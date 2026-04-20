Tài chính

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

Hà Phương

Hà Phương

22:00 | 20/04/2026
(TBTCO) - Các tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030 được quy định chi tiết tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg quy định 5 tiêu chí chính phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương gồm: dân số, trình độ phát triển, diện tích, đơn vị hành chính cấp xã và các tiêu chí bổ sung.

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

Số điểm theo các tiêu chí sẽ là căn cứ để phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương. Ảnh minh họa

Tiêu chí dân số bao gồm số dân trung bình và số người dân tộc thiểu số năm 2025.

Điểm của tiêu chí dân số trung bình được xác định như sau: Địa phương có dân số trung bình đến 700.000 người: 10 điểm. Địa phương có 700.000 - 1,2 triệu người: từ 0 - 700.000 người được tính 10 điểm, phần còn lại cứ 100.000 người tăng thêm được tính 2 điểm.

Địa phương có 1,2 - 2,2 triệu người: từ 0 - 1,2 triệu người được tính 20 điểm, phần còn lại cứ 100.000 người tăng thêm được tính 1 điểm. Địa phương có trên 2,2 triệu người: từ 0 - 2,2 triệu người được tính 30 điểm, phần còn lại cứ 100.000 người tăng thêm được tính 0,5 điểm. Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh áp dụng 10 điểm.

Bên cạnh đó, cứ 100.000 người dân tộc thiểu số được 1 điểm.

Tiêu chí về trình độ phát triển bao gồm 3 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết) và tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Theo đó, cứ 1% hộ nghèo đa chiều được tính 0,2 điểm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều để tính điểm được xác định căn cứ vào số liệu năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp.

Điểm của tiêu chí số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết) được xác định như sau: các địa phương có số thu nội địa từ 0 - 5.000 tỷ đồng được 20 điểm; từ 5.000 - 50.000 tỷ đồng được 15 điểm; trên 50.000 - 100.000 tỷ đồng được 10 điểm; trên 100.000 tỷ đồng được 5 điểm.

Quyết định cũng quy định cụ thể về tiêu chí diện tích (diện tích đất tự nhiên, đất trồng lúa và tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương); tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 4 tiêu chí: đơn vị hành chính cấp xã, gồm số xã, phường, đặc khu; xã miền núi; xã vùng cao, đặc khu; xã có biên giới đất liền). Mỗi đơn vị hành chính cấp xã/cấp xã miền núi/cấp xã vùng cao, đặc khu/cấp xã có biên giới đất liền được tính 0,2 điểm.

Một nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg là quy định tiêu chí bổ sung theo vùng, thể hiện định hướng ưu tiên phát triển vùng khó khăn hoặc vùng chiến lược, với mức điểm chênh lệch lớn giữa các khu vực.

Cụ thể, địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên: 50 điểm; địa phương thuộc Bắc Trung Bộ: 30 điểm; địa phương thuộc Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ: 2 điểm… Riêng Đà Nẵng và Khánh Hòa áp dụng 10 điểm.

Ngoài ra, một số địa phương được áp dụng cơ chế cộng điểm riêng theo các nghị quyết của Quốc hội: Đà Nẵng được bổ sung 10 điểm; Nghệ An được bổ sung 50% số điểm để đầu tư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An.

Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/4/2026 và áp dụng cho các năm ngân sách giai đoạn 2026 - 2030. Quyết định nêu rõ, căn cứ vào các tiêu chí trên để tính ra số điểm của từng tỉnh, thành phố và tổng số điểm của 34 tỉnh, thành phố làm căn cứ để phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách trung ương trong nước bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.
Hà Phương
Bài liên quan

Ưu tiên cao nhất ngân sách trung ương cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn

Ưu tiên cao nhất ngân sách trung ương cho các xã, thôn đặc biệt khó khăn

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, tạo “cú hích” tăng trưởng

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Dữ liệu giải ngân phải “đi trước một bước” trong điều hành đầu tư công

Dành cho bạn

Miền Trung “đánh thức” tiềm năng khu vực ven biển

Miền Trung “đánh thức” tiềm năng khu vực ven biển

Bất động sản bước qua “thời lướt sóng”

Bất động sản bước qua “thời lướt sóng”

