Chứng khoán

Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

Mai Tấn

[email protected]
17:59 | 24/04/2026
(TBTCO) - Sau nhịp hồi phục tích cực, thị trường chứng khoán ngày 24/4 quay đầu điều chỉnh khi áp lực bán gia tăng mạnh về cuối phiên. VN-Index mất hơn 17 điểm, thanh khoản suy giảm cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường.
VN-Index giảm hơn 17 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến diễn biến khá ảm đạm trong phiên cuối tuần. Thị trường thiếu lực đỡ, dòng tiền tỏ ra thận trọng khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm. Kết phiên VN-Index giảm 17,07 điểm (-0,91%) về mức 1.853,29 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 24/4
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 24/4 có: TCB (+1,49), VJC (+0,74), GVR (+0,66), GAS (+0,47), VCK (+0,34)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-6,53), VIC (-3,95), VCB (-3,81), BID (-1,26), CTG (-0,82).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 135 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và 188 mã giảm giá.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là hàng cá nhân và gia dụng. Ở chiều ngược lại, ngành ô tô và phụ tùng và truyền thông có phiên giao dịch tích cực.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -13,32 điểm, về mức 2.011,42 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 21 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 8 mã tăng giá.

Thanh khoản quay trở lại trong phiên chiều và khối lượng khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 17.361 tỷ đồng, giảm -35.70% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 19.363 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. HNX-Index giảm -1,28 điểm, về mức 251,95 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,77 điểm về mức 127,54 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.948 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng đột biến 1.935 tỷ đồng﻿. Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu TCB với giá trị khoảng 34 tỷ đồng. Xếp sau là VPI với khoảng 26 tỷ đồng, SSI khoảng 20 tỷ đồng, VJC khoảng 17 tỷ đồng và MBB khoảng 17 tỷ đồng. Chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 417 tỷ đồng. Theo sau là ACB khoảng 279 tỷ đồng, VCB khoảng 240 tỷ đồng, VHM khoảng 132 tỷ đồng và MSB khoảng 105 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ 2 tỷ đồng.

Áp lực bán gia tăng, thị trường rung lắc mạnh

Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi VN-Index phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu. Mặc dù đầu phiên sáng, chỉ số chỉ giảm nhẹ khoảng 5 điểm và nhanh chóng hồi phục lên vùng 1.880 điểm, song lực cầu không đủ duy trì đà tăng. Áp lực bán dần gia tăng khiến thị trường trượt về khu vực 1.860 điểm.

Sang phiên chiều, diễn biến trở nên tiêu cực hơn khi lực bán tăng mạnh trên diện rộng, số mã giảm giá gấp đôi số mã tăng. VN-Index có thời điểm mất gần 27 điểm trước khi thu hẹp đà giảm và đóng cửa trên mốc 1.853 điểm, thấp hơn tham chiếu hơn 17 điểm mức giảm mạnh nhất trong hai tuần trở lại đây.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu trụ đóng vai trò kéo giảm chỉ số, trong đó hai mã “họ” Vin là VHM và VIC ảnh hưởng lớn nhất. Riêng VHM lấy đi gần 7 điểm của thị trường, trong khi VIC kéo giảm gần 4 điểm. Cổ phiếu VHM ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp khi tiệm cận vùng đỉnh lịch sử, mất 5,2% xuống còn 141.200 đồng/cổ phiếu. VIC cũng điều chỉnh 1,1% sau chuỗi phiên tăng kéo dài.

Không chỉ gây áp lực lên chỉ số, hai cổ phiếu này còn dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với giá trị giao dịch lần lượt đạt 871 tỷ đồng và 910 tỷ đồng. Áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng nóng khiến bên bán chiếm ưu thế, với khoảng 62% khối lượng khớp lệnh của VHM đến từ bán chủ động, trong khi VIC ghi nhận tỷ lệ này gần 48%.

VN-Index có tuần giao dịch tích cực về điểm số, song sự phụ thuộc quá lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh: Đức Thanh

Thực tế cho thấy, dù VN-Index có tuần giao dịch tích cực về điểm số, song sự phụ thuộc quá lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn đang bộc lộ rủi ro. Khi các “trụ đỡ” suy yếu, phần còn lại của thị trường vốn đã chịu áp lực từ bên bán càng trở nên mong manh. Nỗ lực thay thế vai trò dẫn dắt của nhóm ngân hàng quốc doanh như VCB, BID, CTG cũng nhanh chóng thất bại khi các mã này quay đầu giảm ngay sau phiên bứt phá.

Ở các nhóm ngành khác, cổ phiếu điện và năng lượng tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực, nổi bật là PC1 với hai phiên giảm sàn liên tiếp và lượng dư bán lớn. Trong bối cảnh đó, cơ hội để danh mục đầu tư vượt trội so với chỉ số chung là không nhiều, ngoại trừ một số cổ phiếu đơn lẻ duy trì được xu hướng tăng như TCB hay NVL.

