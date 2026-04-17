Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên

Mai Tấn

Mai Tấn

18:00 | 17/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (17/4) vừa trải qua một phiên giao dịch giằng co với diễn biến rung lắc mạnh trong ngày. Dù có thời điểm tăng gần 20 điểm nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ, nhưng áp lực chốt lời gia tăng về cuối phiên đã khiến chỉ số đảo chiều giảm nhẹ.
VN-Index giảm hơn 2 điểm

Ngay từ đầu phiên, thị trường mở cửa trong sắc xanh chủ yếu nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VPL, VPB, MWG. Đáng chú ý, riêng VIC đóng góp hơn 21 điểm vào mức tăng chung, trở thành trụ đỡ quan trọng nhất của chỉ số. Tuy nhiên, đà hưng phấn không duy trì được lâu. Áp lực bán nhanh chóng gia tăng về cuối phiên, khiến thị trường đảo chiều và khép lại ngày giao dịch trong sắc đỏ nhẹ. Kết phiên, VN-Index giảm -2,66 điểm về mức 1.817,17 điểm.

Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 17/4
Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 17/4 có: MWG (+1,88), GVR (+1,16), VPB (+1,13), BSR (+1,00), GAS (+0,90)... Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-6,15), VIC (-2,30), VPL (-1,21), LPB (-0,81), GEE (-0,57)…

Mặc dù thị trường điều chỉnh nhẹ nhưng độ rộng thị trường nghiêng về tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 178 mã tăng giá, 54 mã giữ giá tham chiếu và 146 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, trong phiên giao dịch hôm nay thị trường khá cân bằng với 11/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành bán lẻ dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành dầu khí, hóa chất, công nghệ thông tin,… Ở chiều ngược lại, ngành du lịch và giải trí giảm mạnh nhất.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tích cực hơn khi tăng 8,92 điểm, lên mức 1.988,11 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 10 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 19 mã tăng giá.

Thanh khoản khớp lệnh trong phiên giao dịch hôm nay giảm so với phiên trước đó. Giá trị khớp lệnh đạt 20.479 tỷ đồng, giảm -8,88% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 23.432 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. HNX-Index tăng 3,51 điểm, lên mức 260 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,15 điểm lên mức 128,37 điểm.

Trên HOSE, khối ngoại mua ròng 110 tỷ đồng. Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VIC với giá trị khoảng 315 tỷ đồng. Tiếp đến là MWG với gần 195 tỷ đồng, MSN với khoảng 99 tỷ đồng, FPT với gần 63 tỷ đồng và VPI với khoảng 40 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại VIX với giá trị khoảng 67 tỷ đồng. Theo sau là CII với gần 53 tỷ đồng, SSI với khoảng 49 tỷ đồng, VJC với gần 49 tỷ đồng và TCH với khoảng 45 tỷ đồng.﻿..

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 44 tỷ đồng.

Trạng thái giằng co mạnh với sự phân hóa rõ rệt

Phiên giao dịch ngày 17/4 mở đầu khá hứng khởi khi VN-Index bật tăng hơn 15 điểm ngay sau ATO, nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu trụ cột như FPT, VPB, TCB, MSN. Tuy nhiên, diễn biến tích cực này không duy trì được lâu khi áp lực chốt lời nhanh chóng gia tăng, đặc biệt tại các mã SHB, LPB, GEE, GEX, khiến chỉ số đảo chiều lùi xuống dưới tham chiếu trong buổi sáng.

Dù vậy, thị trường không hoàn toàn tiêu cực. Lực cầu tại nhóm bán lẻ và thực phẩm tiêu dùng như PAN, PNJ, DGW, FRT, VNM đóng vai trò “đỡ nhịp”, giúp VN-Index thu hẹp đà giảm và tạm kết phiên sáng vẫn tăng 5,89 điểm.

Sang phiên chiều, dòng tiền có sự luân chuyển rõ nét sang nhóm nguyên vật liệu, đặc biệt là phân bón, cao su và hóa chất. BFC tăng trần, trong khi DPM, DCM, PHR, DPR, DRC đồng loạt duy trì sắc xanh tích cực. Nhóm dầu khí và vận tải cũng ghi nhận sự khởi sắc với PVP dư mua giá trần, cùng với BSR, PLX, GAS, PVD, GMD, PVT, VOS tăng trên 1,2%, góp phần giữ nhịp thị trường.

Tuy nhiên, về cuối phiên, áp lực bán gia tăng mạnh tại nhóm bất động sản, đặc biệt là các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup như VHM, VRE, VPL đồng loạt giảm trên 3,4%. Cùng với đó, nhiều mã bất động sản và xây dựng khác như CII, TCH, DXS, DXG, PDR cũng giảm sâu trên 1,5%, kéo chỉ số chung quay đầu giảm.

