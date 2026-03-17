Hải Phòng điều hành kinh tế - xã hội bám sát kịch bản tăng trưởng

(TBTCO) - Kinh tế - xã hội của TP. Hải Phòng luôn ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trên hầu hết các lĩnh vực, cơ bản bám sát kịch bản tăng trưởng đề ra.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính Hải Phòng, tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cơ bản bám sát kịch bản tăng trưởng đề ra. Trong 8 chỉ tiêu chủ yếu, có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kịch bản như thu ngân sách nhà nước, kim ngạch xuất khẩu, sản lượng hàng hóa qua cảng, thu hút khách du lịch, số doanh nghiệp thành lập mới và tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Cùng với đó, nhiều công trình, dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, góp phần kích cầu đầu tư, tạo việc làm và lan tỏa động lực tăng trưởng.

Tính chung 2 tháng đầu năm 2026, các động lực tăng trưởng cơ bản bám sát kịch bản. Sản xuất công nghiệp tập trung vào các ngành mũi nhọn như điện tử, cơ khí, ô tô, chế biến chế tạo, công nghiệp bán dẫn với các tổ hợp sản xuất hiện đại, quy mô lớn mang tầm vóc khu vực và toàn cầu. Đồng thời, cấu trúc sản xuất tiếp tục chuyển dịch rõ nét theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và hàm lượng công nghệ. Sản phẩm công nghệ cao đóng góp tới 61,5% giá trị sản xuất công nghiệp chế biến, chế tạo của thành phố.

Các lĩnh vực dịch vụ, nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 14,76%, cao hơn kịch bản khoảng 2.264 tỷ đồng. Sản lượng hàng hóa qua cảng ước đạt hơn 27 triệu tấn, tăng 10,54% so với cùng kỳ. Công tác xúc tiến và thu hút đầu tư tiếp tục được triển khai đồng bộ, tập trung vào các dự án chất lượng cao.

Những kết quả trên cho thấy sự phục hồi và bứt phá của các động lực kinh tế chủ lực, đồng thời phản ánh sự chủ động, quyết liệt của thành phố trong điều hành và triển khai kịch bản tăng trưởng năm. Với kết quả đạt được trong 2 tháng đầu năm, các sở, ngành nhận định thành phố có cơ sở để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng quý I/2026.

Sự đồng bộ giữa quy hoạch ngành, chính sách thị trường và thực thi tại địa phương đã giúp Hải Phòng hình thành hệ sinh thái sản xuất tích hợp: công nghiệp chế biến - cảng biển - dịch vụ logistics.

Hải Phòng luôn nằm trong nhóm địa phương có mức tăng trưởng GRDP cao của cả nước, với động lực chính đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo, hệ thống cảng biển, logistics và dòng vốn đầu tư nước ngoài. Ba trụ cột này được liên kết chặt chẽ và vận hành đồng bộ, hình thành chuỗi giá trị tương đối hoàn chỉnh từ sản xuất đến xuất khẩu. Nhờ đó, Hải Phòng không chỉ là cửa ngõ giao thương, mà đã vươn lên trở thành trung tâm sản xuất hướng ngoại có sức lan tỏa vùng và lợi thế cạnh tranh dài hạn.

Theo kịch bản tăng trưởng, để đạt mục tiêu quý I/2026 tăng trưởng GRDP đạt 12,5% trở lên, thì giá trị sản xuất công nghiệp cần tăng khoảng 17,9% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khu công nghiệp, khu kinh tế tăng 20% và khu vực ngoài khu công nghiệp tăng 13,1%. Bên cạnh đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ dự kiến đạt khoảng 101.010 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước 50.496 tỷ đồng.

Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn khó khăn. Các ngành như khai khoáng, sản xuất và phân phối điện tăng trưởng thấp, ảnh hưởng đến mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp lớn chưa đạt mức tăng trưởng theo kịch bản đề ra. Trong khi đó, bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, như xung đột tại Trung Đông hay chính sách thuế nhập khẩu của Hoa Kỳ, có thể tác động đến chuỗi cung ứng và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Kết quả đầu năm 2026 đã cho thấy, Thành phố đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Tại phiên họp thường kỳ tháng 2/2026, lãnh đạo TP. Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với từng đơn vị, địa phương.

Trong đó, các cấp ủy đảng, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng kế hoạch thực hiện theo tinh thần “6 rõ”; khắc phục triệt để tình trạng “trông chờ sự chỉ đạo của cấp trên, chọn việc để làm; phát huy tinh thần chủ động nghiên cứu, tham mưu, và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo đúng phương châm: “Nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả” theo kết luận, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của thành phố đã đề ra trong quý I/2026 và cả năm 2026./.