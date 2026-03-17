Chứng khoán phái sinh ngày 17/3: Phe Long thắng thế, dòng tiền dịch chuyển trước thềm đáo hạn

(TBTCO) - Thanh khoản trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng 11,2% so với phiên trước. Dòng tiền có xu hướng dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn tháng 4/2026 khi thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai tháng này đang tới gần.

VN30-Index bật tăng mạnh ngay từ đầu phiên, có thời điểm tăng hơn 45 điểm chỉ sau khoảng nửa tiếng đầu giao dịch. Động lực hồi phục chủ yếu từ nhóm ngân hàng và chứng khoán, sau nhiều phiên đối diện áp lực chốt lời. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng vào cuối phiên, đặc biệt khi DGC giảm sàn khiến chỉ số thu hẹp đáng kể mức tăng. Kết phiên, VN30-Index tăng 20,66 điểm lên 1.873,65 điểm, với 23 mã tăng, 1 mã đứng giá tham chiếu và 6 mã giảm.

Diễn biến tích cực của chỉ số cơ sở cũng lan tỏa trên thị trường chứng khoán phái sinh. Toàn bộ 8/8 hợp đồng tương lai đều đóng cửa trong sắc xanh. Sau khi thu hẹp chênh lệch âm trong phiên hôm qua, mức phục hồi vượt trội của các hợp đồng tương lai giúp chênh lệch chuyển sang trạng thái dương.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn cũng đều ghi nhận mức chênh lệch dương mở rộng từ +5,15 điểm đến +9,15 điểm. Cá biệt, giá hợp đồng tương lai VN100 đáo hạn tháng 4/2026 tăng hơn 2%, giúp nới chênh lệch dương lên tới hơn 21 điểm. Tâm lý thị trường đang nghiêng về kịch bản tiếp tục tăng điểm trong ngắn hạn.

Chênh lệch giá hợp đồng tương lai và chỉ số cơ sở về trạng thái dương nhờ đà hồi phục tích cực trên thị trường chứng khoán phái sinh

Thanh khoản trên thị trường phái sinh tăng 11,2% so với phiên trước. Đáng chú ý, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển mạnh sang hợp đồng kỳ hạn tháng kế tiếp (tháng 4/2026) trong bối cảnh hợp đồng tháng này chỉ còn 2 phiên nữa sẽ tới thời điểm đáo hạn. Khối lượng mở của hợp đồng này cũng tăng gấp rưỡi so với hôm qua. Trong khi đó, khối lượng mở (OI) của hợp đồng 41I1G3000 tiếp tục giảm, cho thấy hoạt động tất toán vị thế đang gia tăng đáng kể trước thềm phiên đáo hạn phái sinh.

Theo chuyên gia từ Chứng khoán SHS, các trader đang nghiêng về VN30 tiếp tục phục hồi. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, hợp đồng 41I1G3000 vẫn đang trong nhịp hồi phục kỹ thuật và có thể kiểm tra vùng kháng cự quanh 1.900 điểm, do đó nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến khi thời điểm đáo hạn đang đến gần./.