Trước diễn biến thị trường còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ vững danh mục hiện tại, tránh bị tác động bởi biến động ngắn hạn từ nhóm vốn hóa lớn. Việc giải ngân mới cần được cân nhắc kỹ lưỡng, ưu tiên chờ đợi các nhịp điều chỉnh đưa chỉ số về vùng giá chiết khấu nhằm đảm bảo biên an toàn.

Từ khóa:
chứng khoán vnindex cổ phiếu thanh khoản

Bài liên quan

Đại hội đồng cổ đông MSB: Đặt kế hoạch lãi kỷ lục 8.000 tỷ đồng, bước đi chiến lược thành tập đoàn tài chính

Một kỷ lục vừa xác lập tại Đại hội đồng cổ đông ngân hàng Top 5 thương mại cổ phần tư nhân Việt Nam

Chứng khoán ngày 22/4: Cổ phiếu Vingroup dẫn dắt đà tăng, VN-Index hướng tới vùng đỉnh cũ

Dành cho bạn

Phổ biến quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Tài chính

Lai Châu tìm “lối mở” cho nông nghiệp xanh, sâm và dược liệu dẫn dắt tăng trưởng

Đại hội đồng cổ đông TPBank: Hướng tới 600.000 tỷ đồng tổng tài sản, tiết lộ "la bàn" định hướng hoạt động

Trường Đại học Tài chính - Marketing đẩy mạnh hợp tác khoa học công nghệ

Cục Đầu tư nước ngoài "bắt tay" cùng Hyosung mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam

Hải quan khu vực XIII thu ngân sách tăng hơn 57%

Đọc thêm

Kích hoạt động lực chuyển đổi xanh

(TBTCO) - Hành lang pháp lý cho thị trường các-bon đang dần được hoàn thiện, tạo tiền đề chuyển từ giai đoạn xây dựng chính sách sang vận hành thực tiễn. Không chỉ là công cụ kiểm soát phát thải, thị trường các-bon còn được kỳ vọng mở ra không gian kinh tế mới, thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực cạnh tranh.
Infographics: 48.139 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành từ đầu năm đến nay

(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 48.139 tỷ đồng. Trong đó, 14 đợt phát hành ra công chúng đạt 15.334 tỷ đồng và 12 đợt phát hành riêng lẻ đạt 32.805 tỷ đồng.
Chứng khoán SSI kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận hai chữ số, đẩy mạnh số hóa và tự động hóa hoạt động

(TBTCO) - Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 15% trong năm 2026, Chứng khoán SSI tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số và tự động hóa, đồng thời duy trì chính sách cổ tức và triển khai các phương án tăng vốn.
Khối ngoại bán ròng 618 tỷ đồng, áp lực tập trung tại FPT và nhóm ngân hàng

(TBTCO) - FPT tiếp tục là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất trong phiên với giá trị 265,8 tỷ đồng, nâng giá trị bán ròng từ đầu năm lên 11.399 tỷ đồng.
Xây dựng cơ chế giám sát minh bạch cho sàn carbon

(TBTCO) - Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa đăng tải bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý đối với Dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon trên sàn giao dịch carbon trong nước và chế độ báo cáo của Sở giao dịch chứng khoán, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam với UBCKNN về hoạt động sàn giao dịch carbon trong nước.
Chứng khoán phái sinh ngày 23/4: Giá giảm sâu, dòng tiền đầu cơ sôi động

(TBTCO) - Thanh khoản thị trường phái sinh tăng 7,9% so với phiên trước. Dòng tiền phiên hôm nay còn hướng về hợp đồng tương lai dựa trên VN100 đáo hạn tháng 5/2026, với khối lượng giao dịch gấp 2,5 lần giao dịch phiên hôm qua.
Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/4) dù chịu áp lực bán gia tăng trong phiên chiều và số mã giảm chiếm ưu thế, VN-Index vẫn đóng cửa tăng điểm nhờ sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu lớn. Dòng tiền chưa rút khỏi thị trường mà tiếp tục luân chuyển giữa các nhóm ngành, tạo kỳ vọng cho xu hướng phục hồi trong ngắn hạn.
Lợi suất trái phiếu chính phủ có thể tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026

(TBTCO) - Theo VCBS, lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục chịu áp lực tăng trong quý II/2026 trong bối cảnh nhu cầu phát hành còn lớn và mặt bằng lãi suất duy trì ở mức cao.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội: Chung cư có giá trung bình 128 triệu đồng/m2

Không để xảy ra thiếu thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh

Khối ngoại miệt mài bán ròng cổ phiếu FPT, vượt giá trị cả năm 2025

Ngộ độc thực phẩm gia tăng, siết chặt quản lý bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố

Đại hội cổ đông DBV: Tăng tốc doanh thu phí bảo hiểm gốc vượt 6.000 tỷ đồng, đặt mục tiêu bứt phá top 4

