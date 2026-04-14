Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Tấn Minh

Tấn Minh

17:53 | 14/04/2026
(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/4) duy trì đà phục hồi phiên thứ 3 liên tiếp khi VN-Index tăng gần 17 điểm, vượt mốc 1.750 điểm. Dòng tiền phân hóa rõ nét, trong đó nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bất động sản và thép tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt chỉ số tiến sát vùng kháng cự 1.780 - 1.795 điểm.
aa
VN-Index tăng gần 17 điểm

Tiếp tục đà tăng hôm qua, thị trường chứng khoán hôm nay giữ được xu hướng phục hồi. VN-Index duy trì tăng điểm, tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hôm nay hướng đến 1.785 điểm, chịu áp lực rung lắc nhẹ trong phiên với thanh khoản khá thấp trong phiên sáng. Lực cầu sau đó gia tăng tốt hơn trong phiên chiều, nổi bật ở nhóm cổ phiếu thép, thanh khoản cải thiện. Kết phiên VN-Index tăng 16,69 điểm ( 0,95%) lên mức 1.775,65 điểm, vượt lên kháng cự quanh 1.750 điểm.

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 14/4

Các cổ phiếu kéo chỉ số tăng điểm trong phiên ngày 14/4 có: VIC (9,30), VHM (5,46), HPG ( 1,25), VPB (0,77), TCX (0,50)…

Các cổ phiếu kéo chỉ số giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: BSR (-1,07), GAS (-0,70), STB (-0,47), VNM (-0,35), GEE (-0,18)….

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 173 mã tăng giá, 64 mã giữ giá tham chiếu và 135 mã giảm giá.

VN-Index có phiên tăng điểm tương đối tích cực với 15/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Nhựa, bất động sản và thép là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, phân bón và điện là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất hôm nay.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 có cũng có diễn biến tích cực khi tăng 20,89 điểm lên mức 1.946,55 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu giảm giá, khi có 21 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 8 mã tăng giá.

Thị trường giữ vững sự nhộn nhịp cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh chỉ giảm nhẹ (-5,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 890 triệu cổ phiếu (1,04%), tương đương giá trị đạt 23.480 tỷ đồng (4,10%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX tăng 0,75 điểm, lên mức 252,41 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,26 điểm, lên mức 127,96 điểm.

Trên sàn HOSE, nhà đầu tư nước ngoài có phiên giao dịch mua ròng nhẹ với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt 153 tỷ đồng. VIC 185 tỷ đồng, HPG 179 tỷ đồng và MBB 132 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, FPT -191 tỷ đồng, BID -61 tỷ đồng, NVL -40 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng hơn 34 tỷ đồng.

Phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành

Bùng nổ mạnh mẽ ngay thời điểm đầu phiên sáng, VN-Index ngay lập tức chịu áp lực bán có phần mạnh tay khi tâm lý hưng phấn duy trì chưa được bao lâu. Thế nhưng, lực cầu trong phiên duy trì rất tích cực và nhất quyết không để đà bán đẩy chỉ số xuống ngưỡng giá đỏ và rồi thị trường kết phiên hình thành cây nến Doji phản ánh yếu tố phân hóa mạnh mẽ giữa các nhóm ngành.

Nổi bật trong phiên ngày hôm nay là bộ đôi họ Vingroup (VIC, VHM) khi đóng góp tới (14,17 điểm) cho chỉ số chung cùng với bộ đôi ngành thép (HSG, NKG) có ngày hiếm hoi đóng cửa tăng kịch biên độ và trở thành kim chỉ nam cho dòng tiền trên toàn thị trường. Ở chiều ngược lại, Nhóm dầu khí (BSR, PVD) và phân bón (DCM, DPM) phải chịu áp lực điều chỉnh với biên độ quanh ngưỡng (2 - 4%) và vẫn là những nhóm ngành được đặt nhiều dấu hỏi về việc có thực sự hưởng lợi từ cuộc xung đột khu vực Trung Đông hay không.

