Chứng khoán ngày 24/4: Cổ phiếu trụ “hụt hơi”, VN-Index quay đầu giảm điểm

VN-Index giảm hơn 17 điểm

Thị trường chứng khoán Việt Nam chứng kiến diễn biến khá ảm đạm trong phiên cuối tuần. Thị trường thiếu lực đỡ, dòng tiền tỏ ra thận trọng khiến VN-Index đóng cửa giảm điểm. Kết phiên VN-Index giảm 17,07 điểm (-0,91%) về mức 1.853,29 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 24/4

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 24/4 có: TCB (+1,49), VJC (+0,74), GVR (+0,66), GAS (+0,47), VCK (+0,34)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-6,53), VIC (-3,95), VCB (-3,81), BID (-1,26), CTG (-0,82).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 135 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và 188 mã giảm giá.

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực với 10/18 ngành giảm điểm, trong đó ngành bất động sản giảm mạnh nhất, theo sau là hàng cá nhân và gia dụng. Ở chiều ngược lại, ngành ô tô và phụ tùng và truyền thông có phiên giao dịch tích cực.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -13,32 điểm, về mức 2.011,42 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 21 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 8 mã tăng giá.

Thanh khoản quay trở lại trong phiên chiều và khối lượng khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 17.361 tỷ đồng, giảm -35.70% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 19.363 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tương tự khi cùng giảm điểm. HNX-Index giảm -1,28 điểm, về mức 251,95 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,77 điểm về mức 127,54 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng mạnh tay 1.948 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng đột biến 1.935 tỷ đồng﻿. Tại chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu TCB với giá trị khoảng 34 tỷ đồng. Xếp sau là VPI với khoảng 26 tỷ đồng, SSI khoảng 20 tỷ đồng, VJC khoảng 17 tỷ đồng và MBB khoảng 17 tỷ đồng. Chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại FPT với giá trị khoảng 417 tỷ đồng. Theo sau là ACB khoảng 279 tỷ đồng, VCB khoảng 240 tỷ đồng, VHM khoảng 132 tỷ đồng và MSB khoảng 105 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng nhẹ 2 tỷ đồng.

Áp lực bán gia tăng, thị trường rung lắc mạnh

Diễn biến thị trường hôm nay cho thấy xu hướng suy yếu rõ rệt khi VN-Index phần lớn thời gian giao dịch dưới tham chiếu. Mặc dù đầu phiên sáng, chỉ số chỉ giảm nhẹ khoảng 5 điểm và nhanh chóng hồi phục lên vùng 1.880 điểm, song lực cầu không đủ duy trì đà tăng. Áp lực bán dần gia tăng khiến thị trường trượt về khu vực 1.860 điểm.

Sang phiên chiều, diễn biến trở nên tiêu cực hơn khi lực bán tăng mạnh trên diện rộng, số mã giảm giá gấp đôi số mã tăng. VN-Index có thời điểm mất gần 27 điểm trước khi thu hẹp đà giảm và đóng cửa trên mốc 1.853 điểm, thấp hơn tham chiếu hơn 17 điểm mức giảm mạnh nhất trong hai tuần trở lại đây.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu trụ đóng vai trò kéo giảm chỉ số, trong đó hai mã “họ” Vin là VHM và VIC ảnh hưởng lớn nhất. Riêng VHM lấy đi gần 7 điểm của thị trường, trong khi VIC kéo giảm gần 4 điểm. Cổ phiếu VHM ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp khi tiệm cận vùng đỉnh lịch sử, mất 5,2% xuống còn 141.200 đồng/cổ phiếu. VIC cũng điều chỉnh 1,1% sau chuỗi phiên tăng kéo dài.

Không chỉ gây áp lực lên chỉ số, hai cổ phiếu này còn dẫn đầu thanh khoản toàn thị trường với giá trị giao dịch lần lượt đạt 871 tỷ đồng và 910 tỷ đồng. Áp lực chốt lời gia tăng sau giai đoạn tăng nóng khiến bên bán chiếm ưu thế, với khoảng 62% khối lượng khớp lệnh của VHM đến từ bán chủ động, trong khi VIC ghi nhận tỷ lệ này gần 48%.

VN-Index có tuần giao dịch tích cực về điểm số, song sự phụ thuộc quá lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Ảnh: Đức Thanh

Thực tế cho thấy, dù VN-Index có tuần giao dịch tích cực về điểm số, song sự phụ thuộc quá lớn vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn đang bộc lộ rủi ro. Khi các “trụ đỡ” suy yếu, phần còn lại của thị trường vốn đã chịu áp lực từ bên bán càng trở nên mong manh. Nỗ lực thay thế vai trò dẫn dắt của nhóm ngân hàng quốc doanh như VCB, BID, CTG cũng nhanh chóng thất bại khi các mã này quay đầu giảm ngay sau phiên bứt phá.

Ở các nhóm ngành khác, cổ phiếu điện và năng lượng tiếp tục ghi nhận diễn biến tiêu cực, nổi bật là PC1 với hai phiên giảm sàn liên tiếp và lượng dư bán lớn. Trong bối cảnh đó, cơ hội để danh mục đầu tư vượt trội so với chỉ số chung là không nhiều, ngoại trừ một số cổ phiếu đơn lẻ duy trì được xu hướng tăng như TCB hay NVL.

Trước diễn biến thị trường còn nhiều biến động, các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên giữ vững danh mục hiện tại, tránh bị tác động bởi biến động ngắn hạn từ nhóm vốn hóa lớn. Việc giải ngân mới cần được cân nhắc kỹ lưỡng, ưu tiên chờ đợi các nhịp điều chỉnh đưa chỉ số về vùng giá chiết khấu nhằm đảm bảo biên an toàn.