điều hành không chỉ là tìm kiếm tăng trưởng mà còn tạo ra hiệu quả về vốn, nâng chuẩn quản trị rủi ro và tăng tốc độ ra quyết định.

Thứ hai, bà My cho biết tập đoàn phát huy sức mạnh hợp lực từ trong hệ sinh thái của PAN. Tiêu biểu là sự kết hợp giữa Vinaseed và VFC để cung cấp giải pháp tổng thể cho nông dân (từ giống, quy trình canh tác đến tiêu thụ), giúp nâng biên lợi nhuận và giảm phát thải carbon.

Cổ tức năm 2026 dự kiến 30%, bổ sung chia thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:20

Năm 2025, Tập đoàn PAN ghi nhận doanh thu hợp nhất 17.586 tỷ đồng, tăng gần 9% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.165 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận thuộc cổ đông công ty mẹ đạt 673 tỷ đồng, tăng hơn 10%.

Theo tờ trình về phân phối lợi nhuận, PAN Group sẽ không chia cổ tức trong năm 2025. Tuy nhiên, tại bản kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026, tập đoàn trình cổ đông mức cổ tức dự kiến 30%, đều chi trả bằng tiền mặt. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất của PAN Group trong lịch sử hoạt động, nếu không tính các đợt chia thưởng cổ phiếu.

Lãi lớn sau thương vụ Bibica, Tập đoàn PAN thêm kế hoạch chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 - Nguồn: PAN Group

Đáng chú ý, ngay tại Đại hội, tờ trình phát hành cổ phiếu bằng nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 100:20 đã được trình cổ đông để bổ sung đưa thêm vào chương trình đại hội. Với hơn 208 triệu cổ phiếu, PAN Group dự kiến phát hành thêm khoảng 41,7 triệu cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần. Ngoài ra, trong phương án phân phối lợi nhuận của cả hai năm 2025 và 2026, tập đoàn đều trích 3 tỷ đồng vào quỹ phát triển bền vững.

Tiết lộ tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT PAN Group cho biết khoản cổ tức dự kiến có thể chốt quyền nhận vào khoảng tháng 7-8/2026, sau khi hoàn tất thủ tục với Ủy ban Chứng khoán. Đối với phương án phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 20%, PAN Group cũng sẽ làm ngay khi được cấp phép.

Tùng Linh
Từ khóa:
tập đoàn pan thoái vốn pan group thoái vốn Bibica

Bài liên quan

Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

Đại hội đồng cổ đông PVI: Phấn đấu đạt doanh thu gần 29.000 tỷ đồng, vẫn chờ lộ trình thoái vốn từ PVN

Doanh nghiệp địa ốc trước bài toán chi phí tuân thủ

Làn sóng thoái vốn nhà nước sẽ nóng trở lại?

Dành cho bạn

Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 24,5%

Quảng Ninh chấp thuận đầu tư khu công nghiệp gần sân bay Vân Đồn

Từ cam kết Net Zero đến bài toán dòng vốn: Làm sao để chuyển đổi xanh không chỉ dừng ở mục tiêu?

Hỏa tốc, hải quan siết kiểm soát sản phẩm dinh dưỡng HiPP nhập khẩu

Hòa Phát đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số

Công bố giá dự kiến thêm 2 dự án nhà ở xã hội tại Quảng Ninh

Đọc thêm

Đại hội đồng cổ đông PGBank: Bứt tốc lợi nhuận gấp đôi lên 1.400 tỷ đồng, tìm thêm “mảnh ghép” chứng khoán

Quý I/2026: SHS ghi nhận lợi nhuận trước thuế 280 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng trưởng kỷ lục

Thanh khoản trái phiếu chính phủ đạt hơn 90.000 tỷ đồng trong tuần qua

Chứng khoán VNDirect ghi nhận lợi nhuận hơn 500 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán BIDV ghi nhận tăng trưởng tích cực trong quý I/2026

VPBankS chốt không chia cổ tức, ra mắt công ty quản lý quỹ trong tháng 5-6/2026

Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thanh khoản căng khiến lãi suất khó giảm sâu, Chứng khoán KBSV nêu 3 cách gỡ áp lực cho tỷ lệ LDR

Đề xuất dành 30% gói thầu đầu tư công cho doanh nghiệp vừa

Tập đoàn PAN chia thưởng thêm cổ phiếu, dự kiến cổ tức tiền mặt 30% trả vào tháng 7 - 8

Tập đoàn PAN chia thưởng thêm cổ phiếu, dự kiến cổ tức tiền mặt 30% trả vào tháng 7 - 8

