Thuế tỉnh Phú Thọ hỗ trợ người nộp thuế nâng cao ý thức tuân thủ, hạn chế tình trạng nợ thuế

(TBTCO) - Công tác hỗ trợ doanh nghiệp của Thuế tỉnh Phú Thọ được đánh giá tích cực, hầu hết vướng mắc được giải đáp kịp thời, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ và hạn chế tình trạng chây ỳ nợ thuế.

Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, lũy kế 9 tháng năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước toàn đơn vị quản lý ước đạt 37.932 tỷ đồng, bằng 109,7% dự toán và tăng 39,6% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, số thu trừ tiền sử dụng đất, xổ số, cổ tức, lợi nhuận còn lại ước đạt 25.687 tỷ đồng, tương đương 86,7% dự toán, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Thuế tỉnh Phú Thọ họp triển khai Đề án “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán”. Ảnh: Văn Học

Thu từ khu vực sản xuất kinh doanh ước đạt 18.251 tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán, bao gồm thu từ doanh nghiệp nhà nước ước đạt 1.652 tỷ đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 11.251 tỷ đồng, thu từ khu vực ngoài quốc doanh ước đạt 5.347 tỷ đồng...

Có được kết quả trên, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý thuế, Thuế tỉnh Phú Thọ còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế. Cụ thể, trong 9 tháng, Thuế tỉnh Phú Thọ đã thực hiện 1.147 lượt tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông; phát hành 5.833 ấn phẩm tài liệu, tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, hướng dẫn; giải đáp trực tiếp tại bộ phận một cửa cho 31.879 lượt người nộp thuế; các hình thức tuyên truyền khác đạt 3.716 lượt.

Công tác hỗ trợ doanh nghiệp được đánh giá tích cực, hầu hết vướng mắc được giải đáp kịp thời, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ và hạn chế tình trạng chây ỳ nợ thuế. Thông tin nợ thuế, trốn thuế, chậm nộp được công khai hàng tháng theo Luật Quản lý thuế.

Thuế tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện trên địa bàn có 21.514 hộ sử dụng eTax Mobile, đạt tỷ lệ 77,8%, 14.024 hộ nộp thuế điện tử, tương đương 50,7%.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Thuế về đẩy mạnh quản lý thuế hộ kinh doanh, Thuế tỉnh Phú Thọ đã rà soát được 25.162/25.846 mã số thuế hộ kinh doanh, đạt 97,35%. Đồng thời đã đưa mới 14.863 hộ kinh doanh vào quản lý, tăng 31% so với kỳ lập bộ tháng 1/2025. Công tác chống thất thu được tăng cường thông qua việc rà soát hóa đơn đầu vào, rà soát dòng tiền, xử lý hộ rủi ro.

Để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác quản lý thuế, Thuế tỉnh Phú Thọ xác định cần tiếp tục đẩy mạnh thu hồi nợ, hoàn thiện ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường phối hợp liên thông dữ liệu đất đai, nâng cao hiệu quả quản lý hộ kinh doanh và củng cố tổ chức bộ máy sau sắp xếp để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025.

Thuế tỉnh Phú Thọ tiếp tục quán triệt tăng cường kỷ cương, kỷ luật, chấn chỉnh lề lối làm việc, thái độ, tác phong ứng xử của công chức, viên chức của trong thực thi công vụ và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm./.