Đại hội đồng cổ đông năm 2026: Sơn Hà đặt mục tiêu doanh thu 13.000 tỷ đồng

Chính phủ Đức hỗ trợ phục hồi đào tạo nghề ở miền Trung sau bão lũ

Kết nối FDI Connect 2026: Nâng vị thế Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 23/4: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê quay đầu giảm

Ngày 24/4: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu dao động ở mức 142.000 đồng/kg

Ngày 22/4: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu quanh mốc 141.000 đồng/kg

Tỷ giá USD hôm nay (24/4): Tỷ giá trung tâm đi lên, USD tự do tăng vọt 100 đồng

Ngày 24/4: Giá heo hơi ở miền Bắc và miền Nam biến động tăng

Ngày 23/4: Giá heo hơi tại miền Nam điều chỉnh tăng

Giá vàng hôm nay ngày 22/4: Giá vàng trong nước đảo chiều giảm đến 900.000 đồng/lượng

Bộ Tài chính cập nhật 3 kịch bản lạm phát năm 2026

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC -29.50
24/04 | -29.50 (7,108.40 -29.50 (-0.41%))
DJI -179.71
24/04 | -179.71 (49,310.32 -179.71 (-0.36%))
IXIC -219.06
24/04 | -219.06 (24,438.50 -219.06 (-0.89%))
NYA -49.04
24/04 | -49.04 (22,952.74 -49.04 (-0.21%))
XAX +65.57
24/04 | +65.57 (8,883.68 +65.57 (+0.74%))
BUK100P -4.47
24/04 | -4.47 (1,038.08 -4.47 (-0.43%))
RUT -10.28
24/04 | -10.28 (2,775.10 -10.28 (-0.37%))
VIX -0.61
24/04 | -0.61 (18.70 -0.61 (-3.16%))
FTSE -28.43
24/04 | -28.43 (10,428.58 -28.43 (-0.27%))
GDAXI +64.87
24/04 | +64.87 (24,220.32 +64.87 (+0.27%))
FCHI -28.31
24/04 | -28.31 (8,199.01 -28.31 (-0.34%))
STOXX50E +6.56
24/04 | +6.56 (5,901.29 +6.56 (+0.11%))
N100 -1.73
24/04 | -1.73 (1,809.15 -1.73 (-0.10%))
BFX -18.19
24/04 | -18.19 (5,373.84 -18.19 (-0.34%))
MOEX.ME -0.11
24/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +62.87
24/04 | +62.87 (25,978.07 +62.87 (+0.24%))
STI -21.25
24/04 | -21.25 (4,922.86 -21.25 (-0.43%))
AXJO -6.90
24/04 | -6.90 (8,786.50 -6.90 (-0.08%))
AORD -17.80
24/04 | -17.80 (9,006.40 -17.80 (-0.20%))
BSESN -999.79
24/04 | -999.79 (76,664.21 -999.79 (-1.29%))
JKSE -249.12
24/04 | -249.12 (7,129.49 -249.12 (-3.38%))
KLSE -1.36
24/04 | -1.36 (1,720.34 -1.36 (-0.08%))
NZ50 -9.99
24/04 | -9.99 (12,874.94 -9.99 (-0.08%))
KS11 -0.18
24/04 | -0.18 (6,475.63 -0.18 (-0.00%))
TWII +1,218.25
24/04 | +1,218.25 (38,932.40 +1,218.25 (+3.23%))
GSPTSE -42.18
24/04 | -42.18 (33,912.93 -42.18 (-0.12%))
BVSP -1,510.52
24/04 | -1,510.52 (191,378.44 -1,510.52 (-0.78%))
MXX -205.77
24/04 | -205.77 (68,631.16 -205.77 (-0.30%))
IPSA -10.04
24/04 | -10.04 (10,992.09 -10.04 (-0.09%))
MERV -66,843.25
24/04 | -66,843.25 (2,831,848.50 -66,843.25 (-2.31%))
TA125.TA -53.50
24/04 | -53.50 (4,274.55 -53.50 (-1.24%))
CASE30 +413.00
24/04 | +413.00 (52,375.40 +413.00 (+0.79%))
JN0U.JO +1.34
24/04 | +1.34 (7,085.77 +1.34 (+0.02%))
DX-Y.NYB -0.19
24/04 | -0.19 (98.58 -0.19 (-0.19%))
125904-USD-STRD -5.95
24/04 | -5.95 (2,725.44 -5.95 (-0.22%))
XDB -0.34
24/04 | -0.34 (134.69 -0.34 (-0.25%))
XDE -0.19
24/04 | -0.19 (116.86 -0.19 (-0.16%))
000001.SS -13.35
24/04 | -13.35 (4,079.90 -13.35 (-0.33%))
N225 +575.95
24/04 | +575.95 (59,716.18 +575.95 (+0.97%))
XDN -0.07
24/04 | -0.07 (62.63 -0.07 (-0.12%))
XDA -0.30
24/04 | -0.30 (71.27 -0.30 (-0.42%))