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền chọn mặt gửi vàng
Xét theo ngành, cổ phiếu ngân hàng diễn biến khởi sắc nhất dù biên độ tăng không lớn. VPB và ACB là hai đại diện trong nhóm vốn hóa lớn có mức tăng hơn 1%, còn HDB, SHB, TPB, TCB, CTG... dao động 0,5 - 1% so với tham chiếu. Ngược lại, nhóm này cũng có một số mã điều chỉnh mạnh như STB, MSB, VIB.

Ở nhóm dầu khí, sắc đỏ bao trùm. Hai mã trụ gồm GAS và PLX lần lượt mất 1,7% và 1,4%, còn BSR điều chỉnh xấp xỉ 4% sau phiên hưng phấn đầu tuần.

Nhóm bất động sản hôm nay có sự phân hóa mạnh. QCG đứng đầu biên độ giảm với 2,8%, xuống dưới 14.000 đồng. Cổ phiếu của nhiều chủ đầu tư khác như Novaland, Nam Long, An Gia, Phát Đạt cũng đóng cửa trong sắc đỏ. Ở chiều ngược lại, nhóm Vingroup, TTC Land và DIC Corp nâng đỡ thị trường.

VN-Index giữ được sắc xanh phiên thứ 3 liên tiếp. Giống như phiên hôm qua biên độ tăng điểm của thị trường chung được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn họ Vin (VIC, VHM). Bên cạnh đó thanh khoản cũng ở mức thấp nên động lực bứt phá là không lớn. Các chuyên gia nhận định, VN-Index vẫn trong xu hướng phục hồi được nâng đỡ bởi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn với kỳ vọng hướng đến mốc kháng cự (1.780 - 1.795) điểm./.

Tấn Minh
Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Chứng khoán ngày 13/4: VN-Index giữ sắc xanh, nhưng dòng tiền chưa lan tỏa

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Thị trường nhà ở chững lại dưới áp lực lãi suất, cơ hội tái cấu trúc mở ra

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

Chứng khoán Capital xây dựng lộ trình tăng vốn trước thềm IPO năm 2026

(TBTCO) - Chứng khoán Capital dự kiến tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng thông qua phát hành cho cổ đông hiện hữu, trước khi triển khai chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2026.
Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

Cổ phiếu KDH có thể bị xem xét loại khỏi rổ VNDiamond

(TBTCO) - Kỳ rà soát quý II/2026 của VNDiamond dự kiến không có cổ phiếu mới, trong khi KDH được dự báo bị đưa vào diện xem xét loại do không còn đáp ứng tiêu chí sở hữu nước ngoài.
Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

Sàn giao dịch các-bon: Nền tảng mới cho tăng trưởng xanh

(TBTCO) - Thị trường các-bon trong nước dự kiến chính thức vận hành vào tháng 5/2026. Một "sân chơi" mới gắn với định giá phát thải đang hình thành, mở ra cơ chế thị trường cho quá trình giảm phát thải và thúc đẩy tài chính xanh tại Việt Nam.
BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

BAF đệ trình phương án chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty; HOSE: BAF) bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026, bao gồm báo cáo và các tờ trình liên quan đến tài chính và nhân sự. Đại hội dự kiến tổ chức vào lúc 13h30 ngày 23/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 588 Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục dao động trong biên độ hẹp

(TBTCO) - Các chuyên gia dự báo lợi suất trái phiếu chính phủ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp, trong bối cảnh thanh khoản thị trường ở mức thấp và nhu cầu đầu tư chưa cải thiện rõ rệt.
Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

Thúc đẩy phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu - GDR

(TBTCO) - Ngày 13/4/2026, Lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã làm việc với Lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán London để thúc đẩy hợp tác giữa hai bên liên quan đến khả năng phát hành Chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR), các cơ chế bù trừ, thanh toán hỗ trợ hoạt động phát hành GDR…
Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

Khối ngoại giao dịch thận trọng, trở lại bán ròng FPT

(TBTCO) - Giá trị bán ròng của khối ngoại trong phiên 13/4 đạt hơn 123 tỷ đồng, trong đó riêng FPT bị bán ròng gần 92 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

Chứng khoán phái sinh ngày 13/4: Sắc xanh áp đảo, chênh lệch dương nối dài sang phiên thứ 6

