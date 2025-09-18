(TBTCO) - Sau thông báo chốt danh sách chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, Chủ tịch Lê Huy Dũng đã đăng ký bán toàn bộ hơn 20% vốn tại Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC).

Ông Lê Huy Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện (XTSC) vừa đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu đang nắm giữ. Trước giao dịch, ông Dũng nắm giữ 2.704.088 cổ phiếu, chiếm 20,03% vốn điều lệ. Số cổ phần này được ông đăng ký bán ra với mục đích cơ cấu lại tài sản, thông qua hợp đồng chuyển nhượng. Sau giao dịch trên, Chủ tịch HĐQT Lê Huy Dũng sẽ không còn sở hữu cổ phần của XTSC. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 22/9 đến 22/10.

Giao dịch trên được thông báo chỉ một ngày sau khi HĐQT công ty họp thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Cụ thể, danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 26/9/2025 để triển khai đợt chào bán 135 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phần trên tương đương tỷ lệ thực hiện quyền 1:10. Như vậy, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua 10 cổ phiếu mới. Giá chào bán ngang bằng mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Thời gian đăng ký nộp tiền kéo dài từ ngày 27/9 đến 15/10/2025.

Trường hợp chào bán thành công, XTSC sẽ thu về 1.350 tỷ đồng và phân bổ nhiều nhất để bổ sung vốn cho hoạt động cho vay ký quỹ (810 tỷ đồng), ứng trước tiền bán (67,5 triệu đồng), đầu tư tự doanh (405 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động khác của công ty.

Theo đại diện Công ty cổ phần Chứng khoán Xuân Thiện, vốn điều lệ 3.000 tỷ đồng là con số phù hợp ở điều kiện hiện tại, khẳng định sức mạnh tài chính của cổ đông lớn và cũng chỉ là bước đầu tiên gia nhập cuộc chơi một cách mạnh mẽ, chưa phải là đích đến cuối cùng.

Bên cạnh kế hoạch chào bán cho cổ đông hiện hữu, trước đó, XTSC công bố nghị quyết chào bán riêng lẻ 151,1 triệu cổ phiếu cho 3 nhà đầu tư chiến lược vào đầu tháng 8/2025. Danh sách bao gồm ông Nguyễn Văn Thiện (50 triệu cổ phiếu), ông Nguyễn Tấn Dũng (51,5 triệu cổ phiếu) và Công ty cổ phần Tài chính Quốc tế Xuân Thiện (50 triệu cổ phiếu).

Tổng số tiền dự kiến thu về từ thương vụ này là 1.515 tỷ đồng. Trong đó, khoảng 65% sẽ được bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và ứng trước tiền bán chứng khoán, 30% cho tự doanh và 5% cho vốn lưu động. Tổng cộng, sau 2 đợt chào bán, vốn điều lệ của XTSC sẽ tăng mức 135 tỷ đồng hiện tại lên 3.000 tỷ đồng.

Chứng khoán Xuân Thiện tiền thân là Chứng khoán Sen Vàng (GLS). Chủ tịch HĐQT Lê Huy Dũng nằm trong nhóm cổ đông đã mua lại trên 50% vốn của công ty chứng khoán này từ 2 cổ đông cá nhân (ông Cao Tấn Thành và ông Chu Tuấn An) hồi tháng 4/2024. Sau giao dịch hơn một năm trước, công ty chứng khoán này ghi nhận loạt thay đổi hậu "đổi chủ".

Trước đó, tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông, đại diện XTSC cho biết, mốc 3.000 tỷ đồng là phù hợp với bối cảnh hiện tại. Đồng thời, việc chào bán riêng lẻ cho cổ đông chiến lược kèm cam kết hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm cũng là yếu tố thể hiện sự tin tưởng gắn bó lâu dài với công ty.

Với nguồn vốn tăng thêm, XTSC cho biết, trước hết sẽ bổ sung đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh theo quy định của Luật Chứng khoán, đồng thời phân bổ vốn vào những mảng cốt lõi như môi giới, cho vay ký quỹ và phát triển sản phẩm tài chính. Với nguồn lực tài chính dồi dào sau các đợt tăng vốn, XTSC đặt mục tiêu gia nhập thị trường nhanh và mạnh, từng bước mở rộng thị phần. Công ty dự kiến tiếp tục nâng vốn lên 20.000 tỷ đồng, hướng tới gia nhập nhóm 3 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam.