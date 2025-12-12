Bảo tàng Quảng Ninh đón vị khách thứ 1 triệu trong năm 2025

(TBTCO) - Ngày 12/12, Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh ghi nhận dấu mốc quan trọng khi chào đón vị khách thứ 1 triệu trong năm 2025.

Sự kiện đón vị khách thứ 1 triệu phản ánh sự gia tăng ổn định của lượng khách tham quan, đồng thời khẳng định hiệu quả từ những nỗ lực đổi mới nội dung trưng bày, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục và cải thiện chất lượng dịch vụ của Bảo tàng Quảng Ninh. Nhờ ứng dụng công nghệ số, tổ chức các chương trình chuyên đề và nâng cao trải nghiệm tham quan, bảo tàng đã thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là du khách quốc tế.

Dự kiến năm 2025, Bảo tàng Quảng Ninh đón 1,1 triệu lượt khách tham quan. Ảnh T.T

Trong khuôn khổ sự kiện, Bảo tàng Quảng Ninh đã tổ chức lễ chúc mừng và trao tặng quà lưu niệm cho ông Lionel Klotz - giáo viên 67 tuổi đến từ Toronto, Canada - người vinh dự trở thành vị khách thứ 1 triệu. Ông Klotz chia sẻ, đây là lần đầu tiên ông đến Quảng Ninh và cảm thấy rất bất ngờ, tự hào khi được đón tiếp đặc biệt tại đây. Ông có ấn tượng sâu sắc với không gian trưng bày kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, giúp du khách dễ dàng hiểu và cảm nhận về lịch sử, văn hóa Quảng Ninh.

Là vị khách thứ 1 triệu tới Bảo tàng Quảng Ninh năm 2025, ông Lionel Klotz (du khách từ Canada) nhận những món quà đặc biệt từ lãnh đạo Bảo tàng. Ảnh T.T

Với diện tích 15.000 m2, Bảo tàng Quảng Ninh không chỉ sở hữu những hiện vật quý giá, mà còn có không gian trưng bày độc đáo, hiện đại. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá văn hóa và lịch sử Quảng Ninh. Dấu mốc đón 1 triệu lượt khách trong năm 2025 là minh chứng rõ nét cho sức hút ngày càng mạnh mẽ của bảo tàng, đồng thời là động lực để ngành du lịch tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển trong tương lai.