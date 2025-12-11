Quảng Ninh hấp dẫn đầu tư nhờ chính sách hiệu quả

(TBTCO) - Nhờ vào các chính sách thu hút đầu tư hiệu quả, Quảng Ninh đã tạo ra một môi trường kinh doanh hấp dẫn, đặc biệt thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Huy động tối đa nguồn lực

Quảng Ninh đang tích cực triển khai mô hình đối tác công - tư (PPP) như một công cụ quan trọng để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư. Chính sách này không chỉ giúp kích hoạt nguồn lực tư nhân mà còn khuyến khích huy động vốn nhàn rỗi từ dân cư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, và phát triển hạ tầng thiết yếu.

Tỉnh đã và đang tập trung huy động các nguồn lực tư nhân vào các dự án phát triển khu công nghiệp, khu đô thị sinh thái, và các khu công nghiệp công nghệ cao. Các chính sách ưu đãi thuế, giảm chi phí sử dụng đất, và đơn giản hóa thủ tục hành chính là những yếu tố quan trọng để Quảng Ninh tạo ra môi trường đầu tư thân thiện và minh bạch, thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp.

Nhà máy ô tô Thành Công tổ chức khánh thành và đi vào hoạt động kể từ tháng 3/2025. Ảnh Đ.P

Để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ và hiện đại. Trong giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tập trung nguồn lực hoàn thành hàng loạt công trình, dự án trọng điểm mang tính kết nối chiến lược như: Nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn qua Quảng Ninh, tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long, đường sắt khổ tiêu chuẩn Hải Phòng – Hạ Long – Móng Cái, đường sắt cao tốc Hà Nội - Hạ Long, cùng các dự án cầu Bắc Luân 3, cầu Trới 2, cầu Tình Yêu, đường ven biển phía Bắc và Tây Bắc vịnh Cửa Lục...

Hệ thống giao thông thông suất giúp kết nối các khu, cụm công nghiệp trong tỉnh Quảng Ninh

Tính từ đầu năm đến ngày 10/12, tổng vốn thu hút đầu tư trong nước ngoài ngân sách của tỉnh Quảng Ninh đạt 475.858 tỷ đồng, gấp 15,8 lần năm 2024; ước cả năm đạt 503.447 tỷ đồng (gấp 16,74 lần năm 2024). Tổng vốn thu hút FDI đạt 780,14 triệu USD, tương đương 20.018,97 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm. Dự kiến tổng vốn thu hút FDI cả năm 2025 đạt 1 tỷ USD.

Các công trình này không chỉ phục vụ giao thông nội bộ mà còn giúp kết nối các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tỉnh, tạo thuận lợi cho các hoạt động sản xuất và thương mại. Chính sách này nhằm xây dựng một chuỗi vận tải liên hoàn, phục vụ cho các hoạt động giao thương quốc tế.

Hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp

Quảng Ninh xác định việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án đầu tư là nhiệm vụ trọng tâm. Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đã được triển khai một cách mạnh mẽ, từ việc giải quyết nhanh chóng các "điểm nghẽn" về mặt bằng, thủ tục hành chính cho đến hạ tầng kỹ thuật. Việc đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng và minh bạch không chỉ giúp nâng cao hiệu quả đầu tư mà còn củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, tạo ra sự ổn định lâu dài.

Các doanh nghiệp đầu tư vào Quảng Ninh sẽ được hỗ trợ tối đa trong các vấn đề pháp lý, giải quyết các thủ tục về đất đai và cấp phép xây dựng. Tỉnh đã ký kết hàng loạt biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác chiến lược và trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án lớn trong các lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng sạch, và logistics. Đây là những động thái quan trọng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và khẳng định Quảng Ninh là địa phương thu hút đầu tư hiệu quả.

Ngoài ra, các khu công nghiệp mới tại Quảng Ninh đang được phát triển theo mô hình sinh thái, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp sạch, công nghệ cao và dịch vụ chất lượng cao. Những khu công nghiệp này không chỉ thúc đẩy sự phát triển sản xuất mà còn bảo vệ môi trường, sử dụng tài nguyên một cách hiệu quả.

Cửa khẩu thông minh sẽ mang lại nhiều tác động tích cực cho kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh CTV

Quảng Ninh đặc biệt chú trọng đến việc phát triển khu vực biên giới, nhất là Móng Cái, với các chính sách phát triển cửa khẩu thông minh và hợp tác kinh tế xuyên biên giới. Dự án cửa khẩu thông minh Móng Cái – Đông Hưng được triển khai nhằm giảm thiểu thời gian thông quan, thúc đẩy giao thương và tăng cường kết nối logistics giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Chính sách này góp phần mở rộng không gian kinh tế, tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Quảng Ninh cũng đang triển khai các chính sách khuyến khích đầu tư vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ cao, đổi mới sáng tạo sẽ được hưởng các ưu đãi về thuế và miễn giảm chi phí dịch vụ. Tỉnh tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư chuyên đề về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, nhằm thu hút các nhà đầu tư quốc tế và các doanh nghiệp sáng tạo.

Tại cuộc họp triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách, đầu tư và liên kết vùng trong ngày 11/12, ông Bùi Văn Khắng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu đối với các dự án ngoài ngân sách, các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa liên thông”; xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống điều hành thông minh tại các khu công nghiệp, khu kinh tế nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và cải thiện môi trường đầu tư.

Với những chính sách thu hút đầu tư rõ ràng và chiến lược phát triển bền vững, Quảng Ninh đang dần trở thành một điểm đến hấp dẫn không chỉ cho các nhà đầu tư trong nước mà còn cả các nhà đầu tư quốc tế./.