Chứng khoán ngày 17/4: Cổ phiếu trụ “hạ nhiệt”, VN-Index đánh rơi thành quả đầu phiên
VN-Index giảm điểm nhẹ cho thấy nhịp hồi phục có tín hiệu chững lại. Ảnh: Đức Thanh

Nhìn chung, thị trường cho thấy trạng thái giằng co mạnh với sự phân hóa rõ rệt giữa các nhóm ngành. Dòng tiền có xu hướng luân chuyển nhanh, trong khi áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn đặc biệt là bất động sản vẫn là yếu tố kìm hãm đà tăng của chỉ số.

Sau phiên tăng điểm mạnh, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ VIN (VIC, VHM, VPL, VRE) có phiên điều chỉnh hôm nay, khiến VN-Index đứt mạch 6 phiên tăng điểm liên tiếp. Đóng cửa VN-Index giảm điểm nhẹ sau khi "test" lại mốc kháng cự mạnh quanh mốc 1.845 điểm cho thấy nhịp hồi phục có tín hiệu chững lại.

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có 4 tuần tăng điểm liên tiếp, nhưng điểm đáng chú ý là cả 4 tuần tăng điểm đều có khối lượng ở mức trung bình mà chưa có sự bùng nổ mạnh, hơn nữa đà tăng trong tuần qua chủ yếu bị chi phối bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn mà chưa có sự lan tỏa ra toàn thị trường. Vì vậy, dù đã có 4 tuần tăng điểm liên tiếp song xung lực bứt phá chưa mạnh và tín hiệu đảo chiều tăng điểm vẫn chưa được xác nhận.

Các chuyên gia kỳ vọng VN-Index sẽ xuất hiện một số phiên giảm điểm trong tuần sau trước sự suy yếu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn để VN-Index test quanh mốc 1.765 điểm trước khi có tín hiệu tăng điểm xác nhận./.

Mai Tấn
Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

Thép Tấm Lá Thống Nhất báo lãi giảm mạnh quý I/2026

(TBTCO) - Trong kỳ quý I/2026, Thép Tấm Lá Thống Nhất ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 297 triệu đồng, giảm mạnh tới 97% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

Nâng hạng thị trường: Cơ hội lớn, yêu cầu cao hơn với công ty chứng khoán

(TBTCO) - Việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026 không chỉ mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế, mà quan trọng hơn là đặt ra những yêu cầu cao hơn về chuẩn mực vận hành. Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán mắt xích trung tâm của thị trường buộc phải chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình môi giới truyền thống sang định chế tài chính đa dịch vụ, đáp ứng kỳ vọng của dòng vốn toàn cầu.
Dự kiến sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán

Dự kiến sử dụng hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán

(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang lấy ý kiến đối với dự thảo Quy chế sử dụng Hệ thống công nghệ thông tin quản lý người hành nghề chứng khoán (NHNCK), nhằm hoàn thiện khung pháp lý phục vụ công tác quản lý, cập nhật và tra cứu thông tin hành nghề trên môi trường số.
Cuộc tái cấu trúc tại Vinaseed: Thay đổi hơn 20% nhân sự, bình quân 2 ngày đổi một vị trí

Cuộc tái cấu trúc tại Vinaseed: Thay đổi hơn 20% nhân sự, bình quân 2 ngày đổi một vị trí

(TBTCO) - Đã có tới 155 vị trí, tương đương hơn 20% nhân sự tại Vinaseed được thay đổi trong chưa đầy 9 tháng. Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thị Trà My cho rằng 2025 là một năm Vinaseed nhìn thẳng vào thực tế, chấp nhận thay đổi những gì cần thay đổi và bắt đầu xây lại hệ thống.
Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

Áp lực ngắn hạn gia tăng, nhưng dư địa hút vốn cho thị trường trong trung hạn vẫn mở

(TBTCO) - Áp lực từ lãi suất, lạm phát và dòng tiền tạo lực cản trong ngắn hạn, song việc nâng hạng thị trường chứng khoán được kỳ vọng mở ra dư địa thu hút dòng vốn quốc tế, hỗ trợ triển vọng trung hạn.
Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Sau năm "hụt nhẹ" kế hoạch, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu doanh thu phí năm 2026 vượt mốc 6.000 tỷ đồng

Năm 2026, Bảo hiểm BIC đặt mục tiêu tăng trưởng tích cực với doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.230 tỷ đồng, tăng 17% và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 780 tỷ đồng, tăng gần 16%. Để hoàn thành kế hoạch kinh doanh, BIC dự kiến mở rộng lĩnh vực hoạt động, kinh doanh.
Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

