Tăng cường hợp tác phát triển thị trường vốn Việt Nam - Lào

(TBTCO) - Ngày 16/3/2026, tại Đắk Lắk, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã tổ chức cuộc họp song phương thường niên lần thứ 14 với Ủy ban Chứng khoán Lào (LSCO), nhằm trao đổi và thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực quản lý, đào tạo và phát triển thị trường vốn.

Tham dự cuộc họp, về phía UBCKNN có ông Hà Duy Tùng – Phó Chủ tịch UBCKNN, cùng đại diện một số đơn vị chuyên môn; về phía LSCO có bà Phengsy Phengmuong – Tổng thư ký LSCO cùng đại diện các đơn vị chuyên môn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo hai cơ quan đã cùng nhìn lại các hoạt động hợp tác trong năm 2025, đồng thời đánh giá những kết quả đạt được từ các chương trình phối hợp song phương. Hai bên ghi nhận nhiều bước tiến tích cực, đặc biệt trong công tác đào tạo nguồn nhân lực và chia sẻ kinh nghiệm quản lý thị trường.

Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: SSC

Trong năm qua, UBCKNN đã triển khai chương trình đào tạo biệt phái dành cho cán bộ LSCO; tổ chức các chương trình khảo sát tại Việt Nam cho một số doanh nghiệp niêm yết tiềm năng và công ty chứng khoán của Lào nhằm tìm hiểu mô hình hoạt động quản lý quỹ đầu tư. Đồng thời, UBCKNN cũng tiếp nhận và tổ chức chương trình khảo sát cho đoàn công tác LSCO về xây dựng hệ thống giáo dục, đào tạo trong lĩnh vực chứng khoán.

Hai bên tiếp tục duy trì cơ chế họp song phương thường niên và đối thoại chiến lược cấp cao. Đáng chú ý, UBCKNN đã phối hợp rà soát, tư vấn kỹ thuật cho LSCO trong quá trình xây dựng đề xuất dự án tiếp theo trong khuôn khổ hợp tác ba bên giữa Việt Nam - Lào - Luxembourg, hướng tới mục tiêu hỗ trợ phát triển thị trường vốn của Lào.

Lãnh đạo hai cơ quan cũng cập nhật tình hình kinh tế vĩ mô và diễn biến thị trường chứng khoán của mỗi nước; trao đổi về công tác quản lý, giám sát, điều hành thị trường, đồng thời chia sẻ các định hướng và giải pháp phát triển trong giai đoạn tới.

Kết thúc cuộc họp, UBCKNN và LSCO đã ký kết Biên bản cuộc họp song phương lần thứ 14, thống nhất tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện. Theo đó, hai bên sẽ tăng cường phối hợp triển khai các đoàn công tác, cử chuyên gia và cán bộ kỹ thuật của Việt Nam sang Lào để tổ chức hội thảo chuyên đề, chương trình đào tạo chuyên sâu, các khóa tập huấn thực tiễn cũng như hoạt động tham vấn kỹ thuật theo nhu cầu của phía bạn.

Lãnh đạo hai bên ký kết Biên bản cuộc họp song phương lần thứ 14. Ảnh: SSC

Bên cạnh đó, hai cơ quan cũng nhất trí nghiên cứu lồng ghép các nội dung hợp tác song phương Việt Nam – Lào vào các chương trình hợp tác khu vực và đa phương, qua đó mở rộng nguồn lực hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực phát triển thị trường chứng khoán./.