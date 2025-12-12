Visa và VNPT Money thúc đẩy chuyển đổi số và tài chính toàn diện tại Việt Nam

(TBTCO) - Công ty công nghệ thanh toán điện tử hàng đầu thế giới Visa hợp tác với VNPT Money vừa ra mắt Visa Pay - tính năng mới cho phép người tiêu dùng Việt Nam thanh toán nhanh chóng và an toàn bằng ví điện tử tại mạng lưới chấp nhận thanh toán của Visa trong nước và quốc tế. VNPT Money là đối tác đầu tiên triển khai tính năng Visa Pay tại Việt Nam.

Trong giai đoạn đầu, tính năng quét mã QR để thanh toán giúp người dùng thanh toán nhanh chóng và bảo mật tại toàn bộ các điểm chấp nhận thanh toán QR trong mạng lưới của Visa tại Việt Nam và trên thế giới.

Tính năng quét mã QR để thanh toán giúp người dùng thanh toán nhanh chóng và bảo mật. Ảnh minh họa

Các tính năng khác như thanh toán chạm (Tap to Pay), thanh toán trực tuyến (eCommerce) sẽ được triển khai trong năm 2026. Việc ra mắt tính năng Visa Pay đem lại thuận tiện, trải nghiệm xuyên suốt và an toàn bảo mật theo tiêu chuẩn an ninh toàn cầu của Visa tới người sử dụng VNPT Money.

Bên cạnh đó, khi đi du lịch, công tác hoặc học tập, người dùng VNPT Money có thể sử dụng tính năng Visa Pay để thanh toán và nhận nhiều ưu đãi độc quyền, hưởng tỉ giá quy đổi ngoại tệ cạnh tranh cùng chi phí hợp lý.

Việc ra mắt tính năng này thể hiện cam kết của Visa và VNPT Money trong việc mở rộng tiếp cận dịch vụ tài chính số, góp phần thúc đẩy kinh tế số, thương mại điện tử và du lịch quốc tế, đồng thời góp phần thúc đẩy lộ trình chuyển đổi số quốc gia.

Bà Đặng Tuyết Dung - Giám đốc Visa Việt Nam và Lào cho biết: “Visa Pay đóng vai trò quan trọng đóng góp vào thành công của kế hoạch chuyển đổi số và tài chính toàn diện của Việt Nam. Bằng cách mang đến cho người tiêu dùng Việt những phương thức thanh toán liền mạch và an toàn thông qua mạng lưới toàn cầu, chúng tôi góp phần thúc đẩy kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và mở ra cơ hội đổi mới sáng tạo. Hợp tác giữa Visa và VNPT Money đảm bảo mọi người dân - từ đô thị đến nông thôn - đều có thể tiếp cận các giải pháp thanh toán số tin cậy, giúp cuộc sống hàng ngày đơn giản và an toàn hơn”.

Ông Nguyễn Đăng Thắng, Giám đốc Trung tâm VNPT FinTech cũng nhấn mạnh, việc ra mắt tính năng giao dịch quốc tế qua Visa Pay là một trong những bước tiến quan trọng thể hiện quyết tâm của VNPT Money trong việc mở rộng hệ sinh thái thanh toán số và nâng tầm trải nghiệm của người dùng Việt Nam.

“Chúng tôi mong muốn bất kỳ người Việt nào, dù đi du lịch, công tác hay du học, đều có thể sử dụng chính ví điện tử quen thuộc của mình để thanh toán tại bất kỳ nơi đâu trên thế giới, một cách an toàn và minh bạch. Tính năng này khẳng định định hướng của VNPT Money là trở thành nền tảng thanh toán số toàn diện, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời đồng hành cùng Chính phủ trong lộ trình chuyển đổi số quốc gia và thúc đẩy tài chính toàn diện” - ông Thắng chia sẻ.