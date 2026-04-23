Chứng khoán ngày 23/4: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng

VN-Index tăng hơn 13 điểm

Sau phiên giao dịch với thanh khoản giảm mạnh, thể hiện dòng tiền, lực cầu suy yếu ở nhiều nhóm mã. VN-Index tiếp tục tăng điểm tốt đầu phiên hôm nay hướng đến vùng giá 1.890 điểm dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu ngân hàng. Thị trường sau đó chịu áp lực bán mạnh đột biến tập trung ở các mã điện, xây lắp điện. VN-Index giảm về quanh 1.855 điểm và phục hồi tốt trở lại. Kết phiên VN-Index tăng 13,06 điểm ( 0,70%) lên mức 1.870,36 điểm, với kỳ vọng quay trở lại vùng đỉnh cũ quanh 1.900 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 23/4

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 23/4 có: VIC (3,53), VCB (5,72), BID (3,35), CTG (1,72), TCB (0,91)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-0,86), VPB (-0,54), HPG (-1,42), GAS (-0,9), PFT (-0,4)…

Mặc dù thị trường tăng điểm nhưng độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 104 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 208 mã giảm giá.

Ảnh hưởng từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn giúp VN-Index đóng cửa trong sắc xanh, tuy nhiên có tới 16/21 nhóm ngành giảm điểm. Ngân hàng, bất động sản và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, phân bón, điện và bán lẻ là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tiêu cực khi giảm nhẹ -0,67 điểm, về mức 2.024,74 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm cân bằng khi có 19 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 10 mã tăng giá.

Thị trường “bung” thanh khoản vào phiên chiều và khối lượng khớp lệnh tại thời điểm kết phiên cao hơn (24,5%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.033 triệu cổ phiếu (44,00%), tương đương giá trị đạt 29.334 tỷ đồng (35,03%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. HNX-Index giảm -2,13 điểm, về mức 253,23 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,55 điểm về mức 128,31 điểm.

Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng mạnh với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,659 tỷ đồng. PVT 72 tỷ đồng, VNM 54 tỷ đồng và DCM 33 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -266 tỷ đồng, ACB -176 tỷ đồng, VHM -172 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 43 tỷ đồng.

Dòng tiền vẫn có chiều hướng xoay tua

Phiên giao dịch hôm nay mang tới nhiều vui - buồn lẫn lộn tới các “chứng sĩ” khi áp lực phân hóa hiện rõ trên đôi vai của hầu hết các nhóm ngành trên thị trường. Suy yếu dần trong phiên chiều, nhóm cổ phiếu ngành điện chịu áp lực bán tháo mạnh mẽ, đặc biệt là PC1 khi đóng cửa giảm kịch biên độ với 14,6 triệu cổ phiếu chờ được “giải cứu” ở mức giá sàn.

Không chỉ dừng lại ở đó, đà giảm lan sang những nhóm ngành khác như phân bón (DCM, DPM) và dầu khí (BSR, OIL) với biên độ giảm điểm quanh ngưỡng (3 - 4%). Ở chiều ngược lại, một số cái tên cho thấy nỗ lực ngược dòng mạnh mẽ, thậm chí đóng cửa ở mức giá trần trong sự ngỡ ngàng của số đông nhà đầu tư phải kể tới như PVT (vận tải), CTD (xây dựng) và SAB (hàng tiêu dùng). Mặc dù áp lực phân hóa hiện hữu, dòng tiền vẫn có chiều hướng xoay tua giữa các nhóm ngành thay vì rút ra khỏi thị trường do đó, VN-Index vẫn sẽ tiếp tục cuộc hành trình chinh phục các mốc điểm mới.

Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index vẫn giữ đà tăng. Ảnh: Đức Thanh

Nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh dường như có phiên khao khát trở thành bệ đỡ chỉ số mới cho thị trường chung, thế nhưng khi tổng vốn hóa của VCB, BID và CTG cũng chưa thể bằng VIC, chiếm tới hơn 17% vốn hóa toàn thị trường này.

Áp lực điều chỉnh xuất hiện mạnh trong phiên chiều, tuy nhiên, đà rơi không có yếu tố xuất hiện dàn trải khi một số cái tên nhận được nhiều sự chú ý và đóng cửa tăng kịch biên độ phải kể tới như SAB, CTG và PVT.

Trong bối cảnh VN-Index phải nhờ vả tới sắc xanh từ những cổ phiếu vốn hóa lớn, các chuyên gia vẫn có cơ sở để duy trì góc nhìn tích cực khi dòng tiền có dấu hiệu xoay tua nhanh chóng giữa các nhóm ngành thay vì rút lui khỏi thị trường. Mặc dù vậy, nhà đầu tư vẫn chỉ nên nắm giữ danh mục ở thời điểm hiện tại và mở mua gia tăng khi chỉ số chung có nhịp điều chỉnh về vùng nền an toàn. Những cổ phiếu được ưu tiên phải có cơ bản doanh nghiệp và tiềm năng tăng trưởng hoạt động kinh doanh tích cực trong những quý tiếp theo./.