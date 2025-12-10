Giá vàng hôm nay (10/12): Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt giảm

Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ so với phiên sáng 9/12. Trong nước, cả giá vàng miếng, vàng nhẫn ngược chiều giảm, với mức giảm lên tới 800.000 đồng/lượng.

Sng 10/12, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.208,39 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:43:57 sáng 10/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.208,39 USD/oune, tăng 19,5 USD/oune, tương đương với mức tăng 0,47% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,793 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.264 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 138,1 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Tại thời điểm 05:30 sáng 10/12, giá vàng tại các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ cùng niêm yết ở mức 151,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 9/12.

Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng miếng ở ngưỡng 151,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 1,3 triệu đồng/lượng mua vào và giảm 800 nghìn đồng/lượng bán ra.

Phú Quý niêm yết giá vàng miếng ở mốc 150,7 - 153,7 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với mốc giá trên, vàng miếng SJC đang đắt hơn giá vàng thế giới khoảng 15,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng cùng chiều đi xuống, với mức giảm từ 500 - 700 nghìn đồng/lượng so với rạng sáng 9/12.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở ngưỡng 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 700 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI và PNJ cùng giao dịch ở ngưỡng 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết ở mức 149,5 - 152,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra.

Riêng vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giữ ổn định ở cả hai chiều, giao dịch ở ngưỡng 150,5 - 153,5 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra./.