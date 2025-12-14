Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 2025

(TBTCO) - Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhìn lại kết quả triển khai nhiệm vụ, đồng thời biểu dương các đơn vị có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trong khuôn khổ Chương trình chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức tại Học viện Chính sách và Phát triển, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2025, qua đó nhìn lại chặng đường một năm triển khai nhiệm vụ và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Đôn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ Tài chính, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cho biết, hoạt động tổng kết là dịp để các cấp bộ Đoàn đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm 2025, đồng thời rà soát việc triển khai các nhiệm vụ gắn với yêu cầu chính trị của Bộ. Việc tổng kết cũng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính phát biểu tại chương trình.

Theo đồng chí Lê Đôn, trong năm 2025, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tài chính được triển khai đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chuyên môn và yêu cầu cải cách, hiện đại hóa của ngành. Đoàn viên, thanh niên đã chủ động tham gia nhiều hoạt động, chương trình gắn với nhiệm vụ chính trị của Bộ, đồng thời tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm và tính chủ động trong công việc.

Trong khuôn khổ chương trình tổng kết, nội dung biểu dương các đơn vị có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính được tổ chức như một điểm nhấn quan trọng, khép lại chuỗi hoạt động trong cùng ngày. Đồng chí Lê Đôn nhấn mạnh, việc tổ chức thành công Đại hội Đoàn Bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 là nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa lớn, đòi hỏi sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm và phối hợp chặt chẽ giữa các cấp bộ Đoàn, các đơn vị trực thuộc và các lực lượng liên quan.

Hoạt động biểu dương nhằm ghi nhận kịp thời những nỗ lực, đóng góp thiết thực của các đơn vị trong quá trình chuẩn bị nội dung, tổ chức các bước Đại hội, công tác tuyên truyền, hậu cần và điều hành chương trình. Đây cũng là cơ sở để Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính rút ra những kinh nghiệm cần thiết, phục vụ việc tổ chức các hoạt động lớn của Đoàn trong nhiệm kỳ mới.

Biểu dương các đơn vị có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội Đoàn Bộ.

Phát biểu đánh giá tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tài chính ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và phối hợp hiệu quả của các cấp bộ Đoàn trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính. Đồng chí khẳng định, thành công của Đại hội không chỉ thể hiện ở kết quả bầu cử và nội dung nghị quyết, mà còn ở quá trình tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng điều lệ và bảo đảm tính lan tỏa trong toàn Bộ.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan, các đơn vị được biểu dương đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Đại hội, qua đó góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Tổ chức đã tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tài chính, nhằm ghi nhận sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và vai trò của các đơn vị trong việc bảo đảm Đại hội được tổ chức theo đúng kế hoạch, yêu cầu và quy định.

Hoạt động biểu dương được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần chủ động, trách nhiệm trong toàn hệ thống Đoàn, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Bộ Tài chính trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.