Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

VN-Index tăng gần 17 điểm

Tiếp tục đà tăng hôm qua, thị trường chứng khoán hôm nay giữ được xu hướng phục hồi. VN-Index duy trì tăng điểm, tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hôm nay hướng đến 1.785 điểm, chịu áp lực rung lắc nhẹ trong phiên với thanh khoản khá thấp trong phiên sáng. Lực cầu sau đó gia tăng tốt hơn trong phiên chiều, nổi bật ở nhóm cổ phiếu thép, thanh khoản cải thiện. Kết phiên VN-Index tăng 16,69 điểm ( 0,95%) lên mức 1.775,65 điểm, vượt lên kháng cự quanh 1.750 điểm.

Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 14/4

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 14/4 có: VIC (9,30), VHM (5,46), HPG ( 1,25), VPB (0,77), TCX (0,50)… Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BSR (-1,07), GAS (-0,70), STB (-0,47), VNM (-0,35), GEE (-0,18)….

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 173 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 135 mã giảm giá.

VN-Index có phiên tăng điểm tương đối tích cực với 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Nhựa, bất động sản và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, phân bón và điện là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có cũng có diễn biến tích cực khi tăng 20,89 điểm lên mức 1.946,55 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 21 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 8 mã tăng giá.

Thị trường giữ vững sự nhộn nhịp cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh chỉ giảm nhẹ (-5,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 890 triệu cổ phiếu (1,04%), tương đương giá trị đạt 23.480 tỷ đồng (4,10%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX tăng 0,75 điểm, lên mức 252,41 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,26 điểm, lên mức 127,96 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài có phiên giao dịch mua ròng nhẹ với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 153 tỷ đồng. VIC 185 tỷ đồng, HPG 179 tỷ đồng và MBB 132 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -191 tỷ đồng, BID -61 tỷ đồng, NVL -40 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 34 tỷ đồng.

Phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành

Bùng nổ mạnh mẽ ngay thời điểm đầu phiên sáng, VN-Index ngay lập tức chịu áp lực bán có phần mạnh tay khi tâm lý hưng phấn duy trì chưa được bao lâu. Thế nhưng, lực cầu trong phiên duy trì rất tích cực và nhất quyết không để đà bán đẩy chỉ số xuống ngưỡng giá đỏ và rồi thị trường kết phiên hình thành cây nến Doji phản ánh yếu tố phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành.

Nổi bật trong phiên ngày hôm nay là bộ đôi họ Vingroup (VIC, VHM) khi đóng góp tới (14,17 điểm) cho chỉ số chung cùng với bộ đôi ngành thép (HSG, NKG) có ngày hiếm hoi đóng cửa tăng kịch biên độ và trở thành kim chỉ nam cho dòng tiền trên toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, Nhóm dầu khí (BSR, PVD) và phân bón (DCM, DPM) phải chịu áp lực điều chỉnh với biên độ quanh ngưỡng (2 - 4%) và vẫn là những nhóm ngành được đặt nhiều dấu hỏi về việc có thực sự hưởng lợi từ cuộc xung đột khu vực Trung Đông hay không.

VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Xét theo ngành, cổ phiếu ngân hàng diễn biến khởi sắc nhất dù biên độ tăng không lớn. VPB và ACB là hai đại diện trong nhóm vốn hóa lớn có mức tăng hơn 1%, còn HDB, SHB, TPB, TCB, CTG... dao động 0,5 - 1% so với tham chiếu. Ngược lại, nhóm này cũng có một số mã điều chỉnh mạnh như STB, MSB, VIB.

Ở nhóm dầu khí, sắc đỏ bao trùm. Hai mã trụ gồm GAS và PLX lần lượt mất 1,7% và 1,4%, còn BSR điều chỉnh xấp xỉ 4% sau phiên hưng phấn đầu tuần.

Nhóm bất động sản hôm nay có sự phân hóa mạnh. QCG đứng đầu biên độ giảm với 2,8%, xuống dưới 14.000 đồng. Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư khác như Novaland, Nam Long, An Gia, Phát Đạt cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup, TTC Land và DIC Corp nâng đỡ thị trường.

VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 3 liên tiếp. Giống như phiên hôm qua biên độ tăng điểm của thị trường chung được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM). Bên cạnh đó thanh khoản cũng ở mức thấp nên động lực bứt phá là không lớn. Các chuyên gia nhận định, VN-Index vẫn trong xu hướng phục hồi được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với kỳ vọng hướng đến mốc kháng cự (1.780 - 1.795) điểm./.