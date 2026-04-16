Chứng khoán ngày 16/4: VN-Index nối dài đà tăng nhờ cổ phiếu trụ

Mai Tấn

18:09 | 16/04/2026
(TBTCO) - Hôm nay (16/4), VN-Index tiếp tục tăng mạnh, tiến sát mốc 1.820 điểm với động lực chính từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận sự phân hóa rõ nét khi phần lớn cổ phiếu giảm giá, thanh khoản đi ngang và dòng tiền chưa lan tỏa.
VN-Index tăng 19 điểm

VN-Index có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp dưới ảnh hưởng tích cực của các cổ phiếu nhóm Vingroup. Đây là động lực chính dẫn dắt VN-Index phục hồi mạnh mẽ từ vùng giá quanh 1.600 điểm, hướng đến 1.850 điểm. VN-Index tăng điểm từ đầu phiên, rung lắc nhẹ trong phiên và duy trì tăng điểm. Kết phiên, VN-Index tăng 19,18 điểm (+1,07%) lên mức 1.819,83 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 16/4

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 16/4 có: VIC (+21,46), VHM (+5,52), VPL (+0,81), VPB (+0,42), MWG (+0,41)...

Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-0,87), CTG (-0,73), GVR (-0,66), GEE (-0,55), VCK (- 0,53)...

Độ rộng thị trường nghiêng về tiêu cực, mức độ phân hóa mạnh khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 105 mã tăng giá, 60 mã giữ giá tham chiếu và 213 mã giảm giá.

VN-Index tăng tích cực về điểm số, tuy nhiên độ mở nhóm ngành bao trùm bởi sắc đỏ khi có tới 13/18 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Bất động sản, bán lẻ và điện là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, công nghệ, viễn thông là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng 17,59 điểm, lên mức 1.979,19 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá, khi có 18 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 11 mã tăng giá.

Thị trường tiếp tục duy trì nhịp độ giao dịch khi thanh khoản khớp lệnh ở mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.000 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt 27.934 tỷ đồng (-1,4%) so với phiên giao dịch trước đó.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính có diễn biến trái chiều. HNX-Index tăng 3,77 điểm, lên mức 256,49 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,63 điểm, về mức 128,22 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.161 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.185 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VIC được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 465 tỷ đồng. Theo sau, SSI và HPG là mã tiếp theo được gom mạnh 235 và 76 tỷ đồng. Ngược lại, FPT tiếp tục bị khối ngoại bán mạnh nhất với 524 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VHM và HCM cũng bị "xả" 463 tỷ đồng và 119 tỷ đồng…

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 23 tỷ đồng.

Dòng tiền vẫn thận trọng

Thị trường chứng khoán duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch. Ngay đầu phiên sáng, VN-Index bật tăng gần 16 điểm, song áp lực bán nhanh chóng gia tăng khiến chỉ số có thời điểm lùi về sát tham chiếu. Cuối phiên sáng, dù bên bán vẫn chiếm ưu thế, lực đỡ từ một số cổ phiếu trụ giúp thị trường hồi phục, kiểm định vùng 1.820 điểm. Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục dao động quanh mốc này và giữ được đà tăng đến hết phiên.

Trong đó, VIC là nhân tố nổi bật khi đóng góp hơn 20 điểm cho VN-Index. Cổ phiếu này tăng trần từ đầu giờ chiều, lên 189.300 đồng/cổ phiếu, đánh dấu phiên thứ hai liên tiếp tăng hết biên độ, qua đó thiết lập mức đỉnh lịch sử mới.

Cùng nhóm, VHM cũng đóng vai trò nâng đỡ chỉ số khi đóng góp hơn 5 điểm. Cổ phiếu này chốt phiên tăng 4,5% lên 143.100 đồng, dù có thời điểm tiến sát giá trần.