Doanh nghiệp lớn “lên ga” tăng trưởng hai con số

Doanh nghiệp lớn “lên ga” tăng trưởng hai con số

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chứng khoán ngày 20/4: Nhóm cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index áp sát vùng 1.850 điểm

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chủ động từ gốc nguyên liệu: Vinachem mở rộng không gian phát triển tại Ai Cập

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Chứng khoán Rồng Việt ghi nhận lỗ sau thuế 24 tỷ đồng trong quý I/2026

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

Bộ Tài chính quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BTC quy định mẫu văn bản, báo cáo về đầu tư ra nước ngoài.
Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

Việt Nam và UNIDO ký kết Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững 2025 - 2030

(TBTCO) - Ngày 20/4/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương và ông Gerd Müller - Tổng Giám đốc Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) đã ký văn kiện Chương trình Hợp tác Quốc gia phát triển công nghiệp toàn diện và bền vững tại Việt Nam, giai đoạn 2025 - 2030.
Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng: Điều kiện kinh doanh không cần thiết thì phải kiên quyết cắt bỏ

(TBTCO) - Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh vào ngày 20/4, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, phải nhận diện rõ các thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh không hợp lý và việc cắt giảm phải bảo đảm thực chất.
Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Giao Chính phủ quyền linh hoạt về chính sách thuế để hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ

Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.
Kho bạc Nhà nước: Chủ động huy động vốn, bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước

Kho bạc Nhà nước: Chủ động huy động vốn, bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước

(TBTCO) - Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, thị trường tài chính - tiền tệ trong nước chịu nhiều áp lực, Kho bạc Nhà nước đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp huy động vốn, bảo đảm đáp ứng nhu cầu cho ngân sách nhà nước. Kết quả quý I/2026 đã cho thấy những nỗ lực điều hành linh hoạt, bám sát thị trường của Kho bạc Nhà nước, góp phần giữ vững an toàn nợ công và ổn định kinh tế vĩ mô.
Định hướng lớn thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài

Định hướng lớn thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn nước ngoài

(TBTCO) - Nghị định số 119/2026/NĐ-CP và Định hướng huy động, quản lý và sử dụng ODA và các khoản vay ưu đãi giai đoạn 2026 - 2030 thống nhất cách hiểu và triển khai các quy định pháp lý mới, đồng thời định hình các định hướng lớn trong thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

Hoàn thiện quyết toán ngân sách nhà nước và tài chính nhà nước năm 2024, chủ động cho năm 2025

(TBTCO) - Công tác lập và hoàn thiện Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước và Báo cáo tài chính nhà nước năm 2024 đang được Kho bạc Nhà nước triển khai đúng tiến độ, đảm bảo trình các cấp có thẩm quyền theo quy định. Đồng thời, các điều kiện cho kỳ báo cáo năm 2025 cũng đang được chủ động chuẩn bị, phù hợp với yêu cầu của Luật Ngân sách nhà nước mới.
Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2026 - 2030

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP cập nhật, bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

VPBankS chốt không chia cổ tức, ra mắt công ty quản lý quỹ trong tháng 5-6/2026

VPBankS chốt không chia cổ tức, ra mắt công ty quản lý quỹ trong tháng 5-6/2026

Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh ngày 20/4: Thận trọng khi VN30-Index vượt mốc 2.000 điểm

Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Giải oan cho “Bảng minh họa” trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Khối ngoại đảo chiều chốt lời khi cổ phiếu Vingroup (VIC) lập đỉnh mới

Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm

Chi đúng, chi hiệu quả mới là tiết kiệm

Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

Lãi suất "dịu nhiệt" nhưng không nhiều dư địa

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

Khơi thông nguồn lực tài chính, hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới Net Zero

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Khoảng 200 doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tháp tùng Tổng thống Lee Jae Myung trong chuyến thăm Việt Nam

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 18/4: Giá cà phê quay đầu giảm mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 19/4: Giá vàng trong nước neo ở vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Ngày 19/4: Giá heo hơi điều chỉnh tăng tại một số địa phương

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Loạt bài: Thanh toán “tiền mặt” có đang quay trở lại?

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 20/4: Giá heo hơi tại miền Trung - Tây Nguyên tăng

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 18/4: Giá heo hơi tại miền Bắc tăng, miền Nam tiếp tục giữ đỉnh

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng

Ngày 19/4: Giá cà phê tiếp đà lao dốc, hồ tiêu neo cao sau chuỗi tăng