(TBTCO) - Các nhà giao dịch vẫn duy trì góc nhìn tích cực về xu hướng ngắn hạn nhưng cũng đang nghiêng dần sang phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở, khi VN30-Index liên tục gặp áp lực tại vùng kháng cự mạnh quanh 1.950 điểm.
Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Chứng khoán ngày 14/4: VN-Index bật tăng mạnh, dòng tiền "chọn mặt gửi vàng"

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +69.35
14/04 | +69.35 (6,886.24 +69.35 (+1.02%))
DJI +301.68
14/04 | +301.68 (48,218.25 +301.68 (+0.63%))
IXIC +280.84
14/04 | +280.84 (23,183.74 +280.84 (+1.23%))
NYA +206.47
14/04 | +206.47 (22,940.98 +206.47 (+0.91%))
XAX +83.84
14/04 | +83.84 (8,959.23 +83.84 (+0.94%))
BUK100P +1.30
14/04 | +1.30 (1,056.65 +1.30 (+0.12%))
RUT +39.90
14/04 | +39.90 (2,670.49 +39.90 (+1.52%))
VIX -0.81
14/04 | -0.81 (18.31 -0.81 (-4.24%))
FTSE +6.44
14/04 | +6.44 (10,589.40 +6.44 (+0.06%))
GDAXI +231.08
14/04 | +231.08 (23,973.52 +231.08 (+0.97%))
FCHI +53.80
14/04 | +53.80 (8,289.78 +53.80 (+0.65%))
STOXX50E +57.43
14/04 | +57.43 (5,962.45 +57.43 (+0.97%))
N100 +12.57
14/04 | +12.57 (1,842.66 +12.57 (+0.69%))
BFX +40.27
14/04 | +40.27 (5,467.12 +40.27 (+0.74%))
MOEX.ME -0.11
14/04 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI +211.47
14/04 | +211.47 (25,872.32 +211.47 (+0.82%))
STI +23.40
14/04 | +23.40 (5,007.57 +23.40 (+0.47%))
AXJO +44.80
14/04 | +44.80 (8,970.80 +44.80 (+0.50%))
AORD +51.70
14/04 | +51.70 (9,165.10 +51.70 (+0.57%))
BSESN -702.68
14/04 | -702.68 (76,847.57 -702.68 (-0.91%))
JKSE +175.76
14/04 | +175.76 (7,675.95 +175.76 (+2.34%))
KLSE +7.60
14/04 | +7.60 (1,688.12 +7.60 (+0.45%))
NZ50 -2.92
14/04 | -2.92 (13,017.26 -2.92 (-0.02%))
KS11 +159.13
14/04 | +159.13 (5,967.75 +159.13 (+2.74%))
TWII +838.83
14/04 | +838.83 (36,296.12 +838.83 (+2.37%))
GSPTSE +183.48
14/04 | +183.48 (33,879.24 +183.48 (+0.54%))
BVSP +676.83
14/04 | +676.83 (198,000.70 +676.83 (+0.34%))
MXX -428.26
14/04 | -428.26 (69,595.13 -428.26 (-0.61%))
IPSA +56.19
14/04 | +56.19 (11,132.84 +56.19 (+0.51%))
MERV -6,988.50
14/04 | -6,988.50 (2,991,781.50 -6,988.50 (-0.23%))
TA125.TA +46.06
14/04 | +46.06 (4,319.10 +46.06 (+1.08%))
CASE30 +780.20
14/04 | +780.20 (49,858.80 +780.20 (+1.59%))
JN0U.JO +113.60
14/04 | +113.60 (7,320.41 +113.60 (+1.58%))
DX-Y.NYB -0.31
14/04 | -0.31 (98.05 -0.31 (-0.32%))
125904-USD-STRD +37.78
14/04 | +37.78 (2,769.12 +37.78 (+1.38%))
XDB +0.42
14/04 | +0.42 (135.01 +0.42 (+0.31%))
XDE +0.32
14/04 | +0.32 (117.57 +0.32 (+0.27%))
000001.SS +38.07
14/04 | +38.07 (4,026.63 +38.07 (+0.95%))
N225 +1,374.62
14/04 | +1,374.62 (57,877.39 +1,374.62 (+2.43%))
XDN -0.07
14/04 | -0.07 (62.72 -0.07 (-0.11%))
XDA +0.25
14/04 | +0.25 (70.93 +0.25 (+0.35%))