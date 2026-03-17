Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Tổng Giám đốc Ngân hàng ICBC Lưu Tuấn

(TBTCO) - Ngày 17/3/2026, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Đoàn công tác Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC), do ông Liu Jun (Lưu Tuấn), Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc ICBC làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ lời chào mừng ông Lưu Tuấn, cùng các thành viên trong đoàn công tác của Ngân hàng ICBC tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam.

Thay mặt Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận, đánh giá cao các hoạt động của ICBC tại Việt Nam và cảm ơn ICBC đã có hỗ trợ, giúp đỡ cho người dân Việt Nam có khó khăn.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Tổng giám đốc ICBC Lưu Tuấn. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng chúc mừng ICBC vẫn giữ vững quy mô lớn nhất thế giới và đạt được nhiều thành công, đặc biệt là kết quả kinh doanh rất tốt trong năm 2025 vừa qua. Theo Bộ trưởng, qua theo dõi sự hiện diện của ICBC tại Việt Nam, cho thấy ICBC tham gia vào rất nhiều nội dung giữa hai Chính phủ, hợp tác với các ngân hàng Việt Nam cũng như tham gia tài trợ cho các dự án hạ tầng lớn.

Vừa qua, Đảng, Chính phủ và Quốc hội Việt Nam đã quyết định trong giai đoạn từ nay đến năm 2045 sẽ tập trung phát triển kinh tế để đạt tăng trưởng cao và nâng cao thu nhập cho người dân. Để đạt được mục tiêu này, về đầu tư, Việt Nam cần huy động khoảng 80% nguồn lực từ các doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài và người dân.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu. Ảnh: Đức Minh

Trong giai đoạn đến năm 2030, Việt Nam sẽ sử dụng nhiều công cụ chính sách tài khóa, đặc biệt là huy động vốn từ các nhà đầu tư cho các dự án phát triển và chú trọng thu hút vốn quốc tế qua thị trường chứng khoán. Đây là cơ hội cho các ngân hàng quốc tế như ICBC, Bộ trưởng nhận xét.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho rằng, ICBC có rất nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào các chương trình hợp tác Việt - Trung. Cụ thể, Việt Nam đã quyết định thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, ICBC có thể nghiên cứu tham gia để chia sẻ nguồn lực, vốn và kỹ năng quản lý.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, hiện nay, lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước rất quan tâm, dự án Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đã khởi công giải phóng mặt bằng, hai bên đang khẩn trương hoàn thành báo cáo nghiên cứu khả thi (FS). Ngoài ra, còn có các tuyến Lạng Sơn đi Trung Quốc, tuyến kết nối từ Móng Cái (Quảng Ninh) và các hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Đây là dư địa rất lớn để ICBC tham gia với tư cách ngân hàng tài trợ.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Đức Minh

Bộ trưởng cho biết thêm, về thương mại, Chính phủ cũng vừa trình Bộ Chính trị về nghị quyết thu hút FDI thế hệ mới, ưu tiên công nghệ cao, AI, bán dẫn với nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn. Rất mong ICBC hỗ trợ các tập đoàn lớn từ Trung Quốc sang đặt nhà máy tại Việt Nam. Một lĩnh vực ICBC dễ tham gia và hiệu quả cao là tín dụng xuất khẩu máy móc thiết bị cho các doanh nghiệp xây dựng nhà máy.

Bộ trưởng cũng đề nghị ICBC phối hợp chặt chẽ với Vietcombank và NAPAS để triển khai thành công dịch vụ QR xuyên biên giới, tạo sự lan tỏa cho các hợp tác khác.

“Trong tương lai, tôi rất mong muốn thúc đẩy thanh toán trực tiếp giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tất cả các lĩnh vực, nhất là xuất nhập khẩu hàng hóa”- Bộ trưởng phát biểu.

Phát biểu đáp từ, Tổng Giám đốc ICBC Lưu Tuấn bày tỏ lời cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng lãnh đạo các đơn vị của Bộ Tài chính dành thời gian tiếp và chia sẻ những thông tin về định hướng chính sách và các nhu cầu cụ thể của Chính phủ trong việc phát huy vai trò của tài chính đối với nền kinh tế, hỗ trợ các ngành trọng điểm và các dự án lớn, cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Tổng Giám đốc ICBC Lưu Tuấn giới thiệu hoạt động kinh doanh của ICBC. Ảnh: Đức Minh

Theo ông Lưu Tuấn, những ý kiến và khuyến nghị quý báu của Bộ trưởng nhằm giúp ICBC tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ và hội nhập sâu rộng hơn vào sự phát triển của Việt Nam.

Tổng giám đốc Lưu Tuấn cam kết, sẽ huy động toàn bộ năng lực của ICBC trên toàn cầu để hỗ trợ các dự án tại Việt Nam; đồng thời cam kết sẽ nỗ lực hết sức để hỗ trợ Bộ Tài chính cũng như Chính phủ Việt Nam trong nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cùng các thành viên hai bên chụp hình lưu niệm. Ảnh: Đức Minh

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng chúc cho ICBC hoạt động thành công trên toàn cầu và đặc biệt là tại Việt Nam, đóng góp thực chất cho mối quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy quan hệ kinh tế Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.