Đại hội đồng cổ đông FPT: Cổ đông lo ngại về mức độ pha loãng cổ phiếu vì phương án ESOP

(TBTCO) - Ngày 16/4/2026, Công ty cổ phần FPT tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với số lượng cổ đông tham dự cao kỷ lục: 2.730 cá nhân và tổ chức. Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 cùng loạt tờ trình về phương án tăng vốn thông qua chào bán cổ phiếu cho người lao động (ESOP), thay thế thành viên Hội đồng Quản trị...
Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

(TBTCO) - Hôm nay (16/4), VN-Index tiếp tục tăng mạnh, tiến sát mốc 1.820 điểm với động lực chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi phần lớn cổ phiếu giảm giá, thanh khoản đi ngang và dòng tiền chưa lan tỏa.
GSPC +18.33
17/04 | +18.33 (7,041.28 +18.33 (+0.26%))
DJI +115.00
17/04 | +115.00 (48,578.72 +115.00 (+0.24%))
IXIC +86.69
17/04 | +86.69 (24,102.70 +86.69 (+0.36%))
NYA +0.02
17/04 | +0.02 (22,955.59 +0.02 (+0.00%))
XAX +44.91
17/04 | +44.91 (8,834.03 +44.91 (+0.51%))
BUK100P -2.75
17/04 | -2.75 (1,052.74 -2.75 (-0.26%))
RUT +5.94
17/04 | +5.94 (2,719.60 +5.94 (+0.22%))
VIX -0.07
17/04 | -0.07 (17.87 -0.07 (-0.39%))
FTSE -24.60
17/04 | -24.60 (10,565.39 -24.60 (-0.23%))
GDAXI +115.68
17/04 | +115.68 (24,270.15 +115.68 (+0.48%))
FCHI +31.83
17/04 | +31.83 (8,294.53 +31.83 (+0.39%))
STOXX50E +19.65
17/04 | +19.65 (5,952.93 +19.65 (+0.33%))
N100 +2.24
17/04 | +2.24 (1,832.61 +2.24 (+0.12%))
BFX +12.41
17/04 | +12.41 (5,495.95 +12.41 (+0.23%))
MOEX.ME -0.11
17/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -233.93
17/04 | -233.93 (26,160.33 -233.93 (-0.89%))
STI -9.90
17/04 | -9.90 (4,997.93 -9.90 (-0.20%))
AXJO -8.10
17/04 | -8.10 (8,946.90 -8.10 (-0.09%))
AORD -4.90
17/04 | -4.90 (9,168.70 -4.90 (-0.05%))
BSESN +504.86
17/04 | +504.86 (78,493.54 +504.86 (+0.65%))
JKSE +12.62
17/04 | +12.62 (7,634.00 +12.62 (+0.17%))
KLSE +5.50
17/04 | +5.50 (1,695.21 +5.50 (+0.33%))
NZ50 -160.39
17/04 | -160.39 (12,905.67 -160.39 (-1.23%))
KS11 -34.13
17/04 | -34.13 (6,191.92 -34.13 (-0.55%))
TWII -327.68
17/04 | -327.68 (36,804.34 -327.68 (-0.88%))
GSPTSE -103.76
17/04 | -103.76 (34,052.23 -103.76 (-0.30%))
BVSP -919.02
17/04 | -919.02 (196,818.59 -919.02 (-0.46%))
MXX -539.69
17/04 | -539.69 (69,095.02 -539.69 (-0.78%))
IPSA +163.24
17/04 | +163.24 (11,477.11 +163.24 (+1.44%))
MERV +5,944.50
17/04 | +5,944.50 (2,923,833.25 +5,944.50 (+0.20%))
TA125.TA +45.16
17/04 | +45.16 (4,309.03 +45.16 (+1.06%))
CASE30 +704.70
17/04 | +704.70 (51,437.80 +704.70 (+1.39%))
JN0U.JO -0.23
17/04 | -0.23 (7,247.28 -0.23 (-0.00%))
DX-Y.NYB -0.12
17/04 | -0.12 (98.09 -0.12 (-0.13%))
125904-USD-STRD +7.10
17/04 | +7.10 (2,764.36 +7.10 (+0.26%))
XDB -0.40
17/04 | -0.40 (135.23 -0.40 (-0.29%))
XDE -0.18
17/04 | -0.18 (117.82 -0.18 (-0.15%))
000001.SS -4.12
17/04 | -4.12 (4,051.43 -4.12 (-0.10%))
N225 -1,042.44
17/04 | -1,042.44 (58,475.90 -1,042.44 (-1.75%))
XDN -0.08
17/04 | -0.08 (62.81 -0.08 (-0.13%))
XDA -0.05
17/04 | -0.05 (71.65 -0.05 (-0.07%))