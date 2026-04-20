Tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công từ ngân sách trung ương cho địa phương giai đoạn 2026 - 2030

Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg quy định 5 tiêu chí chính phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách trung ương cho các địa phương gồm: dân số, trình độ phát triển, diện tích, đơn vị hành chính cấp xã và các tiêu chí bổ sung.

Tiêu chí dân số bao gồm số dân trung bình và số người dân tộc thiểu số năm 2025.

Điểm của tiêu chí dân số trung bình được xác định như sau: Địa phương có dân số trung bình đến 700.000 người: 10 điểm. Địa phương có 700.000 - 1,2 triệu người: từ 0 - 700.000 người được tính 10 điểm, phần còn lại cứ 100.000 người tăng thêm được tính 2 điểm.

Địa phương có 1,2 - 2,2 triệu người: từ 0 - 1,2 triệu người được tính 20 điểm, phần còn lại cứ 100.000 người tăng thêm được tính 1 điểm. Địa phương có trên 2,2 triệu người: từ 0 - 2,2 triệu người được tính 30 điểm, phần còn lại cứ 100.000 người tăng thêm được tính 0,5 điểm. Riêng Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh áp dụng 10 điểm.

Bên cạnh đó, cứ 100.000 người dân tộc thiểu số được 1 điểm.

Tiêu chí về trình độ phát triển bao gồm 3 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết) và tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương.

Theo đó, cứ 1% hộ nghèo đa chiều được tính 0,2 điểm. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều để tính điểm được xác định căn cứ vào số liệu năm 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường cung cấp.

Điểm của tiêu chí số thu nội địa (không bao gồm số thu từ sử dụng đất, xổ số kiến thiết) được xác định như sau: các địa phương có số thu nội địa từ 0 - 5.000 tỷ đồng được 20 điểm; từ 5.000 - 50.000 tỷ đồng được 15 điểm; trên 50.000 - 100.000 tỷ đồng được 10 điểm; trên 100.000 tỷ đồng được 5 điểm.

Quyết định cũng quy định cụ thể về tiêu chí diện tích (diện tích đất tự nhiên, đất trồng lúa và tỷ lệ che phủ rừng của các địa phương); tiêu chí đơn vị hành chính cấp xã (bao gồm 4 tiêu chí: đơn vị hành chính cấp xã, gồm số xã, phường, đặc khu; xã miền núi; xã vùng cao, đặc khu; xã có biên giới đất liền). Mỗi đơn vị hành chính cấp xã/cấp xã miền núi/cấp xã vùng cao, đặc khu/cấp xã có biên giới đất liền được tính 0,2 điểm.

Một nội dung đáng chú ý tại Quyết định số 18/2026/QĐ-TTg là quy định tiêu chí bổ sung theo vùng, thể hiện định hướng ưu tiên phát triển vùng khó khăn hoặc vùng chiến lược, với mức điểm chênh lệch lớn giữa các khu vực.

Cụ thể, địa phương thuộc Đồng bằng sông Cửu Long, Trung du miền núi phía Bắc, Tây Nguyên: 50 điểm; địa phương thuộc Bắc Trung Bộ: 30 điểm; địa phương thuộc Đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ: 2 điểm… Riêng Đà Nẵng và Khánh Hòa áp dụng 10 điểm.

Ngoài ra, một số địa phương được áp dụng cơ chế cộng điểm riêng theo các nghị quyết của Quốc hội: Đà Nẵng được bổ sung 10 điểm; Nghệ An được bổ sung 50% số điểm để đầu tư cho các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn miền Tây Nghệ An.