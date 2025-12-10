Từ 2026, miễn thuế cho hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm

(TBTCO) - Sáng 10/12, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Theo đó, kể từ kỳ tính thuế năm 2026, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

90% hộ kinh doanh không phải nộp thuế

Trước khi Quốc hội thông qua, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày tóm tắt báo cáo về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng trình bày tại Quốc hội.

Theo Bộ trưởng, nhằm giảm gánh nặng tuân thủ và tạo thuận lợi cho hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ và vừa, Chính phủ đã rà soát và chỉnh lý các quy định về thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, dự thảo đã điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế của hộ cá nhân kinh doanh từ 200 triệu đồng/năm lên 500 triệu đồng/năm, và cho trừ mức này trước khi tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu. Mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng cũng được điều chỉnh tương ứng lên 500 triệu đồng.

Theo số liệu hiện nay ngành thuế quản lý, tính đến tháng 10/2025, có hơn 2,54 triệu hộ kinh doanh thường xuyên, trong đó có các hộ, cá nhân kinh doanh vẫn đang thực hiện theo phương pháp khoán, một số hộ, cá nhân đang thực hiện theo kê khai. Áp dụng mức doanh thu này, dự kiến sẽ có khoảng 2,3 triệu hộ kinh doanh không phải nộp thuế, chiếm khoảng 90% trên tổng số hộ kinh doanh. Cơ quan thuế ước tính, tổng số thuế giảm (bao gồm cả thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng) là khoảng 11.800 tỷ đồng.

Cùng với đó, Chính phủ đã bổ sung phương pháp tính thuế trên thu nhập đối với hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đến 3 tỷ đồng và áp dụng thuế suất 15% tương tự như thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có doanh thu dưới 3 tỷ đồng một năm. Đồng thời, quy định các cá nhân này được lựa chọn phương pháp tính thuế theo tỉ lệ trên doanh thu hoặc theo thu nhập.

Theo Chính phủ, chính sách thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh quy định tại dự thảo Luật đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, nghiêm túc, trách nhiệm trên cơ sở rà soát đánh giá tổng thể để đảm bảo đồng bộ giữa các chính sách thuế và đồng bộ giữa chính sách thuế và các quy định pháp luật về quản lý thuế.

Đối với biểu thuế lũy tiến từng phần, Chính phủ chỉnh lý theo hướng giảm thuế suất ở một số bậc nhằm đảm bảo tính hợp lý, tránh tăng đột ngột và tạo động lực cho người lao động. Cụ thể, giảm mức thuế suất 15% ở bậc 2 xuống 10% và thuế suất 25% ở bậc 3 xuống 20%.

Tiếp thu ý kiến các đại biểu và cơ quan thẩm tra, Chính phủ cũng đã đưa mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Nghị quyết số 110 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vào quy định tại dự thảo. Mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Đồng thời, dự thảo luật giao Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập để đảm bảo phù hợp, linh hoạt với tình hình kinh tế xã hội của từng thời kỳ.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Hạn chế đầu cơ vàng, thu hút nguồn lực cho phát triển kinh tế

Liên quan đến thuế đối với chuyển nhượng vàng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho hay việc đề xuất thuế đối với chuyển nhượng vàng đã được rà soát, nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở kinh nghiệm quốc tế, tổng hợp ý kiến của các cơ quan, bộ ngành và tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Theo đó, dự thảo luật quy định thuế đối với vàng miếng với mức thuế suất là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần và giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế. Thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Việc giao Chính phủ quy định cụ thể ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế nhằm loại trừ trường hợp cá nhân mua bán vàng cho mục đích tiết kiệm, cất giữ, không vì mục đích kinh doanh. “Do đây là quy định mới và với đối tượng tác động rộng nên quy định như dự thảo luật là bước đi cần thiết để thực hiện chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh vàng, góp phần hạn chế việc đầu cơ vào vàng, thu hút được nguồn lực trong xã hội tham gia vào nền kinh tế”, Bộ trưởng khẳng định.

Ngoài ra, Chính phủ đã chỉ đạo cơ quan soạn thảo phối hợp với cơ quan liên quan rà soát, chỉnh lý về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày để hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội theo quy định.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026. Riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026./.