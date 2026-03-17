Thuế TP. Hải Phòng phổ biến chính sách thuế cho các cơ sở giáo dục, y tế

(TBTCO) - Ngày 16/3, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật thuế và giải đáp vướng mắc đối với các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến tới 14 Thuế cơ sở.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Trọng Tiến - Phó Trưởng Thuế TP. Hải Phòng nhấn mạnh, lĩnh vực giáo dục và y tế luôn giữ vai trò trụ cột trong sự nghiệp phát triển bền vững; các cơ sở giáo dục, cơ sở y tế là những đơn vị trực tiếp thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Trong bối cảnh hệ thống chính sách, pháp luật thuế có nhiều điểm mới, việc tổ chức hội nghị nhằm kịp thời phổ biến, cập nhật các quy định mới, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các đơn vị trong việc chấp hành pháp luật thuế.

Lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng và các phòng chuyên môn phổ biến chính sách thuế, đồng thời giải đáp vướng mắc cho các cơ sở giáo dục, y tế trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, các công chức thuế đã trình bày những nội dung trọng tâm của chính sách, pháp luật thuế liên quan đến đơn vị sự nghiệp công lập; đồng thời hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định mới theo các văn bản vừa được ban hành.

Cùng với đó, nhiều ý kiến trao đổi, kiến nghị của đại biểu đến từ các cơ sở giáo dục và cơ sở khám, chữa bệnh đã được tiếp thu, giải đáp kịp thời, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện tại cơ sở.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Thuế cơ sở.

Bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Trọng Tiến khẳng định, kết quả của hội nghị tiếp tục cho thấy sự phối hợp, đồng hành chặt chẽ giữa ngành Thuế với các cơ sở giáo dục, y tế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật thuế, qua đó góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước. Ngành Thuế TP. Hải Phòng cam kết tiếp tục duy trì và mở rộng các kênh đối thoại, hỗ trợ cả trực tuyến và trực tiếp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đơn vị thực hiện đầy đủ, đúng quy định nghĩa vụ thuế./.