Về xu hướng, VN-Index tiếp tục duy trì đà tăng ngắn hạn, hướng tới vùng kháng cự quanh 1.850 điểm, tương ứng đường xu hướng nối các đỉnh thiết lập trong tháng 1 và 2/2026. Tuy nhiên, khả năng bứt phá qua vùng này vẫn chưa được xác lập rõ ràng.

VN-Index có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Diễn biến hiện tại cho thấy, thị trường vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm cổ phiếu dẫn dắt, đặc biệt là các mã thuộc “họ Vin” đang tiệm cận vùng giá cao nhất lịch sử. Trong khi đó, phần lớn các nhóm ngành khác vẫn giao dịch kém tích cực, khiến độ rộng thị trường nghiêng hẳn về phía giảm. Tình trạng phân hóa này phần nào phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư đối với nhiều cổ phiếu, qua đó gia tăng áp lực bán ngắn hạn.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng hợp lý. Việc giải ngân mới nên ưu tiên các doanh nghiệp có nền tảng cơ bản tốt, vị thế đầu ngành và triển vọng tăng trưởng gắn với các lĩnh vực chiến lược của nền kinh tế, đồng thời chờ đợi tín hiệu cải thiện rõ nét hơn của dòng tiền ở các nhóm ngành./.

(TBTCO) - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán VPS Lê Minh Tài cho biết, mục tiêu năm 2026 của VPS là mở rộng quy mô, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tăng cường năng lực công nghệ.
(TBTCO) - Theo Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, quý I/2026, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt khoảng 12.000 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước.
(TBTCO) - Đại diện FTSE Russell đánh giá, dư địa hợp tác giữa hai bên còn rất lớn và khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán, đặc biệt trong việc xây dựng các sản phẩm mới, bộ chỉ số và các chỉ số chuẩn tham chiếu phù hợp với thông lệ quốc tế.
(TBTCO) - Trong quý II/2026, tổng giá trị lãi trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán ước khoảng 19,3 nghìn tỷ đồng, tăng so với quý trước và cùng kỳ, phần lớn tập trung ở nhóm phi ngân hàng.
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành hàng loạt quyết định xử phạt đối với nhiều doanh nghiệp do vi phạm quy định về công bố thông tin, chủ yếu liên quan đến nghĩa vụ báo cáo tài chính và công bố thông tin trái phiếu.
(TBTCO) - Ngày 15/4/2025, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 195/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS, với tổng số tiền phạt lên tới 290 triệu đồng do nhiều sai phạm trong hoạt động nghiệp vụ.
(TBTCO) - Khối ngoại trở lại bán ròng. Tuy nhiên, áp lực bán chỉ thật sự áp đảo sau 14 giờ 45 phút, chủ yếu do giao dịch thỏa thuận quy mô lớn tại cổ phiếu VHM.
(TBTCO) - Sắc xanh tiếp tục lan tỏa trên cả thị trường chứng khoán cơ sở và phái sinh với chênh lệch âm đã thu hẹp đáng kể so với hôm qua. Tuy nhiên, giao dịch có phần thận trọng khi ngày đáo hạn cận kề.
GSPC +55.57
DJI -72.27
IXIC +376.93
NYA -60.81
XAX -93.16
BUK100P +3.91
RUT +8.00
VIX +0.06
FTSE +62.20
GDAXI +132.93
FCHI +38.82
STOXX50E +22.60
N100 +6.28
BFX +14.03
MOEX.ME -0.11
HSI +446.94
STI -13.37
AXJO -23.70
AORD -7.50
BSESN -122.56
JKSE -2.20
KLSE +6.29
NZ50 -10.52
KS11 +134.66
TWII +409.88
GSPTSE +53.63
BVSP -919.72
MXX +693.25
IPSA -22.15
MERV -32,745.75
TA125.TA -29.36
CASE30 +495.00
JN0U.JO -11.53
DX-Y.NYB +0.10
125904-USD-STRD +4.19
XDB -0.04
XDE +0.04
000001.SS +28.34
N225 +1,384.10
XDN -0.08
XDA +0.43