Nông nghiệp Hòa Phát đặt kế hoạch thận trọng 2026

Chứng khoán ngày 21/4: Áp lực bán gia tăng, VN-Index điều chỉnh nhẹ sau nhịp tăng

Ưu đãi thuế lĩnh vực khoa học, công nghệ góp phần thu hút nhân lực chất lượng cao

Trình Quốc hội sửa các Luật về thuế để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

Hải quan phát hiện hơn 17.000 sản phẩm giả mạo xuất xứ, nhãn hiệu

Ngày 21/4: Giá cà phê đảo chiều tăng, hồ tiêu neo ở mốc cao

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 20/4: Giá cà phê tiếp tục xu hướng giảm, hồ tiêu phục hồi

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -16.92
21/04 | -16.92 (7,109.14 -16.92 (-0.24%))
DJI -4.84
21/04 | -4.84 (49,442.56 -4.84 (-0.01%))
IXIC -64.11
21/04 | -64.11 (24,404.39 -64.11 (-0.26%))
NYA -19.35
21/04 | -19.35 (23,178.35 -19.35 (-0.08%))
XAX +32.68
21/04 | +32.68 (8,738.10 +32.68 (+0.38%))
BUK100P -1.70
21/04 | -1.70 (1,055.43 -1.70 (-0.16%))
RUT +16.06
21/04 | +16.06 (2,792.96 +16.06 (+0.58%))
VIX -0.01
21/04 | -0.01 (18.86 -0.01 (-0.05%))
FTSE -15.62
21/04 | -15.62 (10,593.46 -15.62 (-0.15%))
GDAXI +95.59
21/04 | +95.59 (24,513.39 +95.59 (+0.39%))
FCHI -19.97
21/04 | -19.97 (8,311.07 -19.97 (-0.24%))
STOXX50E +11.72
21/04 | +11.72 (5,994.35 +11.72 (+0.20%))
N100 +0.72
21/04 | +0.72 (1,839.38 +0.72 (+0.04%))
BFX -7.40
21/04 | -7.40 (5,503.77 -7.40 (-0.13%))
MOEX.ME -0.11
21/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +126.41
21/04 | +126.41 (26,487.48 +126.41 (+0.48%))
STI +10.89
21/04 | +10.89 (5,014.96 +10.89 (+0.22%))
AXJO -3.90
21/04 | -3.90 (8,949.40 -3.90 (-0.04%))
AORD +3.00
21/04 | +3.00 (9,177.10 +3.00 (+0.03%))
BSESN +753.03
21/04 | +753.03 (79,273.33 +753.03 (+0.96%))
JKSE -34.73
21/04 | -34.73 (7,559.38 -34.73 (-0.46%))
KLSE +13.03
21/04 | +13.03 (1,715.33 +13.03 (+0.77%))
NZ50 +16.83
21/04 | +16.83 (12,932.33 +16.83 (+0.13%))
KS11 +169.38
21/04 | +169.38 (6,388.47 +169.38 (+2.72%))
TWII +646.31
21/04 | +646.31 (37,605.11 +646.31 (+1.75%))
GSPTSE +13.73
21/04 | +13.73 (34,360.03 +13.73 (+0.04%))
BVSP +398.06
21/04 | +398.06 (196,132.06 +398.06 (+0.20%))
MXX +257.83
21/04 | +257.83 (70,083.73 +257.83 (+0.37%))
IPSA -85.65
21/04 | -85.65 (11,343.55 -85.65 (-0.75%))
MERV +42,511.25
21/04 | +42,511.25 (2,931,701.25 +42,511.25 (+1.47%))
TA125.TA 0.00
21/04 | 0.00 (4,327.87 0.00 (0.00%))
CASE30 +128.50
21/04 | +128.50 (51,941.90 +128.50 (+0.25%))
JN0U.JO -32.85
21/04 | -32.85 (7,329.75 -32.85 (-0.45%))
DX-Y.NYB +0.10
21/04 | +0.10 (98.20 +0.10 (+0.10%))
125904-USD-STRD -2.58
21/04 | -2.58 (2,775.24 -2.58 (-0.09%))
XDB +0.01
21/04 | +0.01 (135.19 +0.01 (+0.01%))
XDE +0.01
21/04 | +0.01 (117.64 +0.01 (+0.00%))
000001.SS +2.95
21/04 | +2.95 (4,085.08 +2.95 (+0.07%))
N225 +524.27
21/04 | +524.27 (59,349.17 +524.27 (+0.89%))
XDN -0.18
21/04 | -0.18 (62.85 -0.18 (-0.29%))
XDA -0.13
21/04 | -0.13 (71.60 -0.13 (-0.18%))