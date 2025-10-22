Thuế tỉnh Phú Thọ khẩn trương hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai, nộp thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Phú Thọ vừa chỉ đạo 12 phòng chức năng và 16 Thuế cơ sở trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” theo chỉ đạo Bộ Tài chính.

Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” được Bộ Tài chính phê duyệt tại Quyết định số 3389/QĐ-BTC (Đề án) ngày 6/10/2025. Để thực hiện Đề án các đơn vị thuộc Thuế tỉnh Phú Thọ đã khẩn trương triển khai nhiều nội dung trọng tâm như: Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tổ chức đối thoại, tập huấn để hướng dẫn hộ kinh doanh thực hành, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh tiếp cận sớm với mô hình mới; triển khai chiến dịch tuyên truyền, hỗ trợ đồng hành cùng người nộp thuế “Bỏ khoán, tăng minh bạch - Đồng hành bên nhau”…

Các đại biểu và hộ kinh doanh tham gia Hội nghị tập huấn, tọa đàm với hộ kinh doanh về chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh do Thuế cơ sở 1 tổ chức ngày 17/10.

Số liệu thống kê của Thuế tỉnh Phú Thọ cho thấy, đến tháng 9/2025, Thuế tỉnh Phú Thọ đang quản lý hơn 60.000 hộ kinh doanh (bảo gồm cả hộ kinh doanh có doanh thu có từ 200 triệu trở xuống, hộ kinh doanh có doanh thu có từ 200 triệu đồng đến dưới 3 tỷ đồng và hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng/1 năm).

Để triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán theo Đề án 3389 đạt kết quả tích cực ngay từ ngày đầu thực hiện, mới đây, Thuế tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo 12 phòng chức năng và 16 Thuế cơ sở trên địa bàn khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

Để triển khai Đề án, Thuế tỉnh Phú Thọ đã báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, UBND xã phường phối hợp với cơ quan thuế thực hiện. Đồng thời xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh có các giải pháp hỗ trợ kịp thời về hạ tầng công nghệ thông tin; hỗ trợ chi phí lắp đặt ban đầu nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các hộ kinh doanh thuộc diện triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhưng chưa thực hiện chuyển đổi do chưa đáp ứng được các yêu cầu, điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin.

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện các đơn vị đang triển khai các giải pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh theo Đề án 420 của Cục Thuế, trọng tâm là tăng cường chuyển đổi số, triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, chống thất thu qua rà soát hóa đơn đầu vào, quản lý dòng tiền, quản lý hộ kinh doanh trọng điểm, kiểm tra nội ngành, quản lý nợ đối với hộ kinh doanh.

Các đơn vị cũng đang chủ động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Website ngành, Zalo, Facebook..., về lợi ích và nghĩa vụ khi hộ kinh doanh chuyển lên doanh nghiệp hoặc chuyển sang phương pháp kê khai; chú trọng tuyên truyền về hóa đơn điện tử khởi tạo máy tính tiền, về lợi ích của việc cài đặt, sử dụng và nộp thuế qua ứng dụng eTax Mobile, để giúp hộ kinh doanh hiểu rõ đây là công cụ hữu ích cho chính hộ kinh doanh.

Riêng Thuế các cơ sở đang chủ động phối hợp với UBND xã, phường trong công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; tuyên truyền, phổ biến các chính sách thuế mới. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn hộ kinh doanh về lợi ích và nghĩa vụ khi chuyển sang phương pháp kê khai, lợi ích của việc sử dụng ứng dụng eTax Mobilel; thực hiện ký kết quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và UBND xã, phường về quản lý thuế hộ kinh doanh sau khi bỏ thuế khoán.

Đồng thời các Thuế cơ sở thực hiện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, xây dựng các mô hình hộ kinh doanh kê khai điển hình, tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn để hướng dẫn thực hành, tạo điều kiện cho hộ kinh doanh tiếp cận sớm với mô hình mới.

Công chức Thuế cơ sở 1 tỉnh Phú Thọ và đại diện Công ty Cổ phần MISA giới thiệu, hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng phần mềm khai thuế và bán hàng.

Lãnh đạo Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, đến nay, Thuế cơ sở 1, Thuế cơ sở 10 và Thuế cơ sở 7 đã tổ chức hội nghị tập huấn, tọa đàm với hộ kinh doanh về chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đồng hành cùng Nghị định 70/2025/NĐ-CP. Các hội nghị đã thu hút hàng trăm hộ kinh doanh tại địa bàn quản lý tham gia và được các hộ kinh doanh đánh giá cao về tính cấp thiết cũng như hiệu quả thiết thực mang lại.

Đại diện Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, trong quá trình thực thi công vụ, cơ quan thuế luôn “Lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ”, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, khó khăn, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ kinh doanh. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh trên địa bàn nộp thuế theo phương thức điện tử, thực hiện đúng việc sử dụng biên lai thu thuế, phí, lệ phí với hộ kinh doanh.

Hiện nay, Thuế các cơ sở đang chủ động nghiên cứu và triển khai Chiến dịch tuyên truyền hỗ trợ đồng hành cùng người nộp thuế “Bỏ khoán, tăng minh bạch - Đồng hành bên nhau” theo chỉ đạo của Cục Thuế và Thuế tỉnh Phú Thọ.

Mặt khác, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu về các hộ kinh doanh như: Trạng thái đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế (đã đăng ký kinh doanh/chưa đăng ký kinh doanh, tạm ngừng kinh doanh, bỏ địa chỉ kinh doanh), ngành nghề, mặt hàng kinh doanh, doanh thu khoán/kê khai, chi phí (mặt bằng, nhân công, điện, nước, chi phí khác), doanh thu điểm hòa vốn, doanh thu hóa đơn đầu vào, doanh thu kỳ vọng để làm cơ sở quản lý rủi ro về doanh thu, hóa đơn khi bỏ cơ chế thuế khoán, toàn bộ hộ kinh doanh chuyển đổi sang tự kê khai, nộp thuế.

Đồng thời, các đơn vị thực hiện rà soát, phân nhóm hộ kinh doanh đang nộp thuế khoán theo quy mô doanh thu để lên kế hoạch, lộ trình chuyển đổi phù hợp, trong đó ưu tiên hộ lớn chuyển trước, hộ nhỏ có thể từng bước. Trong quá trình chuyển đổi, các đơn vị tập trung hỗ trợ tối đa các hộ thuộc diện chuyển đổi, trong đó thành lập Tổ công tác hỗ trợ trực tiếp tại các địa bàn trọng điểm để hướng dẫn hộ kinh doanh lập hồ sơ khai thuế, sử dụng phần mềm, hóa đơn... Tăng cường tác triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đến các hộ kinh doanh; khuyến khích các hộ kinh doanh đăng ký, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để dễ dàng trong việc theo dõi khi chuyển đổi phương pháp tính thuế…/.